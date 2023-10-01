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1 Ekim 1 Milyonluk soru cevabı ne (Amerikan İç Savaşı sorusu)?

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster? yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumu ile yayınlanan yarışmada yarışmacıya 1861-1865 arasında Amerikan İç Savaşı sırasında hangisi açıkça kölelik karşıtı Kuzey'i desteklemiş ve kölelik yanlısı Güney konfederasyonuna ambargo uygulamıştır? Sorusu soruldu. Peki, 1 Ekim 1 Milyonluk soru cevabı ne?