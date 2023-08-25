Euro bugün güne 27,97 seviyelerinde başladı. Dün açıklanan politika faizi sonrası dolar, euro ve altında düşüş gerçekleşti. Uzmanların beklediği bu düşüş sonucu doların sabitlenmesi bekleniyor. Peki, 1 EURO KAÇ TL? Euro neden düştü, 25 Ağustos 2023 GÜNCEL euro kuru! İşte detaylar…

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz oranlarını artırması ile TL'nin değer kazanmasına ve dolardaki düşüşe neden oldu. Güne 27,97 seviyelerinde başlayan euronun gün sonuna kadar kaç lira olacağı merak konusu. Peki, 1 EURO KAÇ TL? Euro neden düştü, 25 Ağustos 2023 GÜNCEL euro kuru! İşte detaylar…

1 EURO KAÇ TL?

Euronun bugünkü alış kuru 27,9871 TL, satış kuru 28,1013 TL'dir. Euro kuru en son 25.08.2023 - 08:58 tarihinde güncellenmiştir. Bu euro kuru verileri doğrultusunda 1 Euro 28,1013 Türk Lirasına karşılık gelmektedir.

EURO NEDEN DÜŞTÜ, 25 AĞUSTOS 2023 GÜNCEL EURO KURU!

Dün açıklanan politika faizindeki yüzde 5'lik artış sonrası dolar, euro ve altında düşüş meydana geldi ve Türk Lirası değer kazandı. Güne 27,97 seviyelerinde başlayan euro saat 09.01 itibariyle 28,10 TL.

EURO DÜŞTÜ MÜ?

Merkez Bankası Para Politika Kurulu, politika faizi üst üste 3. kez yükselti. Merkez, beklentileri aşarak geçen ay yüzde 17,5 olan faizi, yüzde 25 düzeyine yükseltti. Bunun ardından dolarda yaklaşık 70 kuruşluk bir gerileme oldu. Karar öncesi 27,22 seviyesinde bulunan dolar, karar sonrası 26,45'e kadar düştü.

Merkez Bankası ağustos ayına ilişkin Para Politikası Kurulu (PPK) kararını açıkladı. Piyasa beklentilerinin üzerinde bir hamleyle 750 baz puanlık bir artış yapan Merkez, faizi yüzde 17,5'ten yüzde 25'e çıkardı. Karar sonrası dolarda sert bir gerileme oldu.