Milli Eğitim Bakanlığı, 2023-2024 Eğitim ve Öğretim Dönemi için Kasım ayı ara tatil tarihleri ile yaz tatili dönemlerini duyurdu. Bu önemli duyuru, milyonlarca öğrenci, öğretmen ve veliyi yakından ilgilendirmektedir. Peki, 1. ARA TATİL ne zaman 2023? MEB 2023-2024 Kasım tatili, birinci ara tatil ne zaman başlıyor? İşte detaylar…

1. ARA TATİL ne zaman 2023? MEB 2023-2024 Kasım tatili, birinci ara tatil ne zaman başlıyor?

11 Eylül 2023 Pazartesi günü okulların açılmasıyla birlikte, gözler Kasım ayı ara tatili tarihine çevrildi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen 2023-2024 Eğitim ve Öğretim Dönemi takvimine göre ara tatil dönemleri belirlenmiştir. Peki, 1. ARA TATİL ne zaman 2023? MEB 2023-2024 Kasım tatili, birinci ara tatil ne zaman başlıyor? İşte detaylar…

1. ARA TATİL NE ZAMAN 2023?

Milli Eğitim Bakanlığı açıkladı. Buna göre;

İlk ara tatil 13-17 Kasım tarihleri arasında yapılacaktır.

tarihleri arasında yapılacaktır. Sömestr tatili ise 19 Ocak 2024 Cuma günü başlayacak ve 5 Şubat 2024 Pazartesi günü sona erecektir.

günü başlayacak ve 5 Şubat 2024 Pazartesi günü sona erecektir. Bahar dönemindeki ikinci ara tatil ise 8 ile 12 Nisan arasında gerçekleştirilecektir.

arasında gerçekleştirilecektir. Yaz tatili ise 14 Haziran 2024 Cuma günü başlayacak ve eğitim yılı sona erecektir.

Bu tarihler Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen resmi tatil ve dönemlerdir.

MEB 2023-2024 KASIM TATİLİ, BİRİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Kasım tatili olarakta bilinen 1. Ara tatil öğrenciler tarafından merak ediliyor. MEB'in açıkladığı takvime göre 1. ara tatil bu sene 13-17 kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek.