Gram altın ne kadar, kaç TL? 4 Şubat çeyrek altın, gram altın ve yarım altın güncel fiyatları!

Geçtiğimiz hafta ABD Merkez Bankası (Fed)'in faiz oranlarını sabit bırakması ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin, Meksika ve Kanada'ya ek gümrük vergisi kararı alması, altın fiyatlarını yukarı yönlü tetiklemişti. Gelişmelerin etkisiyle altın rekor seviyelere ulaşırken güncel altın fiyatları merak konusu oldu. Peki, 1 Gram altın şu an kaç TL? 4 Şubat çeyrek altın, gram altın ve yarım altın güncel fiyatları ne kadar? İşte, detaylar…

GRAM ALTIN KAÇ TL?

Gram altın saat 09.05 itibarıyla yüzde 0.5 artışla 3259,35'ten işlem görüyor.

Gram altın anlık fiyat

ÇEYREK ALTIN KAÇ TL?

Çeyrek altın saat 09.05itibarıyla yüzde -0,06 değer kaybıyla 5277,32'ten işlem görüyor.

Çeyrek altın güncel fiyat

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın saat 09.05itibarıyla yüzde -0,06 değer kaybıyla 10554,64'den işlem görüyor.

Tam altın fiyatları anlık

TAM ALTIN KAÇ TL OLDU?

Tam altın saat 09.05itibarıyla yüzde -0,06 değer kaybıyla 21076,70'den işlem görüyor.

ONS altın fiyatları

ONS ALTIN KAÇ DOLAR ANLIK?

ONS altın, saat 09.05itibarıyla yüzde-0,06 değer kaybıyla 2815,01'den işlem görüyor.

Kapalıçarşı altın

KAPALIÇARŞI'DA ALTIN NE KADAR?

Kapalıçarşı'da gram altın güne 3234 liradan alınırken 3271 liradan satılıyor.