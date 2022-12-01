1 Aralık Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi!
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UEDAŞ elektrik kesintisi listesi! 1 Aralık Perşembe günü Manisa'nın çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti gün boyu sürecek. Peki, 1 Aralık Perşembe Manisa'nın hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak? Manisa'da Yunusemre elektrik kesintisi, Akhisar elektrik kesintisi, Turgutlu elektrik kesintisi ve Şehzadeler elektrik kesintisi araştırılıyor. Peki, Manisa elektrik kesintisi kaç saat sürecek? Manisa elektrik ne zaman gelecek? Manisa elektrik kesintisi ve detaylar!
Manisa elektrik kesintisi listesi ve UEDAŞ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. Uludağ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 1 Aralık Perşembe günü Manisa'nın çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. Manisa'da Yunusemre, Akhisar, Turgutlu ve Şehzadeler olmak üzere birçok ilçenin farklı noktalarında elektrik kesintisi yaşanacak. Manisa'da Yunusemre elektrik kesintisi, Akhisar elektrik kesintisi, Turgutlu elektrik kesintisi ve Şehzadeler elektrik kesintisi araştırılıyor. İşte Manisa'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve Manisa'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. Manisa'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, Manisa'ya elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...
MANİSA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Manisa elektrik kesintileri şu şekildedir:
- 01.12.2022 00:00 01:00 ARIZA ONARIM BAKIM 75 YIL MAHALLESİ, UNCUBOZKÖY, LALELİ, MESİR, CUMHURİYET, GÜZELYURT, KEÇİLİKÖY, FATİH, YENİ MAHALLELERİ
- 01.12.2022 08:30 09:30 ARIZA ONARIM BAKIM KETHÜDA,RAGIPBEY,ULUCAMİ HÜRRİYET,HACIİSHAK,İNÖNÜ MAHALLELERİ MASKİ HİZMET BİNASI YENİ CUMA PAZARI,ONTAN KONUTLARI,ESKİ CUMA PAZARI,KERESTECİLER SİTESİ,NURİ GİYİK SAN SİT,RECEK AKKAYA VE ATAKULE SAN SİT,ÇİM BETON,İMT MÜH,DERYA UN,BELEDİYE SOSYAL TESİSLERİ,KARAOSMANOĞLU SAN SİT,TARİŞ DEPOLARI,BATI ÇİM,CENAP KÜÇÜKLER BENZİNLİKLER VE BÖLGEDE BULUNAN İŞLETMELER YENİ MEZARLIK VE CİVARLARI RADYOLİNK MASKİ ARITMA KİRAZOĞLU DEVLET HASTANESİ,MAVİ HOSPİTAL ÖZEL HASTANE
- 01.12.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI KOLİN İNŞAAT ÖZEL TR MASKİ TEKELİ İÇME SUYU ÖZEL TR
- 01.12.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI KETHÜDA,RAGIPBEY,İNÖNÜ VE ULUCAMİ MAHALLELERİ 1-8-152-153-155-156-157-158-16-16/2-15-150-372-373/2-374-375-378-281-379-384 SOKKALAR ÖZEL MAVİ HOSPİTAL HASTANESİ,YENİ GARAJ,DR TARIK SARI İLKÖĞRETİM OKULU,ÇERKEZ BENZİNLİK,ALADAĞ SAN SİT RAMİZ KÖFTE BP İSTASYONU AKHİSAR BELEDİYE BİNASI,MERKEZ PARK,ZEYNELZADE HALK KÜTÜPHANESİ,MUSTAFA KİRAZOĞLU DEVLET HASTANESİ, VE CİVARLARI
- 01.12.2022 09:00 17:00 TESİS ÇALIŞMASI ULUCAMİ MAHALLESİ 280-383 SK VE CİVARLARI
- 01.12.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI ÇİNAN MAHALLESİ KOCAKUZ SOKAK
- 01.12.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI İNNİCE MAHALLESİ (TR-1)
- 01.12.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI İNNİCE MAHALLESİ (TR-2)
- 01.12.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI YENİCE MAHALLESİ
- 01.12.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI YAĞCI MAHALLESİ
- 01.12.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI İNNİCE MAHALLESİ TR26 CİVARI
- 01.12.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI ESKİ CAMİ MAHALLESİ CİRİT SAHASI
- 01.12.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI MOLLAAHMETLER MAHALLESİ
- 01.12.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI MOLLAAHMETLER MAHALLESİ MOLLA İMAM SOKAK
- 01.12.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI ESKİN MAHALLESİ
- 01.12.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI KURTULUŞ MAHALLESİ SERAY SÜT CİVARI
- 01.12.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI HACIHALİLLER MAHALLESİ
- 01.12.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI AKÇAKERTİL MAHALLESİ
- 01.12.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI FATİH MAHALLESİ TR17 CİVARI
- 01.12.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI KURTULUŞ MAHALLESİ ÖZER HOCA CİVARI
- 01.12.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI KURTULUŞ MAHALLESİ VE CİVARLARI
- 01.12.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI KURTULUŞ MAHALLESİ BİR KISMI CUMHURİYET MAHALLESİ BİR KISMI
- 01.12.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI TURGUTALP MAHALLESİ BİR KISMI
- 01.12.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI DENİŞ 1-2 MOD5A MUSTAFA BALCI ÖZEL TR SEAŞ KÖMÜR BANTLARI ÖZEL KÖK ELİ TR-1 ÖZEL KOLİN A.Ş. EVCİLER ÖZEL TÜRK TELEKOM - AVEA DENİŞ ÖZEL KOZLUÖREN TR-1 E.L.İ. DENİŞ ÖZEL KÖK TÜRKAN BALCI ÖZEL TR MUSTAFA EREN ÖZEL TR SEAŞ KÖMÜR BANTLARI ÖZEL KÖK HDH İNŞAAT ÖZEL TR NECAT TAŞKIN ŞEKER ÖZEL TR E.L.İ. DENİŞ TR-2 ÖZEL E.L.İ DENİŞ TR-3 ÖZEL E.L.İ. DENİŞ TR-4 ÖZEL AHMET DANACI ÖZEL TR KOLİN KIRICI-2 ÖZEL TR KOLİN KIRICI-3 ÖZEL TR KOLİN KIRICI-4 ÖZEL TR KOLİN KIRICI-5 ÖZEL TR KOLİN KIRICI-1 ÖZEL TR AKÇADAĞ İNŞ.TİC.VE TAAH.LTD.ŞTİ.ÖZEL TR
- 01.12.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI IŞIKLAR KÖK 1 IŞIKLAR KÖK 2
- 01.12.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI YIRCA MAHALLESİ TAMAMI
- 01.12.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI AVDAN TARIMSAL SULAMA TAMAMI
- 01.12.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI DURASILLI TARIMSAL SULAMALAR VE TAVUK ÇİFTLİKLERİ
- 01.12.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI DURASILLI VE AKVİRAN TARIMSAL SULAMALAR
- 01.12.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI DURASILLI VE AKVİRAN TARIMSAL SULAMALAR
- 01.12.2022 09:00 15:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI BEY MAHALLESİ TR24 CİVARI
- 01.12.2022 09:00 15:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI SEYİT ALİ MAHALLESİ TR41 CİVARI
- 01.12.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI SEYİTALİ MAHALLESİ TR44 CİVARI
- 01.12.2022 09:00 15:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI BEY MAHALLESİ TR38 CİVARI
- 01.12.2022 09:00 15:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI 4 EYLÜL MAHALLESİ TR39 CİVARI
- 01.12.2022 09:00 15:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI 4 EYLÜL MAHALLESİ TR1 CİVARI
- 01.12.2022 09:00 15:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI 4 EYLÜL MAHALLESİ TR39/A CİVARI
- 01.12.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI 4 EYLÜL MAHALLESİ TR60 CİVARI
- 01.12.2022 09:00 15:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI CAMİ CEDİT MAHALLESİ TR45 CİVARI
- 01.12.2022 10:00 13:00 ARIZA ONARIM BAKIM TURGUTALP MAHALLESİ KARAMANLI MAHALLESİ HAMİDİYE MAHALLESİ BİR KISMI
- 01.12.2022 12:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI YENİ CAMİ MAHALLESİ TR20/A CİVARI
- 01.12.2022 12:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI ŞEREFİYE MAHALLESİ TR6 CİVARI
- 01.12.2022 12:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI FATİH MAHALLESİ TR3 CİVARI
- 01.12.2022 13:00 14:00 ARIZA ONARIM BAKIM HAMİDİYE MAHALLESİ KARAMANLI MAHALLESİ İNÖNÜ MAHALLESİ TURGUTALP MAHALLESİ VE CİVARLARI
- 01.12.2022 13:00 15:00 YENİ TÜKETİCİ TESİS DEVREYE ALINMASI ŞEHİTLER MAHALLESİNE BAĞLI 129,127,125,90,92,94 SOKAKLAR VE BU SOKAKLARA BAĞLI ALANLAR
- 01.12.2022 17:00 18:00 ARIZA ONARIM BAKIM KETHÜDA,RAGIPBEY,ULUCAMİ HÜRRİYET,HACIİSHAK,İNÖNÜ MAHALLELERİ MASKİ HİZMET BİNASI YENİ CUMA PAZARI,ONTAN KONUTLARI,ESKİ CUMA PAZARI,KERESTECİLER SİTESİ,NURİ GİYİK SAN SİT,RECEK AKKAYA VE ATAKULE SAN SİT,ÇİM BETON,İMT MÜH,DERYA UN,BELEDİYE SOSYAL TESİSLERİ,KARAOSMANOĞLU SAN SİT,TARİŞ DEPOLARI,BATI ÇİM,CENAP KÜÇÜKLER BENZİNLİKLER VE BÖLGEDE BULUNAN İŞLETMELER YENİ MEZARLIK VE CİVARLARI RADYOLİNK MASKİ ARITMA KİRAZOĞLU DEVLET HASTANESİ,MAVİ HOSPİTAL ÖZEL HASTANE
- 02.12.2022 08:00 10:00 ARIZA ONARIM BAKIM REŞATBEY MAHALLESİ 169-170-162-186-163-161-160-329-188-176-190-189 SK PAZAR PAZARI VE CİVARLARI
- 02.12.2022 08:30 09:30 ARIZA ONARIM BAKIM KETHÜDA,RAGIPBEY,ULUCAMİ HÜRRİYET,HACIİSHAK,İNÖNÜ MAHALLELERİ MASKİ HİZMET BİNASI YENİ CUMA PAZARI,ONTAN KONUTLARI,ESKİ CUMA PAZARI,KERESTECİLER SİTESİ,NURİ GİYİK SAN SİT,RECEK AKKAYA VE ATAKULE SAN SİT,ÇİM BETON,İMT MÜH,DERYA UN,BELEDİYE SOSYAL TESİSLERİ,KARAOSMANOĞLU SAN SİT,TARİŞ DEPOLARI,BATI ÇİM,CENAP KÜÇÜKLER BENZİNLİKLER VE BÖLGEDE BULUNAN İŞLETMELER YENİ MEZARLIK VE CİVARLARI RADYOLİNK MASKİ ARITMA KİRAZOĞLU DEVLET HASTANESİ,MAVİ HOSPİTAL ÖZEL HASTANE
- 02.12.2022 09:00 17:00 TESİS ÇALIŞMASI TİYENLİ VE DEYNEKLER MAHALLELERİ MASKİ İÇME SUYU TESİSLERİ,İŞLETMELER VE BÖLGEDE BULUNAN ÖZEL TRAFOLU ABONELER
- 02.12.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI KOLİN İNŞAAT ÖZEL TR MASKİ TEKELİ İÇME SUYU ÖZEL TR
- 02.12.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI İNÖNÜ VE HÜRRİYET MAHALLELERİ 8-227-15-222-205-211-216-219-220-224-227/1-229-230-231-233-235-236-237-400-409-415 SK VE CİVARLARI
- 02.12.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI BALLICA MAHALLESİ ATATÜRK CD-5-7-8-10 SK
- 02.12.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI ALTINKÖY MAHALLESİ
- 02.12.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI HACELLER MAHALLESİ CUMALAR SOKAK