1 Dolar kaç TL? Bugün Dolar ne kadar? 3 Şubat Pazartesi döviz fiyatlarında son durum!

Döviz kurlarındaki dalgalanmalar ve Fed'in faiz politikaları, ekonomik beklentileri etkilemeye devam ediyor. Geçtiğimiz hafta kapanışında Dolar 35,85 TL iken bu hafta açılışı 35,92 TL ile yaptı. Yatırımcılar, Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarını ve faiz indiriminin döviz kurları üzerindeki etkilerini dikkatle takip ediyor. Peki, bugün Dolar ne kadar? 3 Şubat döviz kurlarındaki son durum nedir? 1 Euro kaç TL? İşte, detaylar...

DOLAR KAÇ TL?

Dolar/TL, saat 10.30 itibarıyla yüzde 0,22 artışla 35,9242'dan işlem görüyor.

Dolar/TL

EURO KAÇ TL OLDU?

Aynı şekilde Euro/TL yüzde 0,08 artışla 36,7629'tan işlem görüyor.

1 Euro ne kadar

STERLİN NE KADAR?

Sterlin/TL ise yüzde -0,75 azalışla 44,1541'tan satılıyor.

Sterlin