1 Ağustos Paris 2024 Olimpiyatları Programı: Türkiye-Dominik voleybol maçı ne zaman? Bugün hangi Türk sporcunun maçı var, hangi branşlar yarışacak?

Türkiye-Dominik Cumhuriyeti voleybol maçı ne zaman? Paris 2024 Olimpiyatları'nda 1 Ağustos Perşembe günü müsabaka programı açıklandı. Bugün hangi Türk sporcunun maçı var, hangi branşlar yarışacak? sorusuna yanıt aranıyor. Bugün Olimpiyat Oyunları'nda voleybol, okçuluk, yüzme, yelken ve boks branşlarında Milli sporcularımız mücadele verecek. Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? Detaylar haberimizdedir...

1 AĞUSTOS PARİS 2024 OLİMPİYAT PROGRAMI

10:00 / Türkiye-Dominik Cumhuriyeti (C Grubu Karşılaşması)

10:20 / Atletizm Meryem Bekmez (Kadınlar 20km yürüyüş)

11:48 / Okçuluk Muhammed Abdullah Yıldırmış - Brady Ellison (ABD) Erkekler bireysel son 64 turu

12:47 / Yüzme Berke Saka Erkekler 200m Bireysel karışık eleme

12:48 / Boks Busenaz Sürmeneli - Aneta Rygielska(Polonya) Kadınlar 66 kg son 16 turu

13:05 / Yüzme Kadınlar 4x200 Serbest takım bayrak yarı final Ecem Dönmez, Ela Naz Özdemir, Gizem Güvenç, Zehra Duru Bilgin)

13:15'den itibaren Yelken Yiğit Yalçın Çıtak Ilca 7 1 ve 2. yarışlar

16:03'ten itibaren Yelken Merve Vatan IQ Foil 12-16. Yarışlar

16:35'ten itibaren Yelken Ecem Güzel Ilca 6 1 ve 2. Yarışlar

16:43 Okçuluk Ulaş Berkim Tümer - Carlos Rojas (Meksika) Erkekler Bireysel Son 64 Turu

16:46 Boks Buse Naz Çakıroğlu - Fatima Herrea (Meksika) Kadınlar 50kg son 16 turu

18:22 Boks Hatice Akbaş -Enkhjargal Munguntsetseg (Moğolistan) Kadınlar 54 kg Çeyrek Final

20:50 Okçuluk Elif Berra Gökkır - Nurul Azreena Mohamad Fazıl (Malezya) Kadınlar Bireysel Son 64 turu