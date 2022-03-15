1 Dolar ne kadar? 1 Dolar kaç TL oldu? 15 Mart Dolar, Altın ve Borsa'da son durum! 1 gram altın ne kadar? Yükseldi mi düştü mü? 1 Euro kaç TL?

Dolar, Altın ve Euro fiyatları her gün değişebiliyor. Güncellenen fiyatlara en hızlı şekilde sitemizden ulaşabilirsiniz. 15 Mart Salı 2022 günü güncel Dolar, Euro ve Gram altın fiyatlarına haberimizden ulaşabilirsiniz. Peki, Dolar, Euro ve Gram Altın ne kadar? 15 Mart bugün dolar kaç TL? Bugün gram altın kaç TL? 1 gram altının fiyatı kaç lira oldu? 1 Euro kaç tl? 1 Sterlin kaç tl oldu? 1 Pound ne kadar? 1 Dolar ne kadar oldu? 15 Mart Dolar, Altın ve Borsa'da son durum! 1 gram altın kaç TL oldu? Yükseldi mi düştü mü? İşte detaylar...

BUGÜN 1 DOLAR KAÇ TL? (15 MART SAAT 16:30)

15 Mart bugün 1 Dolar 14,6421 TL'dir. 1 Dolar alış fiyatı 14,6330 TL iken, 1 Dolar satış fiyatı 14,6370 TL'dir.

BUGÜN 1 EURO KAÇ TL? (15 MART SAAT 16:30)

15 Mart bugün 1 Euro 16,0839 TL'dir. 1 Euro alış fiyatı 16,0657 TL iken, 1 Euro satış fiyatı 16,0879 TL'dir.

BUGÜN 1 GRAM ALTIN KAÇ TL? (15 MART SAAT 16:30)

Güncel 1 gram altın fiyatı 902,0 TL'dir. Gram altın alış fiyatı 904,0 TL iken satış fiyatı ise 904,3 TL'dir.

1 Dolar ne kadar : 14,6421 TL

14,6421 TL 1 Euro ne kadar : 16,0839 TL

16,0839 TL 1 Gram Altın ne kadar : 902,0 TL

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