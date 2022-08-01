1 Ağustos Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi!
Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? 1 Ağustos Pazartesi günü Manisa'nın çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti gün boyu sürecek. Peki, 1 Ağustos Pazartesi Manisa'nın hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak. Manisa'da Yunusemre, Akhisar, Turgutlu ve Şehzadeler olmak üzere birçok ilçenin farklı noktalarında elektrik kesintisi yaşanacak. Peki, Manisa elektrik kesintisi kaç saat sürecek? Manisa'ya elektrik ne zaman gelecek? Manisa elektrik kesintisi ve detayları…
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Manisa elektrik kesintisi listesi ve UEDAŞ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. Uludağ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 1 Ağustos Pazartesi günü Manisa'nın çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. Manisa'da Yunusemre, Akhisar, Turgutlu ve Şehzadeler olmak üzere birçok ilçenin farklı noktalarında elektrik kesintisi yaşanacak. İşte Manisa'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve Manisa'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. Manisa'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, Manisa'ya elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...
MANİSA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Manisa elektrik kesintileri şu şekildedir:
- 01.08.2022 09:00 14:00 ARIZA ONARIM BAKIM EROĞLU MAHALLESİ TAMAMI ,,IRMAK KANATLI HAYVANLAR,İ,ÜRETİCİ GIDA,MESNEVİ GIDA, KARMAR ZEYTİN SADULLAH AKUUZU SERDAR ÖZTÜRK MERA YÖNETİM AYDEMİR ZEYTİNCİLİK VE TARIMSAL SULAMA TESİSLERİ VE İŞLETMELER.
- 01.08.2022 09:00 12:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI ATATÜRK MAHALLESİ DERİCİLER CADDESİ VE CIVARINDAKİ TÜM SOKAKLAR
- 01.08.2022 09:00 10:30 ARIZA ONARIM BAKIM ÇAMURHAMAMI MAHALLESİ İÇ YOLU
- 01.08.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI KAYAPINAR -KARAKOCA -SARIKAYA-MANSTIR -EMLAKDERE -GÜRLE - AKGEDİK -UZUNBURUN MAHALLELERİ VE CIARINDAKİ TÜN TAŞOCAKLARITARIMSAL SULAMALAR İŞLETEMELER VE MASKİ İÇME SUYU
- 01.08.2022 09:00 10:30 ARIZA ONARIM BAKIM TURGUTALP EN YAPI GRUP TOKİ SİTESİ ARAFAT SOKAK VE CİVARLARI
- 01.08.2022 09:00 10:30 ARIZA ONARIM BAKIM ZAFER MAHALLESİ EVCİLER CD. ILGAR SK. ULUÇ ALİ PAŞA SK. VOLKAN SK. ESER SK. ZEYBEK SK. VE CİVARLARI
- 01.08.2022 09:00 17:00 YATIRIM TESİSLERİNİN DEVREYE ALINMASI DAĞDERE MAHALLESİ KÖY GİRİŞİ SAĞLIK OCAĞI CİVARLARI VE TAVUK KÜMESLERİ
- 01.08.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI ALANDAMLARI EBA TARIM ÖZEL TR BÖLÜKPAŞA MEVKİİ. CABARLAR MEVKİİ. NEDİNA TARIM GIDA SAN.TİC.LTD.ŞTİ ÖZEL TR KÖREKE MAH. HASAN TAHSİN KARABİBER ÖZEL TR ERHAN KUM ÖZEL TR KÜREKÇİ BEKİREFE MEVKİ. TEKOM TURİZM VE İLETİŞİM SAN.TİC.LTD.ŞTİ ÖZEL TR ROTA MADEN TAR.HAY.AŞ.N.A ÖZEL TR-1 PRUNUS TARIM YATIRIMLARI SAN. ÖZEL TR-1 OSMANLAR MAH. DAVUT ERTAŞ ÖZEL TR TÜPÜLER KEPEZ MEVKİ. TAŞKÖPRÜ KILCANLAR OVALILAR MEVKİ. PRUNUS ÖZEL TR-2 KALABAK MAH. AYLİN SUNGUR ÖZEL TR ROTA MADENCİLİK ÖZEL TR
- 01.08.2022 09:00 12:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI URGANLI MAHALLESİNİN BİR KISMI, MERA MEVKİİ ÖZEL TRAFOLARI, KARAKÖY MAHALLESİNDEKİ KEMAL DOĞRU VE ARK., ZEKİ BOZTAŞ VE ARK. ÖZEL TRAFOLARI, KARKIN MAHALLESİNDEKİ AYŞE ORHAN VE ARK., M. ALİ KARADENİZ VE ARK., MEHMET BALKIZ VE ARK. ÖZEL TRAFOLARI, BESİ ÇİFTLİKLERİ VE CİVARLARI.
- 01.08.2022 09:00 17:00 TESİS ÇALIŞMASI SAYALAR MAHALLESİ TAMAMI
- 01.08.2022 10:30 12:00 ARIZA ONARIM BAKIM ADALA SANAYİ BÖLGESİ
- 01.08.2022 10:30 12:00 ARIZA ONARIM BAKIM TURGUTALP EN YAPI GRUP TOKİ SİTESİ VE CİVARLARI (TR-5)
- 01.08.2022 10:30 12:00 ARIZA ONARIM BAKIM ZAFER MAHALLESİ VARDARLAR SK. İKRAM SK. HACI RAŞİT SK. YERCE SK. VE CİVARLARI
- 01.08.2022 12:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI ATATÜRK MAHALLESİ BELEDİYE CADDESİ VE CIVARINDAKİ TÜM SOKAKLAR
- 01.08.2022 12:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI URGANLI MAHALLESİNİN; MERA MEVKİİ ÖZEL TRAFOLARI, KARAKÖY MAHALLESİNDEKİ KEMAL DOĞRU VE ARK., ZEKİ BOZTAŞ VE ARK. ÖZEL TRAFOLARI, KARKIN MAHALLESİNİN; AYŞE ORHAN VE ARK., M. ALİ KARADENİZ VE ARK., MEHMET BALKIZ VE ARK. ÖZEL TRAFOLARI, BESİ ÇİFTLİKLERİ VE CİVARLARI.
- 01.08.2022 13:00 14:30 ARIZA ONARIM BAKIM ÇAPAKLI MAHALLESİ İÇ YOLU
- 01.08.2022 13:00 14:30 ARIZA ONARIM BAKIM TURGUTALP EN YAPI GRUP TOKİ SİTESİ VE CİVARLARI (TR-6)
- 01.08.2022 13:00 14:30 ARIZA ONARIM BAKIM CUMHURİYET MAHALLESİ AĞAR CİNGELİ OSMAN EFENDİ MURAT SABRİ YILMAZ SK. UYSAL SK. SOMAK ERGİN SK. SUNDA ÜN ÜLKÜ SEZER APAYDIN SK. HÜRRİYET MAHALLESİ ZAKKUM SK ADA SK. ALEMDAR SK. TÜRKMEN ACEM SK. ŞAHİNLER SK. SEDİR SK. KURTULUŞ MAHALLESİ DOĞAN HEKİMOĞLU VE CİVARLARI
- 01.08.2022 14:30 16:00 ARIZA ONARIM BAKIM KAPANCI MAHALLESİ BÖLGESİ İÇ YOLU
- 01.08.2022 14:30 16:00 ARIZA ONARIM BAKIM TURGUTALP EN YAPI GRUP TOKİ SİTESİ VE CİVARLARI (AŞAĞI TR-1)
- 01.08.2022 14:30 16:00 ARIZA ONARIM BAKIM KURTULUŞ MAHALLESİ KEMAHLI AHMET SK İDMAN SK. TAHSİN BAYKAL SK. STADYUM SK. FATİH SK. BAŞARAN SK. SANAYİ SK. FEYZA SK. VE CİVARLARI
- 01.08.2022 16:00 17:30 ARIZA ONARIM BAKIM TURGUTALP EN YAPI GRUP TOKİ SİTESİ VE CİVARLARI (TR-4)
- 01.08.2022 16:00 17:30 ARIZA ONARIM BAKIM YAVUZ SELİM CADDESİ EGE LİNYİT İŞLETMELERİ KANTARLARI
- 02.08.2022 09:00 14:00 ARIZA ONARIM BAKIM DAĞDERE MAHALLESİ TAMAMI-META NİKEL TURKCELL-VODAFONE BAZ İSTASYONLARI-BÖLGEDE BULUNAN TAVUK KÜMESLERİ
- 02.08.2022 09:00 11:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI CUMA MAH. UZUNÇAM MAH. NAKIPAĞA MAH. TR-32/33/34 GÖRDES BELEDİYE BAŞKANLIĞI- ADLİYE SARAYI- EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ.
- 02.08.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI GAFFAR OKAN VE KELİ MAHALLESİ TAMAMI
- 02.08.2022 09:00 12:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI BARBORS MAHALLESİ 4722 SOKAK VE KÜME EVLERİ
- 02.08.2022 09:00 17:00 YATIRIM TESİSLERİNİN DEVREYE ALINMASI DAĞDERE MAHALLESİ KÖY GİRİŞİ SAĞLIK OCAĞI CİVARLARI VE TAVUK KÜMESLERİ
- 02.08.2022 09:00 10:30 ARIZA ONARIM BAKIM CUMHURİYET MAHALLESİNE BAĞLI FEVZİPAŞA CADDESİ, ATATÜRK CADDESİ 326,345,343,324,339,341,35,322 SOKAKLAR VE BU SOKAKLARA BAĞLI ALANLAR
- 02.08.2022 09:00 10:30 ARIZA ONARIM BAKIM TURGUTALP MAHALLESİ KADIDEĞİRMENİ MEVKİ
- 02.08.2022 09:00 10:30 ARIZA ONARIM BAKIM HAMİDİYE MAHALLESİ ÖZDEMİRLER GÜL SK. TEĞMEN FAİK SK. ZİYA SK. ADALET BALDIRLAR BEZİRGAN SK. MEHMET AKİF PİYADE ER VELİ YALAZI SK. REFİK ŞEVKET SK. TEĞMEN EDİP BAHADIR SK. ZELİHA SK. MÜMTAZ BAŞ DEREN SOKAK MEHMET AKİF ACAR SK. DURAK SOKAK FULYA SK. REFİK ŞEVKET SK. FULYA MALAZGİRT
- 02.08.2022 09:00 17:00 TESİS ÇALIŞMASI SAYALAR MAHALLESİ TAMAMI
- 02.08.2022 10:00 16:00 ARIZA ONARIM BAKIM HALILAR MIDIKLI KINIK RAMAZANLAR KURTULUŞ VE ESKİ CAMİ MAHALLELERİ
- 02.08.2022 10:30 12:00 ARIZA ONARIM BAKIM KABAZLI MAHALLESİ GİRİŞ KÖPRÜ YANI
- 02.08.2022 10:30 12:00 ARIZA ONARIM BAKIM TURGUTALP MAHALLESİ ERDAL SK ENES SK. EKİCİ SK. YUNUSEMRE SK RESUL SK. VEYSEL KARANİ SK. BAYTAR SK. BAHÇE SK. KEVSER SK ÇALIŞCI SK. ÇİMEN SK BERGAMA CD.
- 02.08.2022 10:30 12:00 ARIZA ONARIM BAKIM CUMA MAHALLESİ UZAY SK. YILDIRIM BEYAZIT BAYRAMOĞLU SK. BİLGE MUSTAFA SK. MUZAFFER TEZCAN OZAN SK.ONBAŞIOĞLU SK. MİMAR SK. KAYMAKAM SELAMİ TEKER SK. YELİZ SK. CEZAEVİ ÜNSAL AKPINAR YURDUSEVEN SK. ÇAKIR EFE SK. ÇAKIR EFE SK. YETKİN DUYGULU SK. BUĞDAY SK. YETKİN
- 02.08.2022 10:30 13:00 ARIZA ONARIM BAKIM KOVANCI MAH. BAYRAMŞAH MAH. KEMAH MAH AVEA KILAVUZLAR ÖZEL TR TURKCELL KILAVUZLAR ÖZEL TR KULALAR MAH. KULALAR İÇME SUYU ÖZEL TR KILAVUZLAR TR-1 KUZUKÖY MAH. KAYRANOKÇULAR MAH. YUKARI KILAVUZLAR KARAPINAR MEVKİ. KILAVUZLAR MAH.
- 02.08.2022 11:00 14:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI ADNAN MENDERES MAH. UZUNÇAM MAHALLESİNİN BİR KISMI.TR-35/36/37/38/41 GÖRDES DEVLET HASTANESİ. AKHİSAR YOLU
- 02.08.2022 12:00 17:00 ARIZA ONARIM BAKIM DAĞDERE MAH BİR KISMI,YEĞENOBA,ÇITAK,HAMİT,GÖKÇELER,KURUÇAY,AVDUL,YILDIZ,GÖCEK,YAYAKIRILDIK VE ÜÇ PINAR MAHALLELERİ ANADOLU LİNYİT,FANSA MADENCİLİK,ÜÇPINAR MADENCİLİK,SARP DOĞA ÜRÜNLERİ VE BÖLGEDE BULUNAN TAVUK KÜMESLERİ,BAZ İSTASYONLARI,MASKİ İÇME SUYU TESİSLERİ VE ÖZEL TRAFOLAR.
- 02.08.2022 12:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI BARIŞ, TİREBOLU MAHALLELERİ, GÜLNAR SİTELER, ŞENDİL OTO, FRİDA SU, KALAY PAZARLAMA VE BU BÖLGELERDE BULUNAN TİCARETHANELER
- 02.08.2022 12:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI ÖZYURT VE YEŞİLYURT MAHALLELERİ TAMAMI AYRICA AKBAŞ OTELCİLİK , SAĞLIK MESLEK OKULU
- 02.08.2022 12:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI ATATÜRK MAHALLESİ BELEDİYE CADDESİ VE CIVARINDAKİ TÜM SOKAKLAR
- 02.08.2022 12:00 15:00 ARIZA ONARIM BAKIM OYUKARASI MEVKİ. ÇANAKÇI MAH. VODAFONE TELEKOM A.Ş. ÖZEL TR ALİ İHSAN DAŞAR ÖZEL TR AKDERE MAH. ÖRÜCÜLER MAH. RAHMANLAR MAH. ULACIK MAH. TURKCELL ÖZEL TR BARDAKÇI MAH. KINCI TARIM ÖZEL TR SERKE DERESİ MEVKİİ VE ESKİ SALİHLİ YOLU MAHMUTLAR TR-1 ABDULLAH TAŞÇI ÖZEL TR HACIBABA MAH. OYUKİÇİ MEVKİ. MASKİ DEMİRCİ KATI ATIK ÖZEL TR YEŞİLOBA USLULAR MEVKİ. KIRÜSTÜ MEVKİ. ŞARLO DAMLARI MASKİ YEŞİLOBA ÖZEL TR ERTÜL YARDIM ÖZEL TR MAHMUTLAR TR-2 ÖRÜCÜLER KÖK RECEP TEMEL ÖZEL TR
- 02.08.2022 13:00 14:30 ARIZA ONARIM BAKIM KORDON MAHALLESİ GİRİŞ BÖLGESİ
- 02.08.2022 13:00 14:30 ARIZA ONARIM BAKIM HAMİDİYE MAHALLESİ SAVAŞ SK. ÖZDEMİRLER CD BALDIRLAR SK. BERREK SK SEHER SK KURAL SK ÇOBANOĞLU SK TEĞMEN EDİP ÖZBEK SK NAMAZGAH MAHALLESİ SAVAŞ SK ÇİÇEK SK GİRGİN SK İLKE SK YAZZAR SK VE CİVARLARI
- 02.08.2022 13:00 14:30 ARIZA ONARIM BAKIM DENİŞ MAHALLESİ İÇ YOLU (DENİŞ 1-2 MOD5A İÇ İHTİYAÇ TRAFOSU )
- 02.08.2022 14:00 16:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI ADNAN MENDERES MAHALLESİ. PAZAR YERİ VE OTOGAR.TR-16/22/24/42
- 02.08.2022 14:30 16:00 ARIZA ONARIM BAKIM KELİ MAHALLESİNE BAĞLI 820,751,822,759,818,747 SOKAKLAR VE BU SOKAKLARA BAĞLI ALANLAR
- 02.08.2022 14:30 16:00 ARIZA ONARIM BAKIM ÜÇYOL KÖK ULARCA İÇ YOLU
- 02.08.2022 14:30 16:00 ARIZA ONARIM BAKIM KADİRİYE MAHALLESİ TOKİ EVLERİ
- 02.08.2022 16:00 18:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI BEŞEYLÜL MAH. CUMA MAHALLESİ. TR-27/28/31
- 02.08.2022 16:00 17:30 ARIZA ONARIM BAKIM TAYTAN MAHALLESİNE BAĞLI TOKİ BİNALARI
- 02.08.2022 16:00 17:30 ARIZA ONARIM BAKIM EURUS RES
- 02.08.2022 16:00 17:30 ARIZA ONARIM BAKIM TEVFİKİYE MAHALLESİ BODUROĞLU MAHALLESİ KOCAMEHMETAĞA MAHALLESİ MUSALAR MAHALLESİ 43 SK 38 SK 24 SK 6 SK 45 SK 56 SK 37 SK VE CİVARLARI