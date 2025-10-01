1 Ekim hangi burç? 1 Ekim'de doğanların burç özellikleri neler?
Astroloji, yüzyıllardır insanların merakla takip ettiği ve ilgi duyduğu bir alan olmayı sürdürüyor. Gezegenlerin hareketleri, yıldızların dizilimleri ve burç yorumları, geçmişte olduğu gibi bugün de birçok kişinin gündeminde yer alıyor. Peki, 1 Ekim hangi burç? 1 Ekim'de doğanların burç özellikleri neler?
1 Ekim'de doğanlar hangi burçta yer alıyor? Bu tarihte doğan kişilerin karakter özellikleri neler? Astrolojiye ilgi duyanlar tarafından sıkça merak edilen bu soruların yanıtları araştırılıyor. 1 Ekim burcu ve bu burca ait kişilik özelliklerine dair tüm detaylar haberin devamında sizlerle. 1 Ekim hangi burç? 1 Ekim'de doğanların burç özellikleri neler?
BURÇ TARİHLERİ!
Oğlak
- 22 Aralık – 19 Ocak
Kova
- 20 Ocak – 18 Şubat
Balık
- 19 Şubat – 20 Mart
Koç
- 21 Mart – 19 Nisan
Boğa
- 20 Nisan – 20 Mayıs
İkizler
- 21 Mayıs – 20 Haziran
Yengeç
- 21 Haziran – 22 Temmuz
Aslan
- 23 Temmuz – 22 Ağustos
Başak
- 23 Ağustos – 22 Eylül
Terazi
- 23 Eylül – 22 Ekim
Akrep
- 23 Ekim – 21 Kasım
Yay
- 22 Kasım – 21 Aralık
BURÇ ÖZELLİKLERİ
Oğlak (22 Aralık – 19 Ocak)
Sistemli, azimli ve kararlı bir yapıya sahiptir. Hedeflerine ulaşmak için planlı hareket eder. Güvenilir ve sorumluluk sahibidir. Zaman zaman fazla ciddi ya da gelenekçi davranabilir.
Kova (20 Ocak – 18 Şubat)
Bağımsızlığına düşkün, yaratıcı ve toplumsal konulara duyarlıdır. Sıradışı düşünce yapısıyla öne çıkar. Sosyal olmasına rağmen duygusal mesafesini koruyabilir.
Balık (19 Şubat – 20 Mart)
Hayal gücü yüksek, sezgisel ve duygularıyla hareket eden bir burçtur. Empati yeteneği gelişmiştir, sanata yatkınlığı dikkat çeker. Bazen gerçeklerden uzaklaşma eğiliminde olabilir.
Koç (21 Mart – 19 Nisan)
Atılgan, enerjik ve girişimci bir karaktere sahiptir. Risk almaktan çekinmez, liderlik özellikleri belirgindir. Aceleci davranabilir ama yeni başlangıçlara açıktır.
Boğa (20 Nisan – 20 Mayıs)
Sabırlı, güven veren ve istikrarlıdır. Maddi ve manevi güvenliği önemser. Hayattan keyif almayı sever. Değişime karşı direnç gösterebilir.
İkizler (21 Mayıs – 20 Haziran)
Canlı, zeki ve çok yönlüdür. Yeni bilgilere ve deneyimlere açık bir yapısı vardır. Konuşkan ve sosyal biridir, ancak bazen kararsız olabilir.
Yengeç (21 Haziran – 22 Temmuz)
Duygusal, korumacı ve içten biridir. Sevdiklerine derinden bağlıdır. Geçmişe önem verir. Duygusal dalgalanmalar yaşayabilir ve kabuğuna çekilebilir.
Aslan (23 Temmuz – 22 Ağustos)
Kendine güvenen, cömert ve doğal bir liderdir. İlgi odağı olmayı sever, neşeli ve etkileyici bir yapısı vardır. Bazen kibirli ya da baskın olabilir.
Başak (23 Ağustos – 22 Eylül)
Dikkatli, detaycı ve sorumluluk sahibidir. Organizasyon yeteneği yüksektir. Pratik çözümler sunar. Zaman zaman aşırı eleştirel olabilir.
Terazi (23 Eylül – 22 Ekim)
Estetik duygusu gelişmiş, zarif ve adalet duygusu güçlüdür. İnsan ilişkilerinde denge arar. Kararsızlık, en belirgin zayıf yönlerinden biridir.
Akrep (23 Ekim – 21 Kasım)
Derin, tutkulu ve sezgileri güçlüdür. Duygularını kolay kolay belli etmez. Güven verdiği kadar gizemlidir. Kontrolcü ya da kıskanç olabilir.
Yay (22 Kasım – 21 Aralık)
Özgürlüğüne düşkün, açık fikirli ve neşelidir. Yeni yerler keşfetmekten ve farklı kültürlerle tanışmaktan hoşlanır. Düşüncelerini direkt ifade eder, bu bazen patavatsızlığa neden olabilir.
BURÇ UYUMLARI
Oğlak (22 Aralık – 19 Ocak)
- Uyumlu burçlar: Boğa, Başak, Akrep, Balık
- Zıt burç: Yengeç
- Ciddi, disiplinli ve kararlı Oğlak, Boğa ve Başak gibi toprak burçlarıyla güçlü temelli ilişkiler kurar. Akrep ve Balık'la ise daha duygusal ve derin bağlar geliştirir.
Kova (20 Ocak – 18 Şubat)
- Uyumlu burçlar: İkizler, Terazi, Koç, Yay
- Zıt burç: Aslan
- Özgürlükçü ve sıra dışı Kova, İkizler ve Terazi ile entelektüel uyum yakalar. Koç ve Yay ile birlikte ise dinamik ve heyecan dolu ilişkiler kurabilir.
Balık (19 Şubat – 20 Mart)
- Uyumlu burçlar: Yengeç, Akrep, Boğa, Oğlak
- Zıt burç: Başak
- Hassas ve sezgisel Balık, Yengeç ve Akrep ile duygusal uyum içindedir. Boğa ve Oğlak gibi dengeli burçlarla ise huzurlu ilişkiler geliştirebilir.
Koç (21 Mart – 19 Nisan)
- Uyumlu burçlar: Aslan, Yay, Kova, İkizler
- Zıt burç: Terazi
- Enerjik ve cesur Koç, Aslan ve Yay ile tutkulu bağlar kurar. Kova ve İkizler ise onun özgür yapısına uyum sağlar.
Boğa (20 Nisan – 20 Mayıs)
- Uyumlu burçlar: Başak, Oğlak, Yengeç, Balık
- Zıt burç: Akrep
- Boğa, Başak ve Oğlak ile aynı dili konuşur: güven ve istikrar. Yengeç ve Balık ise onun duygusal yönünü besleyen burçlardır.
İkizler (21 Mayıs – 20 Haziran)
- Uyumlu burçlar: Terazi, Kova, Koç, Aslan
- Zıt burç: Yay
- Zihinsel olarak aktif İkizler, Terazi ve Kova ile uyum içinde iletişim kurar. Koç ve Aslan'la macera dolu ilişkiler yaşayabilir.
Yengeç (21 Haziran – 22 Temmuz)
- Uyumlu burçlar: Balık, Akrep, Boğa, Başak
- Zıt burç: Oğlak
- Duygusal ve içe dönük Yengeç, Balık ve Akrep ile ruhsal bağlar kurar. Boğa ve Başak gibi sakin burçlar, Yengeç'e güven duygusu sağlar.
Aslan (23 Temmuz – 22 Ağustos)
- Uyumlu burçlar: Koç, Yay, İkizler, Terazi
- Zıt burç: Kova
- Kendine güvenen Aslan, Koç ve Yay ile ateşli ilişkiler yaşar. İkizler ve Terazi ile eğlenceli ve sosyal bir uyum yakalar.
Başak (23 Ağustos – 22 Eylül)
- Uyumlu burçlar: Boğa, Oğlak, Yengeç, Akrep
- Zıt burç: Balık
- Analitik Başak, Boğa ve Oğlak gibi mantıklı burçlarla uyum içindedir. Duygusal Yengeç ve Akrep ise onun iç dünyasına denge katar.
Terazi (23 Eylül – 22 Ekim)
- Uyumlu burçlar: İkizler, Kova, Aslan, Yay
- Zıt burç: Koç
- Estetiğe ve uyuma önem veren Terazi, İkizler ve Kova ile zihinsel bağ kurar. Aslan ve Yay'la ise sosyal ve hareketli ilişkiler yaşar.
Akrep (23 Ekim – 21 Kasım)
- Uyumlu burçlar: Yengeç, Balık, Oğlak, Başak
- Zıt burç: Boğa
- Derin ve tutkulu Akrep, Yengeç ve Balık ile duygusal yoğunlukta buluşur. Başak ve Oğlak ile sağlam, güven temelli ilişkiler kurar.
Yay (22 Kasım – 21 Aralık)
- Uyumlu burçlar: Koç, Aslan, Terazi, Kova
- Zıt burç: İkizler
- Maceracı ve özgür Yay, Koç ve Aslan ile heyecan dolu ilişkiler yaşar. Terazi ve Kova ile ise sosyal ve zihinsel uyum yakalayabilir.