1 Dolar kaç TL? 1 Nisan Dolar, Altın ve Borsa'da son durum nedir? 1 gram altın ne kadar? Gram altın yükseldi mi düştü mü? 1 Euro kaç TL?
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Gündemin merak edilen konuları arasında dolar, euro ve altın kurları geliyor. Vatandaşlar 1 dolar bugün kaç tl olacak? 1 Euro bugün kaç lira? 1 gram altın bugün kaç lira? merak ediyor. Peki, 1 Dolar ne kadar oldu? 1 Nisan Dolar, Altın ve Borsa'da son durum! 1 gram altın kaç TL oldu? Yükseldi mi düştü mü? 1 Nisan Perşembe 2022 dolar ve altın güncel döviz kurları haberimizde...
Dolar, Altın ve Euro fiyatları her gün değişebiliyor. Güncellenen fiyatlara en hızlı şekilde sitemizden ulaşabilirsiniz. 1 Nisan Perşembe 2022 günü güncel Dolar, Euro ve Gram altın fiyatlarına haberimizden ulaşabilirsiniz. Peki, Dolar, Euro ve Gram Altın ne kadar? 1 Nisan bugün dolar kaç TL? Bugün gram altın kaç TL? 1 gram altının fiyatı kaç lira oldu? 1 Euro kaç tl? 1 Sterlin kaç tl oldu? 1 Pound ne kadar? 1 Dolar ne kadar oldu? 1 Nisan Dolar, Altın ve Borsa'da son durum! 1 gram altın kaç TL oldu? Yükseldi mi düştü mü? İşte detaylar...
1 Nisan bugün 1 Dolar 14,6901 TL'dir. 1 Dolar alış fiyatı 14,6910 TL iken, 1 Dolar satış fiyatı 14,6965 TL'dir.
1 Nisan bugün 1 Euro 16,2263 TL'dir. 1 Euro alış fiyatı 16,2266 TL iken, 1 Euro satış fiyatı 16,2309 TL'dir.
Güncel 1 gram altın fiyatı 909,6 TL'dir. Gram altın alış fiyatı 908,8 TL iken satış fiyatı ise 909,0 TL'dir.
- 1 Dolar ne kadar : 14,6901 TL
- 1 Euro ne kadar : 16,2263 TL
- 1 Gram Altın ne kadar : 909,6 TL
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Rusya ve Ukrayna müzakerelerinin ardından gelen olumlu açıklamalar piyasaları etkiledi. Görüşme öncesi 14,84 civarında bulunan dolar 14,57 seviyesine, 914 lira seviyesinde bulunan gram altın ise 888 liraya geriledi.
Sizce Türkiye, Ukrayna - Rusya savaşında garantör olmalı mı? #Rusya | #Ukrayna— Haberler (@Haberler) March 31, 2022