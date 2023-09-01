Halk arasında bugünün tatil olup olmadığına dair bilgi arayışı sürüyor. 1 Eylül Resmi tatil mi? Sorusu bu nedenle gündemde yer almakta olan sorular arasında bulunuyor. Peki, 1 Eylül Resmi tatil mi? 1 Eylül Resmi tatiller arasında yer alıyor mu?

1 Eylül Resmi tatil mi? Sorusu, 1 Eylül Resmi tatiller arasında yer alıyor mu, almıyor mu merak etmekte olan vatandaşlar tarafından arama motorları üzerinde sıklıkla sorgulatılmakta. Bugün resmi tatil mi merak konusu oldu. Vatandaşlar tarafından bugün resmi tatiller arasında yer alıyor mu araştırılıyor. Peki, 1 Eylül Resmi tatil mi? 1 Eylül Resmi tatiller arasında yer alıyor mu?

1 EYLÜL RESMİ TATİL Mİ?

1 Eylül Cuma günü resmi tatil değildir. Bu nedenle kurumlar tam gün çalışmaya devam etmektedir.

2023 RESMİ TATİLLER TAKVİMİ!

Yılbaşı: 1 Ocak 2023 Pazar

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan Pazar

Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs Pazartesi

Ramazan Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 20 Nisan 2023 Perşembe

Ramazan Bayramı 1. Gün: 21 Nisan 2023 Cuma

Ramazan Bayramı 2. Gün: 22 Nisan 2023 Cumartesi

Ramazan Bayramı 3. Gün: 23 Nisan 2023 Pazar

Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs Cuma

Kurban Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 27 Haziran 2023 Salı

Kurban Bayramı 1. Gün: 28 Haziran 2023 Çarşamba

Kurban Bayramı 2. Gün: 29 Haziran 2023 Perşembe

Kurban Bayramı 3. Gün: 30 Haziran 2023 Cuma

Kurban Bayramı 4. Gün: 1 Temmuz 2023 Cumartesi

Demokrasi Bayramı: 15 Temmuz Cumartesi

Zafer Bayramı: 30 Ağustos Çarşamba

Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim Pazar