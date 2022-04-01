(1. Gece Namazı) Ramazan'da Teravih namazından sonra evde kılınacak namaz ve tarifi! Ramazan ayının 1. gecesi teravihten sonra hangi namaz kılınır?

Ramazan ayının başlamasıyla birlikte vatandaşlar teravih namazından sonra kılınabilecek nafile namazlar nelerdir merak ediyor. Sizlere 1. gece nafile namazını ve tarifini paylaşacağız. Peki, Ramazan ayının 1. gecesi teravih ve vitirden sonra hangi namaz kılınır?

RAMAZAN 2022 NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Ramazan ayı 2 Nisan 2022 Cumartesi günü başlayacaktır. Yani Ramazan ayının ilk günü 2 Nisan Cumartesi tarihidir. Haliyle dinimizde geceler önce geldiği için Ramazan'ın ilk gecesi de 1 Nisanı 2 Nisana bağlayan gece olacaktır.

İLK TERAVİH NAMAZI HANGİ GÜN KILINACAK? BUGÜN MÜ?

İlk teravih namazı 1 Nisan Cuma günü (bu akşam) yatsı namazından sonra kılınacaktır. İlk teravih bu akşam 1 Nisan yatsı namazının ardından eda edilecek. Şimdiden Allah (c.c.) kabul eylesin. Amin...

2022 İlk teravih namazı : 1 Nisan Cuma yatsıdan sonra kılınacak (yani bu akşam)

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TERAVİH VE VİTİR NAMAZINDAN SONRA KILINACAK ÇOK FAZİLETLİ NAFİLE NAMAZ VE TARİFİ

1. Gece (1 Nisan Cumayı 2 Nisan Cumartesiye bağlayan gece) Teravih'ten Sonra Kılınacak Namaz:

Her rekatta Fatiha Suresi'nden sonra 1 kere Kadir, 3 kere İhlas ve 2 kere de Felak ve Nas sureleri okuyarak 10 rekat kılan kişiye kılları adedince sevap verilir ve bir o kadar da günahı silinir .

(Kaynak : Eyyub ibnü' Abdillah, Fezailüş-şühur, Süleymaniye Kütüphanesi, Reşid Efendi)

NOT = Bu anlatılan nafile namazı bugün yani 1 Nisan Cuma günü teravih ve vitir namazından sonra evlerinizde kılabilirsiniz. Allah (c.c.) kabul eylesin. Amin...

Nafile Namazın Kısaca Tarifi:

Namaz 10 rekat olacak. Okunacaklar şöyle:

1. rekatta : 1 Fatiha Suresi + 1 Kadir Suresi + 3 İhlas Suresi + 2 Felak Suresi + 2 Nas Suresi okunur.

1 Fatiha Suresi + 1 Kadir Suresi + 3 İhlas Suresi + 2 Felak Suresi + 2 Nas Suresi okunur. 2. rekatta : 1 Fatiha Suresi+ 1 Kadir Suresi + 3 İhlas Suresi + 2 Felak Suresi + 2 Nas Suresi okunur.

1 Fatiha Suresi+ 1 Kadir Suresi + 3 İhlas Suresi + 2 Felak Suresi + 2 Nas Suresi okunur. 3. rekatta : 1 Fatiha Suresi + 1 Kadir Suresi + 3 İhlas Suresi + 2 Felak Suresi + 2 Nas Suresi okunur.

1 Fatiha Suresi + 1 Kadir Suresi + 3 İhlas Suresi + 2 Felak Suresi + 2 Nas Suresi okunur. 4. rekatta : 1 Fatiha Suresi + 1 Kadir Suresi + 3 İhlas Suresi + 2 Felak Suresi + 2 Nas Suresi okunur.

1 Fatiha Suresi + 1 Kadir Suresi + 3 İhlas Suresi + 2 Felak Suresi + 2 Nas Suresi okunur. 5. rekatta : 1 Fatiha Suresi + 1 Kadir Suresi + 3 İhlas Suresi + 2 Felak Suresi + 2 Nas Suresi okunur.

1 Fatiha Suresi + 1 Kadir Suresi + 3 İhlas Suresi + 2 Felak Suresi + 2 Nas Suresi okunur. 6. rekatta : 1 Fatiha Suresi + 1 Kadir Suresi + 3 İhlas Suresi + 2 Felak Suresi + 2 Nas Suresi okunur.

1 Fatiha Suresi + 1 Kadir Suresi + 3 İhlas Suresi + 2 Felak Suresi + 2 Nas Suresi okunur. 7. rekatta : 1 Fatiha Suresi + 1 Kadir Suresi + 3 İhlas Suresi + 2 Felak Suresi + 2 Nas Suresi okunur.

1 Fatiha Suresi + 1 Kadir Suresi + 3 İhlas Suresi + 2 Felak Suresi + 2 Nas Suresi okunur. 8. rekatta : 1 Fatiha Suresi + 1 Kadir Suresi + 3 İhlas Suresi + 2 Felak Suresi + 2 Nas Suresi okunur.

1 Fatiha Suresi + 1 Kadir Suresi + 3 İhlas Suresi + 2 Felak Suresi + 2 Nas Suresi okunur. 9. rekatta : 1 Fatiha Suresi + 1 Kadir Suresi + 3 İhlas Suresi + 2 Felak Suresi + 2 Nas Suresi okunur.

1 Fatiha Suresi + 1 Kadir Suresi + 3 İhlas Suresi + 2 Felak Suresi + 2 Nas Suresi okunur. 10. rekatta : 1 Fatiha Suresi + 1 Kadir Suresi + 3 İhlas Suresi + 2 Felak Suresi + 2 Nas Suresi okunur.

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