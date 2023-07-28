1 Ağustos'ta yeni dönem başlıyor! Müze ücretlerine gelen zam yankı uyandırdı, Bakanlık hemen devreye girdi

Müze giriş ücretlerine yüzde 100 oranında zam yapılması büyük yankı uyandırırken Kültür ve Turizm Bakanlığı hemen devreye girdi. Bakanlık açıklamasına göre 1 Ağustos itibarıyla Türk vatandaşları artık müzelere sadece Müzekart ile girebilecek. 1 yıl boyunca kullanılabilecek olan Müzekart'ın fiyatının da 60 TL'de sabit bırakıldığı belirtildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı müze ve ören yerlerinin giriş ücretlerine 1 Ağustos'tan geçerli olmak üzere zam yapıldı. Kız Kulesi'ne giriş 550 TL, Galata Kulesi'ne giriş ise 650 TL olurken konu kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Bakanlık'tan yapılan açıklamada müze ve ören yerlerine 1 Ağustos'tan itibaren ziyaretlerin sadece Müzekart ile yapılabileceği belirtildi. Yabancıların ise girişlerde belirlenen zamlı ücretleri vereceği açıklandı.

MÜZE KART FİYATI DEĞİŞMEDİ

Kültür ve Turizm Bakanlığı müze ve ören yerlerine giriş ücretlerine 1 Ağustos 2023 tarihinden geçerli olmak üzere zam yaptı. Zamlarartan döviz kurları nedeniyle özellikle yabancı turist girişlerine yönelik yapılırken, Türk vatandaşları ise 60 liraya alabilecekleri Müze Kart ilemüzelere girebilecek. Türk vatandaşlarının müze ve ören yerlerine girişleri için yıllık ücreti 60 lira olan Müze Kart fiyatı değişmedi.

YENİ ZAMLI TARİFE

Müze Kart sahipleri Kültür ve Turizm Bakanlığı'na ve Milli Saraylar ve Çanakkale Alan Başkanlığına bağlı 350'den fazla müze ve ören yerini bir yıl boyunca sınırsız ziyaret edebilecek. Zamlı listeye göre İstanbul Havalimanı Müzesi'nin giriş ücreti 13 Euro olarak belirlenirken, bazı müze ve ören yerlerine giriş ücretleri şöyle:

Efes Antik Kenti 700 TL

Pamukkale Ören Yeri 700 TL

Aspendos 340 TL

Ihlara Vadisi 330 TL

Kız Kulesi 550 TL

Galata Kulesi 650 TL

Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi 450 TL

Göreme Ören Yeri 480 TL

Anadolu Medeniyetleri Müzesi 280 TL

Patara Ören yeri 340 TL

Troya Müzesi 330 TL

TÜRK VATANDAŞLARI, MÜZELERE ARTIK SADECE MÜZEKART İLE GİREBİLECEK

Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan açıklamada, Bakanlığa bağlı 350'yi aşkın müze ve ören yerine Türk vatandaşlarının 60 liraya sınırsız ziyaret etmesi uygulamasının devamına ilişkin 16 Temmuz'da karar alındığı anımsatıldı. Bu yerlere, 1 Ağustos'tan itibaren ziyaretlerin sadece Müzekart ile yapılabileceği belirtilen açıklamada, yabancıların girişlerinde de bu tarih itibarıyla güncel fiyat uygulanmaya başlanacağı bildirildi.

ÜCRETSİZ GİRME HAKKI BULUNAN GRUPLAR

Türkiye Müzeleri mobil uygulaması üzerinden de dijital olarak temin edilebilen Müzekart haricinde müze ve ören yerlerine ücretsiz giriş hakkı da tanınıyor. Bu kapsamda, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı 18 yaş ve altındaki gençler ve çocuklar ile bu yaş grubundaki öğrenci gruplarına refakat eden öğretmenler, 65 yaş ve üstü vatandaşlar, gaziler ile şehit ve gazilerin eş ve çocukları, engelliler ve bir refakatçisi, er ve erbaşlar ile ICOM, ICOMOS ve UNESCO kartı sahipleri, müze ve ören yerlerinden ücretsiz yararlanıyor.

Ayrıca, basın kimlik kartı sahipleri, seyahat acentesi sahibi veya sorumlu müdürleri, Kültür ve Turizm Bakanlığı kokardına haiz profesyonel turist rehberleri, Kültür ve Turizm Bakanlığı personeli ve emeklileri ile refakatindeki eş ve çocukları, 0-12 yaş arası yabancı uyruklu çocuklar ile Hayatboyu Öğrenme Programı çerçevesinde Comenius Okul Ortaklıkları ile Erasmus Öğrenci Değişim Programı kapsamındaki öğrenci gruplarına (Türkiye'deki muhatapları tarafından sözleşmelerini ibraz etmeleri kaydıyla) müze ve ören yerlerine ücretsiz giriş hakkı tanınıyor.