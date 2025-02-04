AKOM saat verdi! İstanbul'a 2 gün boyunca lapa lapa kar yağacak

AKOM saat verdi! Hazırlıkları yapın, İstanbul'da göz gözü görmeyecek
Araç alım satımında yetki doğrulaması uygulaması bugün başladı

Taşıtlar için yeni zorunluluk bugün başladı
Naci Görür, tsunami konusunda iki ilimizi uyardı: Dikkatli olunmalı

Naci Görür, iki ilimizi tsunami konusunda uyardı: Dikkatli olunmalı
Teğmenlerin ihraç kararının gerekçesi ortaya çıktı

Teğmenlerin ihraç kararının gerekçesi ortaya çıktı

Gram altın ne kadar, kaç TL? 4 Şubat çeyrek altın, gram altın ve yarım altın güncel fiyatları!

Gram altın ne kadar, kaç TL? 4 Şubat çeyrek altın, gram altın ve yarım altın güncel fiyatları!
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük vergisi kararları sonrası güvenli liman talebi artarken, altın fiyatları rekor seviyelere yakın seyrini koruyor. Peki, 4 Şubat 2025 itibarıyla güncel altın fiyatları ne kadar oldu? İşte, canlı altın fiyatları alış-satış tablosu ve detaylar…

Geçtiğimiz hafta ABD Merkez Bankası (Fed)'in faiz oranlarını sabit bırakması ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin, Meksika ve Kanada'ya ek gümrük vergisi kararı alması, altın fiyatlarını yukarı yönlü tetiklemişti. Gelişmelerin etkisiyle altın rekor seviyelere ulaşırken güncel altın fiyatları merak konusu oldu. Peki, 1 Gram altın şu an kaç TL? 4 Şubat çeyrek altın, gram altın ve yarım altın güncel fiyatları ne kadar? İşte, detaylar…

GRAM ALTIN KAÇ TL?

Gram altın saat 09.05 itibarıyla yüzde 0.5 artışla 3259,35'ten işlem görüyor.

1 Gram altın şu an kaç TL? 4 Şubat çeyrek altın, gram altın ve yarım altın güncel fiyatları!Gram altın anlık fiyat

ÇEYREK ALTIN KAÇ TL?

Çeyrek altın saat 09.05itibarıyla yüzde -0,06 değer kaybıyla 5277,32'ten işlem görüyor.

1 Gram altın şu an kaç TL? 4 Şubat çeyrek altın, gram altın ve yarım altın güncel fiyatları!Çeyrek altın güncel fiyat

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın saat 09.05itibarıyla yüzde -0,06 değer kaybıyla 10554,64'den işlem görüyor.

1 Gram altın şu an kaç TL? 4 Şubat çeyrek altın, gram altın ve yarım altın güncel fiyatları!Tam altın fiyatları anlık

TAM ALTIN KAÇ TL OLDU?

Tam altın saat 09.05itibarıyla yüzde -0,06 değer kaybıyla 21076,70'den işlem görüyor.

1 Gram altın şu an kaç TL? 4 Şubat çeyrek altın, gram altın ve yarım altın güncel fiyatları!ONS altın fiyatları

ONS ALTIN KAÇ DOLAR ANLIK?

ONS altın, saat 09.05itibarıyla yüzde-0,06 değer kaybıyla 2815,01'den işlem görüyor.

1 Gram altın şu an kaç TL? 4 Şubat çeyrek altın, gram altın ve yarım altın güncel fiyatları!Kapalıçarşı altın

KAPALIÇARŞI'DA ALTIN NE KADAR?

Kapalıçarşı'da gram altın güne 3234 liradan alınırken 3271 liradan satılıyor.
Haberler.com / Meryem Türk - Gündem
img

Taşıtlar için yeni zorunluluk bugün başladı
img

80 bin TL için alnına kalıcı dövme yaptırdı
img

İnsanların sinir sistemini felç edip ölümlerine neden oluyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yaptığı hata aracını 2 ayda bu hale getirdi! Direksiyon bile küflendi

Yaptığı hata aracını 2 ayda bu hale getirdi! Direksiyon bile küflendi
Ceyhan Nehri için 'botulismus' uyarısı: Sinir sistemini felç edip, ölümlere neden oluyor

İnsanların sinir sistemini felç edip ölümlerine neden oluyor
Ankara'da büyük yangın! Dumanlar gökyüzünü kapladı

Başkent'te büyük yangın! Dumanlar gökyüzünü kapladı
Dünya Kick Boks Şampiyonu cami görevlisini yumruklayarak felç etti

Dünya Kick Boks Şampiyonu cami görevlisini yumruklayarak felç etti
Para kazandırarak gitti: Michy Batshuayi'nin yeni takımı belli oldu

İşte yeni takımı ve Galatasaray'a kazandırdığı para
Süper Lig devinin gece yol verdiği futbolcuyu Arda Turan hemen kaptı

Süper Lig devinin dün gece yol verdiği futbolcuyu hemen kaptı

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.