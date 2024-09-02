Masterchef'te dün akşam kim elendi, kim veda etti? Masterchef Çağlar elendi mi?
Masterchef'te dün akşam kim elendi? MasterChef Türkiye'nin 1 Eylül Pazar günü yayınlanan bölümünde hangi yarışmacının elendiği merak konusu oldu. MasterChef'teki yarışmacılar arasından kimin elendiği ve yarışmaya veda ettiği izleyiciler tarafından merakla bekleniyor.
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MASTERCHEF ELEME POTASINDA KİMLER VARDI?
- Nigar
- Beyza
- Çağlar
- Akın
- Zübeyde
- Nevzat
MASTERCHEF KİM ELENDİ?
Kıyasıya mücadele sona erdi. MasterChef'te elenen isim Çağlar oldu.
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