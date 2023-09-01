1 Eylül Resmi tatil mi? 1 Eylül Resmi tatiller arasında yer alıyor mu?
Halk arasında bugünün tatil olup olmadığına dair bilgi arayışı sürüyor. 1 Eylül Resmi tatil mi? Sorusu bu nedenle gündemde yer almakta olan sorular arasında bulunuyor. Peki, 1 Eylül Resmi tatil mi? 1 Eylül Resmi tatiller arasında yer alıyor mu?
1 Eylül Resmi tatil mi? Sorusu, 1 Eylül Resmi tatiller arasında yer alıyor mu, almıyor mu merak etmekte olan vatandaşlar tarafından arama motorları üzerinde sıklıkla sorgulatılmakta. Bugün resmi tatil mi merak konusu oldu. Vatandaşlar tarafından bugün resmi tatiller arasında yer alıyor mu araştırılıyor. Peki, 1 Eylül Resmi tatil mi? 1 Eylül Resmi tatiller arasında yer alıyor mu?
1 EYLÜL RESMİ TATİL Mİ?
1 Eylül Cuma günü resmi tatil değildir. Bu nedenle kurumlar tam gün çalışmaya devam etmektedir.
2023 RESMİ TATİLLER TAKVİMİ!
Yılbaşı: 1 Ocak 2023 Pazar
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan Pazar
Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs Pazartesi
Ramazan Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 20 Nisan 2023 Perşembe
Ramazan Bayramı 1. Gün: 21 Nisan 2023 Cuma
Ramazan Bayramı 2. Gün: 22 Nisan 2023 Cumartesi
Ramazan Bayramı 3. Gün: 23 Nisan 2023 Pazar
Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs Cuma
Kurban Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 27 Haziran 2023 Salı
Kurban Bayramı 1. Gün: 28 Haziran 2023 Çarşamba
Kurban Bayramı 2. Gün: 29 Haziran 2023 Perşembe
Kurban Bayramı 3. Gün: 30 Haziran 2023 Cuma
Kurban Bayramı 4. Gün: 1 Temmuz 2023 Cumartesi
Demokrasi Bayramı: 15 Temmuz Cumartesi
Zafer Bayramı: 30 Ağustos Çarşamba
Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim Pazar