"17 Ekim 2023 Kripto Borsası BTC fiyatı ne kadar oldu?" Merak ediliyor. Bitcoin, kripto para birimi veya dijital para birimi olarak bilinen sanal bir para birimidir. 2009 yılında bilinmeyen bir kişi veya grup tarafından "Satoshi Nakamoto" takma adıyla yaratıldı. Peki, 1 Bitcoin şu anda ne kadar, kaç TL oldu? İşte detaylar…

1 BİTCOİN ŞU ANDA NE KADAR, kaç TL oldu? 17 Ekim 2023 Kripto Borsası BTC fiyatı ne kadar oldu?

Bitcoin, merkezi bir otorite veya kuruluş olmaksızın çalışan bir dijital para birimidir. Bu, geleneksel bankalar veya devlet kurumları gibi aracıları ortadan kaldırır. Bitcoin, işlemlerin kaydedildiği bir halka açık bir deftere sahip olan bir blok zinciri teknolojisi kullanır. Peki, 1 Bitcoin şu anda ne kadar, kaç TL oldu? 17 Ekim 2023 Kripto Borsası BTC fiyatı ne kadar oldu? İşte detaylar…

1 BİTCOİN ŞU ANDA NE KADAR, KAÇ TL OLDU?

Bitcoin, dijital cüzdanlar aracılığıyla saklanır ve transfer edilir. Herhangi bir işlem, karmaşık matematiksel işlemler yoluyla onaylanır ve blok zincirine eklenir. Bitcoin ayrıca sınırlı bir arzla tanımlanır; toplamda sadece 21 milyon Bitcoin üretilebilir.

Bitcoin şu anda (17 Ekim 2023) 791 bin 25 TL 12 kuruşdan (791.025,12 TL) işlem görüyor. BTC, son 1 ayda 50 bin TL'den fazla yükseliş yaşadı.

BTC fiyatı 16-17 Ekim 2023

17 EKİM 2023 KRİPTO BORSASI BTC FİYATI NE KADAR OLDU?

Bitcoin, ilk çıktığı günden bu yana büyük ilgi görmüş ve değeri büyük dalgalanmalar yaşamıştır. Bir yatırım aracı olarak kullanıldığı gibi, bazı insanlar günlük alışverişlerde de kullanır. Ancak, yatırım yaparken veya Bitcoin'i kullanırken dikkate almanız gereken bazı riskler ve güvenlik önlemleri bulunmaktadır. Bitcoin, yatırım yaparken veya kullanırken dikkatle araştırılmalı ve anlaşılmalıdır.

16 Ekim tarihinde 816 bin TL bandına kadar yükselen BTC, şu saatlerde (17 Ekim 2023 01.00) yaklaşık 20 bin TL düşüş yaşayarak791 bin 25 TL 12 krş'a kadar düştü.

BTC fiyatı (6 Aylık) Nisan - Ekim 2023