1 Aralık İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Bugün İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi
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Gediz elektrik kesintisi listesi! İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? 1 Aralık Perşembe günü İzmir'in çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti gün boyu sürecek. Peki, 1 Aralık günü İzmir'in hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak. İzmir'de Buca elektrik kesintisi, Karabağlar elektrik kesintisi, Bornova elektrik kesintisi araştırmaları yapılıyor. Peki, İzmir elektrik kesintisi kaç saat sürecek? İzmir'e elektrik ne zaman gelecek? İzmir elektrik kesintisi ve detayları…
İzmir elektrik kesintisi ve GEDİZ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. GDZ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 1 Aralık Perşembe günü İzmir'in çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İzmir'de Buca elektrik kesintisi, Karabağlar elektrik kesintisi, Bornova elektrik kesintisi ve Karşıyaka elektrik kesintisi olmak üzere birçok ilçenin farklı noktalarında yaşanan elektrik kesintileri hakkında araştırmalar yapılıyor. İşte İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İzmir'e elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...
İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ
İzmir elektrik kesintileri şu şekildedir:
- 01.12.2022 09:00 12:00 OG ARIZA ONARIM BAKIM NEDENİ İLE ESATPAŞA MAHALLESİ, ATATÜRK CADDESİ, ŞEHİT ALİ İHSAN KALMAZ CADDESİ, ŞEHİT ALİ İHSAN KALMAZ CAD. GECİTİ YAVUZ SOKAK VE CİVARLARI
- 01.12.2022 09:00 17:00 OG ARIZA ONARIM BAKIM NEDENİ İLE KAZIMPAŞA MAHALLESİ, KUBİLAY SOKAK, POLİS HALİL İBRAHİM ÖZKAHYALAR SOKAK, GAZİ OSMAN PAŞA SOKAK, İZMİR CADDESİ, DEĞİRMEN DAĞI YOLU SOKAK VE CİVARLARI
- 01.12.2022 09:00 17:00 OG ARIZA ONARIM BAKIM NEDENİ İLE DAĞISTAN CEVİZLİ GARAJ VE CİVARLARI
- 01.12.2022 09:00 17:00 OG Şebeke Bakım Çalışması "ALTINYUNUS MAHALLESI GENELI (ALTINYUNUS OTEL VE ÇEVRESI HARIÇ) ILICA MAHALLESI 5000, 5074, 5082, 5152 SOKAKLAR VE ÇEVRESI İLE YILDIZBURNU MEVKII, ILICA MIGROS ÇEVRESI"
- 01.12.2022 09:00 13:00 OG Şebeke Bakım Çalışması "SAKARYA MAHALLESI 3124, 3125, 3145 SOKAKLAR VE ÇEVRESI İLE ÇEŞME MIGROS ÖZEL BOYALIK MAHALLESI ÇEŞME ASFALTI(KISMEN) REGES OTEL, BOYALIK OTEL VE ÇEVRESI İSMET İNÖNÜ MAHALLESI ÇEŞME SANAYI SITESI VE ÇEVRESI FAHRETTINPAŞA MAHALLESI 2300 SOKAK VE ÇEVRESI"
- 01.12.2022 09:00 12:00 AG Arıza Bakım Onarım SEKIZ EYLÜL MAH. 8 EYLÜL CAD, 74,74/1,75,72,73,84,SÜZ SOK,9 EYLÜL SOKAKLARI VE CIVARLARI TR-31
- 01.12.2022 09:00 17:00 AG Şebeke Bakım Çalışması DOĞANCILSA MAHALLESI MERKEZ SOKAK TR-2 (E KOLU)
- 01.12.2022 09:00 15:00 OG Arıza Bakım Onarım ÇAMÖNÜ MAH. ATAKÖY MAH.
- 01.12.2022 09:00 17:00 OG Şebeke Bakım Çalışması TEKELI MAH. SERA SOKAK CIVARI
- 01.12.2022 09:00 11:00 OG Yatırım Tesisi Devreye Alma SEFERIHISAR HIDIRLIK MAHALELSI AKARÇA,MANISALILAR SITESI, GÜNEŞ KÖY SITESI,YUVAM SITESI,İZTUR SITESI MAVI TEOS SITESI,BANKACILAR SITESI , MAVI DENIZ SITESI VE CIVARI.
- 01.12.2022 09:00 17:00 OG Yatırım Tesisi Devreye Alma SEFERIHISAR HIDIRLIK MAHALLESI 2199 SOKAK VE CIVARI
- 01.12.2022 09:00 17:00 OG Şebeke Bakım Çalışması ÖZBEK, RÜSTEM MAHALLELERININ BIR BÖLÜMÜDÜR
- 01.12.2022 09:00 17:00 AG Şebeke Bakım Çalışması ARKACILAR MAH. MERKEZ SOKAK TR1 (B KOLU)
- 01.12.2022 09:00 11:00 İletim Sistemindeki Arıza Onarım ve Bakım Nedeniyle IRMAK MAHALLESİ,DİRİL MADENCİLİK
- 01.12.2022 09:00 11:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ILICA ,SAHİLEVLERİ MAHALLELERİ,EYÜP CADDESİ,VURAL,UFUK,ZEYTİN,ÇAĞLAYAN SİTESİ,KIRLANGIÇ, UFUK,VURAL,GÜLHAN,KARAKIZLI,GÜVENDİK,SARIŞIN,DALYA,ZEYTİN,AĞRI DAĞI,ADALAR,KÖRFEZ, KARAYEL,BEDİRHAN,VATAN,DALYA SOKAKLAR SS.AYÇA ARSA KONUT YAPI KOOP.
- 01.12.2022 09:30 17:30 OG Yatırım Tesisi Devreye Alma ÖREN MAHALLESI MERKEZ VE KÜÇÜK ÖREN SOKAK TR-1, TR-4
- 01.12.2022 09:30 17:30 OG Yatırım Tesisi Devreye Alma ÖREN MAHALLESI KÜÇÜK İBRAHIMLER SOKAK TR-2, TR-5
- 01.12.2022 10:00 18:00 OG ARIZA ONARIM BAKIM NEDENİ İLE IRMAK MAHALLESİ, CUMHURİYET CADDESİ 9513, 9512,535, 9026, 537/1,536, 537/2, 538, 539 SOKAK VE CİVARLARI
- 01.12.2022 10:00 15:00 AG Arıza Bakım Onarım TR-7 B KOLU - 102 , 103 , 105 , 2203 , 2205 , SOKAKLARI , ASLANBURNU CADDESI VE CIVARI
- 01.12.2022 10:00 12:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ POSTACILAR MAHALLESİ,7365/1,7368/5,7368/1,7368/5 SOKAKLAR VE CİVARI
- 01.12.2022 10:00 12:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ DOĞANÇAY MAHALLESİ,ATATÜRK CADDESİ,7190,7190/2 SOKAKLAR VE CİVARI
- 01.12.2022 11:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ÇAMTEPE,ILICA MAHALLELERİ,GÜNGÖREN CADDESİ,MİTHATPAŞA CADDESİ KILIÇ, ÇİĞDEM,ULAŞ, BADEMLİK,SÜMER,EVREN,CAHİT,KÜLEBİ,GAZİ, MECNUN SOKAKLAR, HÜRRİYET,ALTIN VADİ,GÜMÜŞ, YAKA,POLİS ÇIKMAZI
- 01.12.2022 11:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KORUTÜRK MAHALLESİ,MİTHATPAŞA CADDESİ,LİDER,ŞİMŞEK,RÜZGAR,KESTANE,KAKTÜS,HOCA,ÖYKÜ, ZEYTİN,KESTANE,KAUÇUK,MELTEM,KARAYEL SOKAKLAR VE CİVARI
- 01.12.2022 11:30 13:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ FATİH MAHALLESİ,1203,1203/1,1210 SOKAKLAR VE CİVARI
- 01.12.2022 12:00 13:00 OG Şebeke Bakım Çalışması HACI İSA, SIRA, YAKA MAHALLELERININ BIR BÖLÜMÜDÜR
- 01.12.2022 12:00 13:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ YILDIZLAR MAHALLESİ,İBRAHİM KARAYEL,TOKATLI ÇİFTLİĞİ,İSMAİL DESTEBAŞ, KESTANE PAZARI ÖĞRENCİ EVİ DERNEĞİ,SERTAÇ BAKİOĞLU,CEMİL ÖZSERTTAŞ,TUĞBA OKTAY,ERCAN TATI,OSMAN BULUT
- 01.12.2022 13:00 14:00 OG Şebeke Bakım Çalışması ÇAMLIÇAY, ŞIRINKENT, KALABAK MAHALLELERININ BIR BÖLÜMÜDÜR
- 01.12.2022 13:00 18:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ OSMANGAZİ MAHALLESİ,592/18 SOKAK VE CİVARI
- 01.12.2022 13:00 18:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ÇAMKULE MAHALLESİBUCA ARKAS TİCARET MESLEK LİSESİ,609-614,4615 ,4713,4557/1,4555/2, 4539,4371/2 SOKAKLAR VE CİVARI,BERTOĞLU İNŞAAT
- 01.12.2022 13:00 18:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ÇINARTEPE,MİLLET,ATAMER,ULUBATLI,MEHMET AKİF,SAYGI MAHALLELERİ,TOROS,SAMSUN,ÇAMLK, ARI,SAMSUN,BARIŞ CADDELERİ,2581,2612,2613,2723,2725,2726,2727,2728,2732,2510,2519,2520,2521, 2522,2523,2533,2534,2556,2567,2588,2589, 2590,2592,2593,2595,2596,2600,2601,2602,2603,2604, 2535,2536,2543,2547,2559, 2563,2567,2572,2573,2575,2577,2579,2580,2584,2585,2586,2661,2662,2663, 2685, 2717,2718,2719,2720,2721,2722 SOKAKLAR,KIBRIS ŞEHİTLERİ İLKOKULU
- 01.12.2022 13:00 18:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ AYDOĞDU MAHALLESİ,YANGIN KULESİ TOROS MEVKİİ ,ŞAHİN TEPESİ OYAK KONUTLARI A.T.S. İZLEME NOKTASI ,BÜYÜKŞEHİR BEL. PORTAKAL BAHÇESİ
- 02.12.2022 00:00 08:00 OG SCADA Çalışması MENDERES İLÇESI EFEMÇUKURU MAHALLESI
- 02.12.2022 00:00 08:00 OG SCADA Çalışması SEFERIHISAR,TURABIYE MAHALLESI , HIDIRLIK MAHALLESI , CAMIKEBIR MAHALLESI , SIĞACIK MAHALLESI TEPECIK, MAHALLESI , GÖDENCE MAHALLESI, ÇAMTEPE MAHALLESI, GÖLCÜK MAHALLESI ,EFEMÇUKURU , PAYAMLI , KAVACIK MAHALLESI , CIVAARINDAKI ÖZEL TRAFOLAR .
- 02.12.2022 00:00 08:00 OG SCADA Çalışması İHSANIYE, OVACIK, BADEMLER, TURGUT, ULAMIŞ MAHALLELERININ BIR BÖLÜMÜDÜR
- 02.12.2022 00:00 08:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KAVACIK KÖYÜ CİVARI VE ÖZEL TRAFOLAR
- 02.12.2022 00:00 08:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ PAYAMLI KÖYÜ CİVARI VE ÖZEL TRAFOLAR
- 02.12.2022 03:00 03:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ETİLER,NAMAZGAH,GÜZELYURT,KESTELLİ,ÜLKÜ,ALTINORDU,SELÇUK,HİLAL,YENİGÜN,OĞUZLAR,GÜNEY,YENİDOĞAN,KÜÇÜKADA,BALLIKUYU,SÜMER,KOCAKAPI,AKDENİZ,İSMET KAPTAN,MİMAR SİNAN MAHALLELERİ,YAPI KREDİ,TANYALÇIN İŞ HANI,ANADOLU SİGORTA,İNG BANK, EFES İŞHANI, SU POMPA, İZFAŞ İZMİR FUARCILIK A.Ş. ,BEYKENT ÜNİVERSİTESİ,AKSAN OTEL,VAKIFBANK,ÖZUSTA, ZİRAAT BANKASI,DOĞUM VE DİŞ HAST.,ONUR İNŞ.,İSMİRA OTEL
- 02.12.2022 09:00 17:00 OG ARIZA ONARIM BAKIM NEDENİ İLE TÜLBENTLİ MAHALLESİ, KUMRU SOKAK, İKİZ ÇEŞME MEYDAN SOKAK VE CİVARLARI
- 02.12.2022 09:00 12:00 AG Arıza Bakım Onarım İSMET İNÖNÜ MAHALLESI 2123, 2136, 2143, 2155, 2167 SOKAKLAR VE ÇEVRESI L-92 A KOLU
- 02.12.2022 09:00 17:00 AG Şebeke Bakım Çalışması DOĞANCILSA MAHALLESI MERKEZ SOKAK TR-2 (B KOLU)
- 02.12.2022 09:00 17:00 OG ARIZA ONARIM BAKIM NEDENİ İLE ESATPAŞA MAHALLESİ, ATATÜRK CADDESİ, ABDİ İPEKCİ CADDESİ, KORKUT, BİNBAŞI, DUTLU, YAVUZ SOKAK VE CİVARLARI
- 02.12.2022 09:00 17:00 OG ARIZA ONARIM BAKIM NEDENİ İLE DAĞISTAN CEVİZLİ GARAJ VE CİVARLARI
- 02.12.2022 09:00 17:00 OG Şebeke Bakım Çalışması ARKACILAR MAHALLESININ TAMAMI (TR1- TR2), (KELLETEPE KÖKDEN ARKACILAR FIDERI)
- 02.12.2022 09:00 16:00 OG Arıza Bakım Onarım KARAKUYU MAH. ÇILEME MAH.
- 02.12.2022 09:00 17:00 OG Yatırım Tesisi Devreye Alma GÜMÜLDÜR FEVZI ÇAKMAK MH İNÖNÜ MH MERYAMANA CD TEYFIK YILMAZ CD
- 02.12.2022 09:00 17:00 OG Yatırım Tesisi Devreye Alma SEFERIHISAR HIDIRLIK MAHALLESI KERVAN SARAY CADDESI , 2130 , 2188, 2190, 2194 ,2130, 2183 SOKAK VE CIVARI
- 02.12.2022 09:00 10:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ OSMANGAZİ MAHALLESİ,YAVUZ CADDESİ,591,592,593 SOKAKLAR VE CİVARI