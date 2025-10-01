1 Ekim'de doğanlar hangi burçta yer alıyor? Bu tarihte doğan kişilerin karakter özellikleri neler? Astrolojiye ilgi duyanlar tarafından sıkça merak edilen bu soruların yanıtları araştırılıyor. 1 Ekim burcu ve bu burca ait kişilik özelliklerine dair tüm detaylar haberin devamında sizlerle. 1 Ekim hangi burç? 1 Ekim'de doğanların burç özellikleri neler?

BURÇ TARİHLERİ!

Oğlak

22 Aralık – 19 Ocak

Kova

20 Ocak – 18 Şubat

Balık

19 Şubat – 20 Mart

Koç

21 Mart – 19 Nisan

Boğa

20 Nisan – 20 Mayıs

İkizler

21 Mayıs – 20 Haziran

Yengeç

21 Haziran – 22 Temmuz

Aslan

23 Temmuz – 22 Ağustos

Başak

23 Ağustos – 22 Eylül

Terazi

23 Eylül – 22 Ekim

Akrep

23 Ekim – 21 Kasım

Yay

22 Kasım – 21 Aralık

BURÇ ÖZELLİKLERİ

Oğlak (22 Aralık – 19 Ocak)

Sistemli, azimli ve kararlı bir yapıya sahiptir. Hedeflerine ulaşmak için planlı hareket eder. Güvenilir ve sorumluluk sahibidir. Zaman zaman fazla ciddi ya da gelenekçi davranabilir.

Kova (20 Ocak – 18 Şubat)

Bağımsızlığına düşkün, yaratıcı ve toplumsal konulara duyarlıdır. Sıradışı düşünce yapısıyla öne çıkar. Sosyal olmasına rağmen duygusal mesafesini koruyabilir.

Balık (19 Şubat – 20 Mart)

Hayal gücü yüksek, sezgisel ve duygularıyla hareket eden bir burçtur. Empati yeteneği gelişmiştir, sanata yatkınlığı dikkat çeker. Bazen gerçeklerden uzaklaşma eğiliminde olabilir.

Koç (21 Mart – 19 Nisan)

Atılgan, enerjik ve girişimci bir karaktere sahiptir. Risk almaktan çekinmez, liderlik özellikleri belirgindir. Aceleci davranabilir ama yeni başlangıçlara açıktır.

Boğa (20 Nisan – 20 Mayıs)

Sabırlı, güven veren ve istikrarlıdır. Maddi ve manevi güvenliği önemser. Hayattan keyif almayı sever. Değişime karşı direnç gösterebilir.

İkizler (21 Mayıs – 20 Haziran)

Canlı, zeki ve çok yönlüdür. Yeni bilgilere ve deneyimlere açık bir yapısı vardır. Konuşkan ve sosyal biridir, ancak bazen kararsız olabilir.

Yengeç (21 Haziran – 22 Temmuz)

Duygusal, korumacı ve içten biridir. Sevdiklerine derinden bağlıdır. Geçmişe önem verir. Duygusal dalgalanmalar yaşayabilir ve kabuğuna çekilebilir.

Aslan (23 Temmuz – 22 Ağustos)

Kendine güvenen, cömert ve doğal bir liderdir. İlgi odağı olmayı sever, neşeli ve etkileyici bir yapısı vardır. Bazen kibirli ya da baskın olabilir.

Başak (23 Ağustos – 22 Eylül)

Dikkatli, detaycı ve sorumluluk sahibidir. Organizasyon yeteneği yüksektir. Pratik çözümler sunar. Zaman zaman aşırı eleştirel olabilir.

Terazi (23 Eylül – 22 Ekim)

Estetik duygusu gelişmiş, zarif ve adalet duygusu güçlüdür. İnsan ilişkilerinde denge arar. Kararsızlık, en belirgin zayıf yönlerinden biridir.

Akrep (23 Ekim – 21 Kasım)

Derin, tutkulu ve sezgileri güçlüdür. Duygularını kolay kolay belli etmez. Güven verdiği kadar gizemlidir. Kontrolcü ya da kıskanç olabilir.

Yay (22 Kasım – 21 Aralık)

Özgürlüğüne düşkün, açık fikirli ve neşelidir. Yeni yerler keşfetmekten ve farklı kültürlerle tanışmaktan hoşlanır. Düşüncelerini direkt ifade eder, bu bazen patavatsızlığa neden olabilir.

BURÇ UYUMLARI

Oğlak (22 Aralık – 19 Ocak)

Uyumlu burçlar: Boğa, Başak, Akrep, Balık

Zıt burç: Yengeç

Ciddi, disiplinli ve kararlı Oğlak, Boğa ve Başak gibi toprak burçlarıyla güçlü temelli ilişkiler kurar. Akrep ve Balık'la ise daha duygusal ve derin bağlar geliştirir.

Kova (20 Ocak – 18 Şubat)

Uyumlu burçlar: İkizler, Terazi, Koç, Yay

Zıt burç: Aslan

Özgürlükçü ve sıra dışı Kova, İkizler ve Terazi ile entelektüel uyum yakalar. Koç ve Yay ile birlikte ise dinamik ve heyecan dolu ilişkiler kurabilir.

Balık (19 Şubat – 20 Mart)

Uyumlu burçlar: Yengeç, Akrep, Boğa, Oğlak

Zıt burç: Başak

Hassas ve sezgisel Balık, Yengeç ve Akrep ile duygusal uyum içindedir. Boğa ve Oğlak gibi dengeli burçlarla ise huzurlu ilişkiler geliştirebilir.

Koç (21 Mart – 19 Nisan)

Uyumlu burçlar: Aslan, Yay, Kova, İkizler

Zıt burç: Terazi

Enerjik ve cesur Koç, Aslan ve Yay ile tutkulu bağlar kurar. Kova ve İkizler ise onun özgür yapısına uyum sağlar.

Boğa (20 Nisan – 20 Mayıs)

Uyumlu burçlar: Başak, Oğlak, Yengeç, Balık

Zıt burç: Akrep

Boğa, Başak ve Oğlak ile aynı dili konuşur: güven ve istikrar. Yengeç ve Balık ise onun duygusal yönünü besleyen burçlardır.

İkizler (21 Mayıs – 20 Haziran)

Uyumlu burçlar: Terazi, Kova, Koç, Aslan

Zıt burç: Yay

Zihinsel olarak aktif İkizler, Terazi ve Kova ile uyum içinde iletişim kurar. Koç ve Aslan'la macera dolu ilişkiler yaşayabilir.

Yengeç (21 Haziran – 22 Temmuz)

Uyumlu burçlar: Balık, Akrep, Boğa, Başak

Zıt burç: Oğlak

Duygusal ve içe dönük Yengeç, Balık ve Akrep ile ruhsal bağlar kurar. Boğa ve Başak gibi sakin burçlar, Yengeç'e güven duygusu sağlar.

Aslan (23 Temmuz – 22 Ağustos)

Uyumlu burçlar: Koç, Yay, İkizler, Terazi

Zıt burç: Kova

Kendine güvenen Aslan, Koç ve Yay ile ateşli ilişkiler yaşar. İkizler ve Terazi ile eğlenceli ve sosyal bir uyum yakalar.

Başak (23 Ağustos – 22 Eylül)

Uyumlu burçlar: Boğa, Oğlak, Yengeç, Akrep

Zıt burç: Balık

Analitik Başak, Boğa ve Oğlak gibi mantıklı burçlarla uyum içindedir. Duygusal Yengeç ve Akrep ise onun iç dünyasına denge katar.

Terazi (23 Eylül – 22 Ekim)

Uyumlu burçlar: İkizler, Kova, Aslan, Yay

Zıt burç: Koç

Estetiğe ve uyuma önem veren Terazi, İkizler ve Kova ile zihinsel bağ kurar. Aslan ve Yay'la ise sosyal ve hareketli ilişkiler yaşar.

Akrep (23 Ekim – 21 Kasım)

Uyumlu burçlar: Yengeç, Balık, Oğlak, Başak

Zıt burç: Boğa

Derin ve tutkulu Akrep, Yengeç ve Balık ile duygusal yoğunlukta buluşur. Başak ve Oğlak ile sağlam, güven temelli ilişkiler kurar.

Yay (22 Kasım – 21 Aralık)