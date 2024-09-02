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Masterchef'te dün akşam kim elendi, kim veda etti? Masterchef Çağlar elendi mi?

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Masterchef'te dün akşam kim elendi? MasterChef Türkiye'nin 1 Eylül Pazar günü yayınlanan bölümünde hangi yarışmacının elendiği merak konusu oldu. MasterChef'teki yarışmacılar arasından kimin elendiği ve yarışmaya veda ettiği izleyiciler tarafından merakla bekleniyor.

Heyecanla izlenen Masterchef dün akşam kim elendi, hangi yarışmacı gitti merak ediliyor. 1 Eylül Pazar Masterchef kim gitti ve hangi yarışmacı elendi gündeme geliyor. Masterchef kim elendi ve dün akşam hangi yarışmacılar potaya girdiği araştırılıyor. Masterchef'te kim gitti izleyiciler tarafından sorgulanıyor. Masterchef kim elendi? 1 Eylül Pazar Masterchef dün kim gitti? Detaylar haberimizdedir…

MASTERCHEF ELEME POTASINDA KİMLER VARDI?

  • Nigar
  • Beyza
  • Çağlar
  • Akın
  • Zübeyde
  • Nevzat

1 Eylül MasterChef'te Kim Elendi? Pazar Gününün Elenen Yarışmacısı Kim?

MASTERCHEF KİM ELENDİ?

Kıyasıya mücadele sona erdi. MasterChef'te elenen isim Çağlar oldu.

1 Eylül MasterChef'te Kim Elendi? Pazar Gününün Elenen Yarışmacısı Kim?

MASTERCHEF YENİ BÖLÜM TANITIMI İZLE

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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