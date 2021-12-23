1 Dolar kaç TL? 1 Dolar ne kadar oldu? 23 Aralık Dolar, Altın ve Borsa'da son durum! 1 gram altın ne kadar? Yükseldi mi düştü mü? 1 Euro kaç TL?

Dolar, Altın ve Euro fiyatları her gün değişebiliyor. Güncellenen fiyatlara en hızlı şekilde sitemizden ulaşabilirsiniz. 23 Aralık Perşembe 2021 günü güncel Dolar, Euro ve Gram altın fiyatlarına haberimizden ulaşabilirsiniz. Peki, Dolar, Euro ve Gram Altın ne kadar? 23 Aralık bugün dolar kaç TL? Bugün gram altın kaç TL? 1 gram altının fiyatı kaç lira oldu? 1 Euro kaç tl? 1 Sterlin kaç tl oldu? 1 Pound ne kadar? 1 Dolar ne kadar oldu? 23 Aralık Dolar, Altın ve Borsa'da son durum! 1 gram altın kaç TL oldu? Yükseldi mi düştü mü? İşte detaylar...

BUGÜN 1 DOLAR KAÇ TL?

23 Aralık bugün 1 Dolar 11,3690 TL'dir. 1 Dolar alış fiyatı 11,3678 iken, 1 Dolar satış fiyatı 11,4006 TL'dir.

BUGÜN 1 EURO KAÇ TL?

23 Aralık bugün 1 Euro 12,8527 TL'dir. 1 Euro alış fiyatı 12,8531iken, 1 Euro satış fiyatı 12,9504 TL'dir.

BUGÜN 1 GRAM ALTIN KAÇ TL?

Güncel 1 gram altın fiyatı 659,9 TL'dir. Gram altın alış fiyatı 660,4 TL iken satış fiyatı ise 661,7 TL'dir.

1 Dolar ne kadar : 11,3690 TL

11,3690 TL 1 Euro ne kadar : 12,8527 TL

12,8527 TL 1 Gram Altın ne kadar : 659,9 TL

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