1. dönem ne zaman bitiyor Yarıyıl tatili ne zaman?

1.dönem ne zaman bitiyor ve sömestr ne zaman sorusu öğrencilerin ve eğitimcilerin gündeminde. konuyalar ilgili Milli eğitim bakanlığı okulların kapanacağı tarih hakkında açıklamada bulundu. Peki ,Okullar ne zaman kapanacak, sömestr ne zaman? İşte konuya dair tüm detaylar...