1 Aralık İstanbul elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Elektrikler ne zaman gelecek? İstanbul'da elektrik kesintisi!

BEDAŞ elektrik kesintisi listesi! 1 Aralık Perşembe günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti gün boyu sürecek. Peki, 1 Aralık günü İstanbul'un hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak. İstanbul'da Esenyurt, Küçükçekmece, Bağcılar, Pendik ve Ümraniye olmak üzere birçok ilçenin farklı noktalarında elektrik kesintisi yaşanacak. Peki, İstanbul elektrik kesintisi kaç saat sürecek? İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul elektrik kesintisi...

İstanbul elektrik kesintisi listesi ve BEDAŞ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 1 Aralık Perşembe günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İstanbul'da Esenyurt, Küçükçekmece, Bağcılar, Pendik ve Ümraniye olmak üzere birçok ilçenin farklı noktalarında elektrik kesintisi yaşanacak. İşte İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...

İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ

İstanbul elektrik kesintileri şu ilçelere göre haberimizde yer almaktadır. İşte İstanbul elektrik kesintileri:

ESENYURT ELEKTRİK KESİNTİSİ

NO: 34547647

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-AKŞEMSEDDİN mah 290., 291., OKURLAR sk / YUNUS EMRE mah 263., 264., 266., 267., 268., 269., 270., 285., 338., 343., 344., 374., 375., 376., 377., 378., 384., 385., 390., 392., 394., AVNİ ANIL, KEMAL PAŞA sk / İNCİRTEPE mah 270., 271., 272., 273., ATALAY, KEMAL PAŞA, OKURLAR sk / İNÖNÜ mah 374., MANDIRA sk bölgelerinde 01/12/2022 09:00:00 - 01/12/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34547067

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-MEHMET AKİF ERSOY mah UFUK sk / MEHTERÇEŞME mah 1869., 1919., 1934., 1935., 1937., 1939., 1940., 1941., 2049. sk bölgelerinde 01/12/2022 09:00:00 - 01/12/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34547065

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-MEHTERÇEŞME mah 1934. sk bölgelerinde 01/12/2022 09:00:00 - 01/12/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34552508

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-YENİKENT mah 679. sk bölgelerinde 01/12/2022 09:00:00 - 01/12/2022 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34552471

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-AKŞEMSEDDİN mah 284., 287., OKURLAR sk / İNCİRTEPE mah 249., 252., 253., 279., 280., 281., 282., İNÖNÜ sk bölgelerinde 01/12/2022 09:00:00 - 01/12/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34546936

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-AKŞEMSEDDİN mah 221., 222., 223., 225., 226., 227., 228., 229., 230., 231., AŞIK MAHSUNİ ŞERİF, KAZIM KARABEKİR, SEZAİ KARAKOÇ sk / NAMIK KEMAL mah 10., 11., 115., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20., 8., 9., ABDİ İPEKÇİ, DENİZ GEZMİŞ, DOĞAN ARASLI, FEVZİ ÇAKMAK, MARMARA sk / SAADETDERE mah 3., 5., FEVZİ ÇAKMAK sk / ZAFER mah 110., 115., ADİLE NAŞİT, DENİZ GEZMİŞ sk bölgelerinde 01/12/2022 09:00:00 - 01/12/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34555255

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-BAHÇEŞEHİR 1. KISIM mah ARAS, NİLÜFER ÇAYI, SEYHAN, VALİ RECEP YAZICIOĞLU sk bölgelerinde 01/12/2022 10:00:00 - 01/12/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34552509

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-ÜÇEVLER mah 921., 922., 923., 925., BAHÇE YOLU sk bölgelerinde 01/12/2022 12:00:00 - 01/12/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENLER ELEKTRİK KESİNTİSİ

ESENLER ilçesinde 2022-12-01 tarihinde Planlanmış kesinti bulunmamaktadır.

KÜÇÜKÇEKMECE ELEKTRİK KESİNTİSİ

NO: 34551490

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-İNÖNÜ mah 1.TURGUT REİS, 1.TÜLAY, ARDAHAN, CENK, CİHAN, ERLER, TECNUR, TOLGA, YILMAZ sk bölgelerinde 01/12/2022 09:00:00 - 01/12/2022 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34555341

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-MEHMET AKİF mah 1.MİMAR SİNAN, 1.TOLGA, AKATLAR, ŞEHİT ENGİN İNCE sk bölgelerinde 01/12/2022 09:00:00 - 01/12/2022 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34555401

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-MEHMET AKİF mah 1.ATMACA, 1.KILAVUZ, 1.MİMAR SİNAN, 1.OĞUZ, 1.SERAP, 1.SERHAT, 1.YENİCE, 3.İNÖNÜ, BAHARİYE, URLA, YALAZ, ÇAMLICA sk bölgelerinde 01/12/2022 09:00:00 - 01/12/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34553314

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATATÜRK mah ULUBATLI HASAN sk bölgelerinde 01/12/2022 09:00:00 - 01/12/2022 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

FATİH ELEKTRİK KESİNTİSİ

NO: 34551163

İSTANBUL FATİH ilce -TOPKAPI mah sk bölgelerinde 01/12/2022 14:00:00 - 01/12/2022 18:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

AVCILAR ELEKTRİK KESİNTİSİ

NO: 34553229

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-FİRUZKÖY mah ALABORA, ALİ GÜLMEZ, BODUR, DESTAN, DURMAZ, DİNÇER KARAY, ERENLER, GÜLLÜLER, GÜLMEZ, HASAN ÖNEL, KARA İBRAHİM, KIRLANGIÇ, KOZA, KURŞUN, MÜMTAZ SEVİNÇ, PLEVNE, POYRAZ, SEVTAP, SEVİNÇ, TAN, TAŞER, TİRYAKİ SUYU, ÖNER, ÖZGÜNER, ÜLKER, ŞAN sk / YEŞİLKENT mah G-848 sk bölgelerinde 01/12/2022 09:00:00 - 01/12/2022 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.