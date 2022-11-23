1 Erkek 1 Kadın yeniden mi başlıyor? NE ZAMAN? 1 Erkek 1 Kadın yeni sezon ne zaman?

1 Erkek 1 Kadın dizisinin başrol oyuncusu Demet Evgar'ın sosyal medyadaki son paylaşımı üzerine 1 Erkek 1 Kadın yeniden başlıyor yorumları yapıldı. Peki, 1 Erkek 1 Kadın yeniden mi başlıyor? 1 Erkek 1 Kadın yeni bölüm ne zaman? 1 Erkek 1 Kadın yeni sezon ne zaman başlayacak? İşte, 1 Erkek 1 Kadın ne zaman başlıyor? Detaylar...

1 Erkek 1 Kadın yeniden başlıyor mu? 1 Erkek 1 Kadın dizisinin başrol oyuncusu Demet Evgar'ın sosyal medyadaki son paylaşımı üzerine 1 Erkek 1 Kadın yeniden başlıyor yorumları yapıldı. Peki, 1 Erkek 1 Kadın yeniden mi başlıyor? 1 Erkek 1 Kadın yeni bölüm ne zaman? 1 Erkek 1 Kadın yeni sezon ne zaman başlayacak? İşte, 1 Erkek 1 Kadın ne zaman başlıyor? Detaylar haberimizde...

BİR ERKEK BİR KADIN YENİDEN BAŞLIYOR

2008-2015 yılları arasında sırasıyla TürkMax, Star TV ve FOX'ta yayınlanan durum komedisi türündeki Türk televizyon dizisi Bir Erkek 1 Kadın, yeniden başlıyor. Dizideki kadın karakteri canlandıran Demet Evgar resmi Twitter hesabından "Yakında" notuyla bir paylaşımda bulundu.

1 ERKEK 1 KADIN KONUSU NEDİR?



Zeynep ve Ozan 9 yıldır birlikte yaşamaktadır. Zeynep sürekli evlilik hayalleri kuran, romantizm düşkünü bir kadındır. Ozan ise sürekli cinselliği düşleyen ve romantizmden nefret eden bu yüzden de evlenmeyip birlikte yaşamayı sürdürmeyi düşünen bir erkektir. Bu iki kişinin başından geçen olaylar, yaşadıkları maceralar konu bütünlüğünün sağlandığı skeçler olarak aktarılmaktadır.

Kadınlarla erkekler arasındaki ilişkilerin komik ve samimi bir üslupla anlatıldığı programda hayattan gündelik olaylar işlenmektedir. Zeynep ve Ozan çiftini merkez alarak insanların gündelik hayatı işlenen yapımda olaylar ev içinde, arabada, alışverişte, kayınvalidenin evinde, tatilde, spor merkezinde ve akla gelebilecek her yerde geçmekte; dünyadaki her çiftin yaşayabileceği komik durumları özgün, çok cesur ve doğal bir tarzla işlenmektedir. Karakterlerin birbirinden zıt duygusal dünyaları ve aralarındaki ufak tefek çekişmeler programın mizahi yönünü ortaya çıkarmaktadır.

1 ERKEK 1 KADIN OYUNCULARI KİMLER?