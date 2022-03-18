1 Dolar ne kadar? 18 Mart Dolar, Altın ve Borsa'da son durum! 1 gram altın ne kadar? Yükseldi mi düştü mü? 1 Euro kaç TL? 1 Dolar kaç TL oldu?

Dolar, Altın ve Euro fiyatları her gün değişebiliyor. Güncellenen fiyatlara en hızlı şekilde sitemizden ulaşabilirsiniz. 18 Mart Cuma 2022 günü güncel Dolar, Euro ve Gram altın fiyatlarına haberimizden ulaşabilirsiniz. Peki, Dolar, Euro ve Gram Altın ne kadar? 18 Mart bugün dolar kaç TL? Bugün gram altın kaç TL? 1 gram altının fiyatı kaç lira oldu? 1 Euro kaç tl? 1 Sterlin kaç tl oldu? 1 Pound ne kadar? 1 Dolar ne kadar oldu? 18 Mart Dolar, Altın ve Borsa'da son durum! 1 gram altın kaç TL oldu? Yükseldi mi düştü mü? İşte detaylar...

BUGÜN 1 DOLAR KAÇ TL? (18 MART SAAT 16:30)

18 Mart bugün 1 Dolar 14,8158 TL'dir. 1 Dolar alış fiyatı 14,8166 TL iken, 1 Dolar satış fiyatı 14,8255 TL'dir.

BUGÜN 1 EURO KAÇ TL? (18 MART SAAT 16:30)

18 Mart bugün 1 Euro 16,3064 TL'dir. 1 Euro alış fiyatı 16,3070 TL iken, 1 Euro satış fiyatı 16,3163 TL'dir.

BUGÜN 1 GRAM ALTIN KAÇ TL? (18 MART SAAT 16:30)

Güncel 1 gram altın fiyatı 918,4 TL'dir. Gram altın alış fiyatı 916,5 TL iken satış fiyatı ise 916,9 TL'dir.

1 Dolar ne kadar : 14,8158 TL

14,8158 TL 1 Euro ne kadar : 16,3064 TL

16,3064 TL 1 Gram Altın ne kadar : 918,4 TL

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