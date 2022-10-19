1 Dolar ne kadar, kaç TL? Dolar yükselecek mi, düşecek mi?

Ekonominin merkezinde yer alan döviz kuru hareketli bir grafik çizmeye devam ediyor. Yatırımcılar bu noktada güncel kur fiyatlarını merak ederken güncel dolar alış ve satış fiyatları aratmalar arasındaki yerini aldı. Yatırımcıların merak ettiği 1 dolar kaç TL oldu? Sorusuna yanıtını ve güncel ve dolar fiyatları alış satış rakamlarına bu başlık altından ulaşabilirsiniz.

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Dün piyasalardaki kapanışı 18 TL seviyesinden işlem yapan dolar/ TL, 19 Ekim Çarşamba gününe yatay yönde başlamasının ardından 19 TL den işlem görüyor. Dolardaki bu artışın hafta boyunca sürmesi uzmanlarca bekleniyor. Bu durum piyasayı nasıl etkileyecek? Dolar artacak mı yükselecek mi? İşte tüm merak edilenler…

1 DOLAR NE KADAR?

Dün 18,52-18,61 bandında yatay bir seyir izleyen dolar/TL, günü de 18,58 ile önceki kapanış seviyesinin hemen üzerinde tamamladı. Dolar/TL, bugüne de yatay başlamasının ardından 18,59'dan işlem görüyor.

EURO VE STERLİNDE SON DURUM

Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,2 azalışla 18,27'den, sterlin/TL yüzde 0,3 değer kaybıyla 20,99'dan satılıyor. Dolar endeksi, dün yüzde 0,1 azalışla 112'nin hemen altından kapanmasının ardından bugün yüzde 0,4'lük artışla 112,4 seviyesinde bulunuyor. Avro/dolar paritesi ise yüzde 0,3 düşüşle 0,9830'dan işlem görüyor. Analistler, ABD'de şirketlerin 3. çeyrek finansal sonuçlarına ilişkin iyimser beklentilerin küresel çapta risk iştahını desteklediğini belirterek, süregelen riskler nedeniyle varlık fiyatlarındaki dalgalanmaların devam edebileceğini söyledi.

ABD "ŞAHİN" POLİTİKLARINI SÜRDÜRECEK

İngiltere'de açıklanan enflasyon verilerinin yüzde 10,1 ile 40 yılın zirvesine çıkmasının ardından merkez bankalarının "şahin" para politikalarını sürdüreceği beklentilerinin de güçlendiğine işaret eden analistler, bugünün veri gündeminde ABD Merkez Bankası'nın (Fed) Bej Kitap Raporu ve Avro Bölgesi'nde enflasyonun öne çıktığını bildirdi.

Halihazırda para piyasalarında Fed'in kasım ve aralık toplantılarında 75 baz puanlık faiz artırımına gitmesi bekleniyor. Fiyatlamalar açısından bundan sonraki süreçte, faiz artırım büyüklüğünde 75 baz puandan ne zaman 25-50 baz puana geçileceğine dair sinyallerin etkili olacağı öngörülüyor.

Öte yandan Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) 27 Ekim'deki toplantısında faizlerde 75 baz puanlık artırıma gitmesi, İngiltere Merkez Bankası'nın ise 3 Kasım'da 100 baz puanlık faiz artışı gerçekleştirmesi bekleniyor.