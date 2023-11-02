1 Dolar ne kadar, Dolar kaç TL oldu? 2 Kasım Dolar güncel fiyatı ne kadar? Canlı Döviz Kuru!
Gündem Haberleri
Dolar ne kadar oldu ve güncel döviz kuru ne kadar sorusu her gün gündemde gelmeye devam ediyor. 2 Kasım 2023 dolar ne kadar, kaç TL oldu ve 1 dolar kaç ne kadar merak ediliyor. Dolar kaç TL? 1 dolar ne kadar? 2 Kasım 2023 dolar kaç TL? sorularına yanıt aranıyor. Peki, Dolar kaç TL? 1 dolar ne kadar? 2 Kasım 2023 dolar kaç TL?
Dolar kaç TL ve 1 dolar ne kadar olduğu merak ediliyor. Güncel döviz kuru fiyatlarını takip etmek için haberler.com'dan ulaşabilirsiniz. Dolar kaç TL? 1 dolar ne kadar? 2 Kasım 2023 dolar kaç TL? sorularına yanıt aranıyor. Merak edilen dolar kaç TL ve 1 dolar ne kadar olduğu araştırılıyor. Dolar kaç TL? 1 dolar ne kadar? 2 Kasım 2023 dolar kaç TL? Detaylar haberimizdedir…
Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 28,32 seviyelerinden işlem görüyor.
Euro 29,93'ten işlem görüyor.
Sterlin ise 34,43'ten satılıyor.