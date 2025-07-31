1 Ağustos Perşembe 2025 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 1 Ağustos Resmi Gazete yayımlandı!

Yukarıdaki içeriği, haber formatında okunabilir hâle çevirmek gerekirse şöyle özetleyebiliriz: 1 Ağustos 2025 tarihinde yayımlanan Resmî Gazete sayısında, Yasama Bölümü'nde yer alan kanun düzenlemeleri; Yürütme ve İdare Bölümü'ndeki kararlar ve yönetmelik değişiklikleri; Yargı Bölümünde yer alan yargısal düzenlemeler ve önemli hüküm açıklamaları ile birlikte, günün ilanları ve atama listeleri detaylı şekilde sunulmaktadır. Gazetenin PDF versiyonuna erişerek tüm bu içerikleri adım adım inceleme olanağı da sağlanmıştır.

RESMÎ GAZETE BUGÜNÜN KARARLARI NELER?

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANI KARARLARI

–– 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun Geçici 67 nci Maddesinde Yer Alan Tevkifat Oranları Hakkında Karar (Karar Sayısı: 10154)

–– Cezanın Kaldırılması ile İlgili Kararlar (Karar Sayısı: 10155, 10156, 10157, 10158, 10159, 10160, 10161, 10162, 10163)

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU ÜYELİĞİNE SEÇME KARARI

–– Yükseköğretim Kurulu Üyeliğine, Prof. Dr. Erol ÖZVAR'ın Seçilmesine Dair Karar (Karar: 2025/298)

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞINA SEÇME KARARI

–– Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına, Yükseköğretim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Erol ÖZVAR'ın Seçilmesine Dair Karar (Karar: 2025/299)

ATAMA KARARI

–– Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atama Hakkında Karar (Karar: 2025/297)

YÖNETMELİKLER

–– Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Yabancı Dil Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Karabük Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞ

–– Firmaların Yurt Dışı Kaynaklı Dövizlerinin Türk Lirasına Dönüşümünün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Sayı: 2023/5)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2025/18)

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlanları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

TÜMÜ