1 Ekim Salı İSTANBUL okullar tatil mi? Hangi illerde okullar tatil edildi?

Bugün başlayıp 2 Ekim'e kadar sürecek olan olumsuz hava koşulları sebebiyle birçok vatandaş bugün okullar tatil mi merak ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıya göre bugün ve yarın hangi illerde okulların tatili olduğunu araştırıyor.

1 EKİM SALI İSTANBUL OKULLAR TATİL Mİ?

Sağanak yağış nedeni ile birçok ilde okulların tatil edilmesi beklenirken Bartın Valiliği'nden açıklama geldi. Bartın'da yarın okullar tatil olacak ve öğrenciler için eğitim-öğretime 1 gün ara verilecek.

Zonguldak Valiliği de yaptığı açıklamada, şehir genelinde olumsuz hava koşullarının etkisini artırdığı belirtilerek, 1 Ekim 2024 Salı günü için tüm örgün ve yaygın eğitim veren kurumların, özel eğitim merkezlerinin ve rehabilitasyon kurslarının tatil edildiğini duyurdu. Valilik, vatandaşların dikkatli olmaları gerektiğini vurguladı.

İstanbul için resmi açıklama gelmedi.