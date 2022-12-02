1 Aralık MasterChef takım oyununu kim kazandı? MasterChef Haftanın ikinci eleme adayı kim? MasterChef dün takım oyununu kim kazandı?

MasterChef Türkiye'de 1 Aralık Perşembe günü takım oyununun kimin kazandığı birçok kişi tarafından merak konusu haline geldi ve MasterChef dün takım oyununu kim kazandı? 1 Aralık Perşembe günü MasterChef takım oyununu kim kazandı? Soruları ile arama motorlarında araştırılıyor. Peki, 1 Aralık Perşembe günü MasterChef takım oyununu kim kazandı?

Masterchef Türkiye, her sezon olduğu gibi bu sezon da izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Birçok kişi tarafından sıkı takip edilen yarışma hakkında bölüm detayları merak ediliyor ve araştırılıyor. Araştırılan sorular arasında MasterChef dün takım oyununu kim kazandı? 1 Aralık Perşembe günü MasterChef takım oyununu kim kazandı? Sorular yer alıyor. Peki, MasterChef dün takım oyununu kim kazandı? 1 Aralık Perşembe günü MasterChef takım oyununu kim kazandı?

1 ARALIK MASTERCHEF TAKIM OYUNUNU KİM KAZANDI?

Yemekler özel misafir konuklar tarafından değerlendirildi. Oylama sonucunda 29'a 9 olarak mavi takım oyununun galibi oldu.

Kırmızı takım yarışmacıları bireysel dokunulmazlık oyununda ise yaban mersini ile şef tabakları yaptı.

Büşra üçüncü, Gamze ikinci olurken bireysel dokunulmazlığın sahibi ise Kıvanç'ın oldu.

MASTERCHEF HAFTANIN İKİNCİ ELEME ADAYI KİM?

İlk takım mücadelesi sonunda eleme adayı mavi takımdan Burak Kaya olmuştu. İkinci eleme adayı da Tolga oldu.