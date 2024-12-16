1. ceketi kim giydi? MasterChef ilk ceketi kim giydi 16 Aralık Pazartesi?

Birbirinden hırslı yarışmacıların kıyasıya mücadele verdiği Masterchef'te, sezonun sonuna yaklaşılıyor. Bugün yarışmacılar takım oyunu için değil bireysel mücadelelerde ter döküyor. Peki, 1. ceketi kim giydi? MasterChef ilk ceketi kim giydi?

MASTERCHEF 1. CEKETİ KİM GİYDİ?

MasterChef'te ceket kazanmak için 7 aday var.

7 aday bugün ilk ceket için mücadele edecek.

İŞTE YARIŞMACILAR





EDA



SEMİH



BEYZA



ERİM



KEREM



ONUR

ŞİRİN

1. CEKETİ KİM KAZANDI

1. ceketi kazanaN isim bu akşam belli olacak.

SON HAFTA KİM ELENDİ?

Son yediye kalan yarışmacı, Eda, Erim, Şirin, Onur, Beyza, Semih, Kerem olmuştu.

Eleme yarışması sonrası Alper yarışmaya veda etti.