Masterchef'te dün akşam kim elendi, kim veda etti? Masterchef Çağlar elendi mi?

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MASTERCHEF ELEME POTASINDA KİMLER VARDI?

Nigar

Beyza

Çağlar

Akın

Zübeyde

Nevzat

MASTERCHEF KİM ELENDİ?

Kıyasıya mücadele sona erdi. MasterChef'te elenen isim Çağlar oldu.

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