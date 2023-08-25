Dolar bugün güne 25,91 seviyelerinde başladı. Dün açıklanan politika faizi sonrası dolar, euro ve altında düşüş gerçekleşti. Uzmanların beklediği bu düşüş sonucu doların sabitlenmesi bekleniyor. Peki, 1 DOLAR KAÇ TL? Dolar neden düştü, 25 Ağustos 2023 GÜNCEL dolar kuru! İşte detaylar…

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz oranlarını artırması ile TL'nin değer kazanmasına ve dolardaki düşüşe neden oldu. Güne 25,91 seviyelerinde başlayan doların gün sonuna kadar kaç lira olacağı merak konusu. Peki, 1 DOLAR KAÇ TL? Dolar neden düştü, 25 Ağustos 2023 GÜNCEL dolar kuru! İşte detaylar…

1 DOLAR KAÇ TL?

Doların bugünkü alış kuru 25,9216 TL, satış kuru 25,9285 TL'dir. Dolar kuru en son 25.08.2023 - 08:47 tarihinde güncellenmiştir. Bu dolar kuru verileri doğrultusunda 1 Dolar 25,9285 Türk Lirasına karşılık gelmektedir.

DOLAR NEDEN DÜŞTÜ, 25 AĞUSTOS 2023 GÜNCEL DOLAR KURU!

Dün açıklanan politika faizindeki yüzde 5'lik artış sonrası dolar, euro ve altında düşüş meydana geldi ve Türk Lirası değer kazandı. Güne 25,91 seviyelerinde başlayan dolar saat 08.47 itibariyle 25,96 TL.



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DOLAR DÜŞTÜ MÜ?

Merkez Bankası Para Politika Kurulu, politika faizi üst üste 3. kez yükselti. Merkez, beklentileri aşarak geçen ay yüzde 17,5 olan faizi, yüzde 25 düzeyine yükseltti. Bunun ardından dolarda yaklaşık 70 kuruşluk bir gerileme oldu. Karar öncesi 27,22 seviyesinde bulunan dolar, karar sonrası 26,45'e kadar düştü.

Merkez Bankası ağustos ayına ilişkin Para Politikası Kurulu (PPK) kararını açıkladı. Piyasa beklentilerinin üzerinde bir hamleyle 750 baz puanlık bir artış yapan Merkez, faizi yüzde 17,5'ten yüzde 25'e çıkardı. Karar sonrası dolarda sert bir gerileme oldu.