1 Erkek 1 Kadın yeniden mi başlıyor? NE ZAMAN? 1 Erkek 1 Kadın yeni sezon ne zaman?
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1 Erkek 1 Kadın dizisinin başrol oyuncusu Demet Evgar'ın sosyal medyadaki son paylaşımı üzerine 1 Erkek 1 Kadın yeniden başlıyor yorumları yapıldı. Peki, 1 Erkek 1 Kadın yeniden mi başlıyor? 1 Erkek 1 Kadın yeni bölüm ne zaman? 1 Erkek 1 Kadın yeni sezon ne zaman başlayacak? İşte, 1 Erkek 1 Kadın ne zaman başlıyor? Detaylar...
1 Erkek 1 Kadın yeniden başlıyor mu? 1 Erkek 1 Kadın dizisinin başrol oyuncusu Demet Evgar'ın sosyal medyadaki son paylaşımı üzerine 1 Erkek 1 Kadın yeniden başlıyor yorumları yapıldı. Peki, 1 Erkek 1 Kadın yeniden mi başlıyor? 1 Erkek 1 Kadın yeni bölüm ne zaman? 1 Erkek 1 Kadın yeni sezon ne zaman başlayacak? İşte, 1 Erkek 1 Kadın ne zaman başlıyor? Detaylar haberimizde...
2008-2015 yılları arasında sırasıyla TürkMax, Star TV ve FOX'ta yayınlanan durum komedisi türündeki Türk televizyon dizisi Bir Erkek 1 Kadın, yeniden başlıyor. Dizideki kadın karakteri canlandıran Demet Evgar resmi Twitter hesabından "Yakında" notuyla bir paylaşımda bulundu.
Zeynep ve Ozan 9 yıldır birlikte yaşamaktadır. Zeynep sürekli evlilik hayalleri kuran, romantizm düşkünü bir kadındır. Ozan ise sürekli cinselliği düşleyen ve romantizmden nefret eden bu yüzden de evlenmeyip birlikte yaşamayı sürdürmeyi düşünen bir erkektir. Bu iki kişinin başından geçen olaylar, yaşadıkları maceralar konu bütünlüğünün sağlandığı skeçler olarak aktarılmaktadır.
Kadınlarla erkekler arasındaki ilişkilerin komik ve samimi bir üslupla anlatıldığı programda hayattan gündelik olaylar işlenmektedir. Zeynep ve Ozan çiftini merkez alarak insanların gündelik hayatı işlenen yapımda olaylar ev içinde, arabada, alışverişte, kayınvalidenin evinde, tatilde, spor merkezinde ve akla gelebilecek her yerde geçmekte; dünyadaki her çiftin yaşayabileceği komik durumları özgün, çok cesur ve doğal bir tarzla işlenmektedir. Karakterlerin birbirinden zıt duygusal dünyaları ve aralarındaki ufak tefek çekişmeler programın mizahi yönünü ortaya çıkarmaktadır.
- Zeynep Yıldırım (Demet Evgar) — 2005 yılından beri Ozan'la nişanlı olan Zeynep daha önceleri iletişim sektöründe çalışmıştır. Bir dönem üniversiteye yeniden başlayıp psikoloji üzerine lisans eğitimi almış fakat eğitimini yarıda bırakmıştır. Pastane sahibidir ve blogger'dır.
- Ozan Karaman (Emre Karayel) — Orta düzeyli bir yazılım firmasının sahibi olan Ozan evlilik ve çocuk sahibi olma fikrine sıcak bakmayan, bu nedenle Zeynep'le olan ilişkisini nişanlı olarak sürdürmek isteyen bir erkektir. Futbol en büyük hobisidir ve Fenerbahçe aşığıdır.