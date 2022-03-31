1 Dolar kaç TL? 31 Mart Dolar, Altın ve Borsa'da son durum nedir? 1 gram altın ne kadar? Gram altın yükseldi mi düştü mü? 1 Euro kaç TL?

Dolar, Altın ve Euro fiyatları her gün değişebiliyor. Güncellenen fiyatlara en hızlı şekilde sitemizden ulaşabilirsiniz. 31 Mart Perşembe 2022 günü güncel Dolar, Euro ve Gram altın fiyatlarına haberimizden ulaşabilirsiniz. Peki, Dolar, Euro ve Gram Altın ne kadar? 31 Mart bugün dolar kaç TL? Bugün gram altın kaç TL? 1 gram altının fiyatı kaç lira oldu? 1 Euro kaç tl? 1 Sterlin kaç tl oldu? 1 Pound ne kadar? 1 Dolar ne kadar oldu? 22Mart Dolar, Altın ve Borsa'da son durum! 1 gram altın kaç TL oldu? Yükseldi mi düştü mü? İşte detaylar...

BUGÜN 1 DOLAR KAÇ TL? (31 MART SAAT 16:30)

31 Mart bugün 1 Dolar 14,6780 TL'dir. 1 Dolar alış fiyatı 14,6780 TL iken, 1 Dolar satış fiyatı 14,6820 TL'dir.

BUGÜN 1 EURO KAÇ TL? (31 MART SAAT 16:30)

31 Mart bugün 1 Euro 16,2694 TL'dir. 1 Euro alış fiyatı 16,2675TL iken, 1 Euro satış fiyatı 16,2724 TL'dir.

BUGÜN 1 GRAM ALTIN KAÇ TL? (31 MART SAAT 16:30)

Güncel 1 gram altın fiyatı 914,3 TL'dir. Gram altın alış fiyatı 914,4 TL iken satış fiyatı ise 914,6 TL'dir.

1 Dolar ne kadar : 14,6780 TL

14,6780 TL 1 Euro ne kadar : 16,2694 TL

16,2694 TL 1 Gram Altın ne kadar : 914,3 TL

GÜNCEL DÖVİZ KURLARI İÇİN TIKLAYINIZ...

DOLAR NEDEN DÜŞÜYOR?

Rusya ve Ukrayna müzakerelerinin ardından gelen olumlu açıklamalar piyasaları etkiledi. Görüşme öncesi 14,84 civarında bulunan dolar 14,57 seviyesine, 914 lira seviyesinde bulunan gram altın ise 888 liraya geriledi.

Haberler.com - Gündem