1 Dolar kaç TL? 1 Nisan Dolar, Altın ve Borsa'da son durum nedir? 1 gram altın ne kadar? Gram altın yükseldi mi düştü mü? 1 Euro kaç TL?

Dolar, Altın ve Euro fiyatları her gün değişebiliyor. Güncellenen fiyatlara en hızlı şekilde sitemizden ulaşabilirsiniz. 1 Nisan Perşembe 2022 günü güncel Dolar, Euro ve Gram altın fiyatlarına haberimizden ulaşabilirsiniz. Peki, Dolar, Euro ve Gram Altın ne kadar? 1 Nisan bugün dolar kaç TL? Bugün gram altın kaç TL? 1 gram altının fiyatı kaç lira oldu? 1 Euro kaç tl? 1 Sterlin kaç tl oldu? 1 Pound ne kadar? 1 Dolar ne kadar oldu? 1 Nisan Dolar, Altın ve Borsa'da son durum! 1 gram altın kaç TL oldu? Yükseldi mi düştü mü? İşte detaylar...

BUGÜN 1 DOLAR KAÇ TL? (1 NİSAN SAAT 16:30)

1 Nisan bugün 1 Dolar 14,6901 TL'dir. 1 Dolar alış fiyatı 14,6910 TL iken, 1 Dolar satış fiyatı 14,6965 TL'dir.

BUGÜN 1 EURO KAÇ TL? (1 NİSAN SAAT 16:30)

1 Nisan bugün 1 Euro 16,2263 TL'dir. 1 Euro alış fiyatı 16,2266 TL iken, 1 Euro satış fiyatı 16,2309 TL'dir.

BUGÜN 1 GRAM ALTIN KAÇ TL? (1 NİSAN SAAT 16:30)

Güncel 1 gram altın fiyatı 909,6 TL'dir. Gram altın alış fiyatı 908,8 TL iken satış fiyatı ise 909,0 TL'dir.

1 Dolar ne kadar : 14,6901 TL

14,6901 TL 1 Euro ne kadar : 16,2263 TL

16,2263 TL 1 Gram Altın ne kadar : 909,6 TL

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DOLAR NEDEN DÜŞÜYOR?

Rusya ve Ukrayna müzakerelerinin ardından gelen olumlu açıklamalar piyasaları etkiledi. Görüşme öncesi 14,84 civarında bulunan dolar 14,57 seviyesine, 914 lira seviyesinde bulunan gram altın ise 888 liraya geriledi.

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