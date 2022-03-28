1 Dolar kaç TL? 28 Mart Dolar, Altın ve Borsa'da son durum nedir? 1 gram altın ne kadar? Gram altın yükseldi mi düştü mü? 1 Euro kaç TL?

Dolar, Altın ve Euro fiyatları her gün değişebiliyor. Güncellenen fiyatlara en hızlı şekilde sitemizden ulaşabilirsiniz. 28 Mart Pazartesi 2022 günü güncel Dolar, Euro ve Gram altın fiyatlarına haberimizden ulaşabilirsiniz. Peki, Dolar, Euro ve Gram Altın ne kadar? 28 Mart bugün dolar kaç TL? Bugün gram altın kaç TL? 1 gram altının fiyatı kaç lira oldu? 1 Euro kaç tl? 1 Sterlin kaç tl oldu? 1 Pound ne kadar? 1 Dolar ne kadar oldu? 22Mart Dolar, Altın ve Borsa'da son durum! 1 gram altın kaç TL oldu? Yükseldi mi düştü mü? İşte detaylar...

BUGÜN 1 DOLAR KAÇ TL? (28 MART SAAT 16:50)

28 Mart bugün 1 Dolar 14,8335 TL'dir. 1 Dolar alış fiyatı 14,8335 TL iken, 1 Dolar satış fiyatı 14,8408 TL'dir.

BUGÜN 1 EURO KAÇ TL? (28 MART SAAT 16:50)

28 Mart bugün 1 Euro 16,2790 TL'dir. 1 Euro alış fiyatı 16,2790 TL iken, 1 Euro satış fiyatı 16,2881 TL'dir.

BUGÜN 1 GRAM ALTIN KAÇ TL? (28 MART SAAT 16:50)

Güncel 1 gram altın fiyatı 922,7 TL'dir. Gram altın alış fiyatı 922,8 TL iken satış fiyatı ise 923,4 TL'dir.

1 Dolar ne kadar : 14,8335 TL

14,8335 TL 1 Euro ne kadar : 16,2790 TL

16,2790 TL 1 Gram Altın ne kadar : 922,7 TL

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