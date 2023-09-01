1 Eylül Gelinim Mutfakta puan durumu! Bugün kim birinci oldu, bilezikleri kim aldı? Gelinim Mutfakta kim elendi?

Gelinim Mutfakta programında bugünün birincisi merakla bekleniyor. Yarışmanın sevilen yüzleri, yeteneklerini ve lezzetli tariflerini sergileyerek birincilik için kıyasıya mücadele ediyorlar. Peki, Bugün kim birinci oldu, bilezikleri kim aldı? Gelinim Mutfakta kim elendi? İşte detaylar...

Gelinim Mutfakta yarışması yeni bölümleriyle adından söz ettiriyor. Kanal D ekranlarının sevilen yarışması Gelinim Mutfakta yarışmasında bugün kim birinci oldu merak konusu oldu. Kullanıcılar tarafından yarışmaya veda eden isim araştırılmaktadır. Peki, Bugün kim birinci oldu, bilezikleri kim aldı? Gelinim Mutfakta kim elendi? Detaylar haberimizde...

GELİNİM MUTFAKTA KIYASIYA REKABET!

Hafta içi her gün yayınlanan Gelinim Mutfakta yarışmasında, gelinler yemek yapıyor, kayınvalideler ise puanlıyor. Gelinlerin yaptığı yemekler gün kimin yaptığı belli olmayacak şekilde kayınvalidelere sunuluyor. Bu sayede hangi yemek, hangi gelinin? kimse bilmiyor. Gün sonunda en yüksek puanı alan gelin çeyrek altının sahibi oluyor. Haftanın son günü ise hafta içinde kayınvalidelerden en yüksek puanı alan gelin bileziklerin sahibi oluyor.

GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU?

Gelinim Mutfakta yarışmasında bugün birinci olan isim henüz açıklanmamıştır. Açıklandığında haberimizin içerisinde yer alacaktır.