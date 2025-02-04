Gram altın ne kadar, kaç TL? 4 Şubat çeyrek altın, gram altın ve yarım altın güncel fiyatları!
ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük vergisi kararları sonrası güvenli liman talebi artarken, altın fiyatları rekor seviyelere yakın seyrini koruyor. Peki, 4 Şubat 2025 itibarıyla güncel altın fiyatları ne kadar oldu? İşte, canlı altın fiyatları alış-satış tablosu ve detaylar…
Geçtiğimiz hafta ABD Merkez Bankası (Fed)'in faiz oranlarını sabit bırakması ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin, Meksika ve Kanada'ya ek gümrük vergisi kararı alması, altın fiyatlarını yukarı yönlü tetiklemişti. Gelişmelerin etkisiyle altın rekor seviyelere ulaşırken güncel altın fiyatları merak konusu oldu. Peki, 1 Gram altın şu an kaç TL? 4 Şubat çeyrek altın, gram altın ve yarım altın güncel fiyatları ne kadar? İşte, detaylar…