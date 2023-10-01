1 Ekim 1 Milyonluk soru cevabı ne (Amerikan İç Savaşı sorusu)?
ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster? yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumu ile yayınlanan yarışmada yarışmacıya 1861-1865 arasında Amerikan İç Savaşı sırasında hangisi açıkça kölelik karşıtı Kuzey'i desteklemiş ve kölelik yanlısı Güney konfederasyonuna ambargo uygulamıştır? Sorusu soruldu. Peki, 1 Ekim 1 Milyonluk soru cevabı ne?
1 Ekim Pazar ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster? yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumu ile yayınlanan yarışmada 1861-1865 arasında Amerikan İç Savaşı sırasında hangisi açıkça kölelik karşıtı Kuzey'i desteklemiş ve kölelik yanlısı Güney konfederasyonuna ambargo uygulamıştır? sorusu soruldu. 1milyon TL'lik soru doğru şık hangisi?
KİM MİLYONER OLMAK İSTER 1 Ekim PAZAR 1 MİLYON LİRALIK SORUSU
1861-1865 arasında Amerikan İç Savaşı sırasında hangisi açıkça kölelik karşıtı Kuzey'i desteklemiş ve kölelik yanlısı Güney konfederasyonuna ambargo uygulamıştır?
• A-) Fransa
• B-) Osmanlı Devleti
• C-) Avusturya - Macaristan
• D-)Birleşik Krallık
Cevap: Osmanlı Devleti