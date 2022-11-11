1. dönem ne zaman bitiyor Yarıyıl tatili ne zaman?
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1.dönem ne zaman bitiyor ve sömestr ne zaman sorusu öğrencilerin ve eğitimcilerin gündeminde. konuyalar ilgili Milli eğitim bakanlığı okulların kapanacağı tarih hakkında açıklamada bulundu. Peki ,Okullar ne zaman kapanacak, sömestr ne zaman? İşte konuya dair tüm detaylar...
İlkokul, ortaokul, lise öğrencilerinin büyük merakla araştırdığı ara tatil ve yarı yıl tarihleri belli oldu. Milli Eğitim Bakanlığı 2022-2023 Eğitim yılının ara tatil tarihiyle birlikte, 15 tatil, yaz tatilinin başlangıç ve bitiş tarihlerini de açıkladı. Peki, Okullarda ne zaman 1.dönem bitiyor, Ara tatil ne zaman? Detaylar haberimizde...
YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN?
Yarıyıl tatili 24 Ocak tarihinde başlayacak ve 4 Şubat'ta son bulacak. İkinci dönem ara tatili 11-15 Nisan tarihleri aralığında olacak. Karneler ise 17 Haziran 2023 tarihinde dağıtılacak.
MEB 2022-2023 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TAKVİMİ
Birinci dönem ara tatili, 15 Kasım 2022 Pazartesi başlayacak ve 19 Kasım 2022 Cuma sona erecek. Yarıyıl tatili, 24 Ocak 2023 Pazartesi başlayıp 4 Şubat 2023 Cuma tamamlanacak. İkinci dönem, 7 Şubat 2023 Pazartesi başlayacak ve 17 Haziran 2023 Cuma sona erecek.