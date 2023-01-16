Okulların ilk döneminin bitmesine yakın öğrenciler taktir ve teşekkür belgesi nasıl alınır araştırmaya başladı. Merak edilen konulardan birisi de tek dersten kalınca belge alınır mı sorusu oldu. Peki, 1 dersten kalınca belge alınır mı? Tek 1 dersten kalınınca Lise ve Orta okulda belge alınır mı? Tek dersten kalınınca takdir ve teşekkür alınabilir mi? İşte cevaplar...

1 dersten kalınca belge alınır mı? merak ediliyor. Okullar yarıyıl tatili için geri sayım başladı. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri, 23 Ocak-3 Şubat tarihleri arasında eğitim ve öğretime kısa bir ara verecek. İlk dönemin bitmesine yakın, 1 dersten kalınca belge alınır mı? Tek 1 dersten kalınınca Lise ve Orta okulda belge alınır mı? Tek dersten kalınınca takdir ve teşekkür alınabilir mi? araştırılıyor. İşte detaylar...

TAKDİR BELGESİ KAÇ PUANLA ALINIR?

Derslerdeki başarılarının yanı sıra özürsüz devamsızlık süresi 5 günü geçmeyen, tüm derslerden başarılı olan bir öğrencinin Takdir belgesi alabilmesi için 85,00 ve daha yukarı bir ortalama puanına sahip olması gerekmektedir. Eğer not ortalaması 70,00-84,99 arasında ise öğrenci Teşekkür belgesi almaya hak kazanır.

1 DERSTEN KALINCA BELGE ALINIR MI?

İlkokulda veya lisede herhangi bir dersten kalınca takdir veya teşekkür belgesi alınamıyor. Yani 1 dersten kalıp diğerlerini geçen bir öğrenci maalesef belge alamıyor. Diyelim ki karnede 1 tane 1 olsun ve diğerleri 5 olsun. Bu durumda o öğrenci takdir veya teşekkür belgesi alamaz.

KARNEDEN 1 OLURSA BELGE ALINIR MI?

Takdir - Teşekkür ortalamaları şu şekildedir:

70,00-84,99 arasındakileri teşekkür belgesi,

85,00 ve daha yukarı olanları takdir belgesi,

Ortaöğrenim süresince en az üç öğretim yılının bütün döneminde takdir belgesi alanları üstün başarı belgesi ile ödüllendirir.

Karnede zayıf not yani 1 olması durumunda öğrenci takdir-teşekkür belgesi alamaz.

5 GÜN DEVAMSIZLIK YAPAN BELGE ALAMIYOR MU ORTAOKUL?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın geçtiğimiz aylarda yayımladığı yönetmelik değişikliğiyle birlikte takdir ve teşekkür belgesini de içeren ödül sistemini değiştirdi. Buna göre, 5 gün devamsızlık yapan öğrenci, takdir ve teşekkür belgesi almaya hak kazanamayacak.