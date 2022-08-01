1 Ağustos İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Bugün İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi!
Gediz elektrik kesintisi listesi! İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? 1 Ağustos Pazartesi günü İzmir'in çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti gün boyu sürecek. Peki, 1 Ağustos'ta İzmir'in hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak. İzmir'de Buca elektrik kesintisi, Karabağlar elektrik kesintisi, Bornova elektrik kesintisi araştırmaları yapılıyor. Peki, İzmir elektrik kesintisi kaç saat sürecek? İzmir'e elektrik ne zaman gelecek? İzmir elektrik kesintisi ve detayları…
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İzmir elektrik kesintisi ve GEDİZ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. GDZ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 1 Ağustos Pazartesi günü İzmir'in çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İzmir'de Buca elektrik kesintisi, Karabağlar elektrik kesintisi, Bornova elektrik kesintisi ve Karşıyaka elektrik kesintisi olmak üzere birçok ilçenin farklı noktalarında yaşanan elektrik kesintileri hakkında araştırmalar yapılıyor. İşte İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İzmir'e elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...
İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ
İzmir elektrik kesintileri şu şekildedir:
- 01.08.2022 07:00 13:00 OG YATIRIM TESİSLERİNİN DEVREYE ALINMASI NEDENİYLE MALTEPE MAHALLESİ VE CİVARLARI
- 01.08.2022 09:00 16:00 OG ARIZA ONARIM BAKIM NEDENİYLE GÜZELHİSAR BÖLGESİ İZSU ÖZELTR, İZSU ÖZEL TR, İZSU ÖZEL TR, HÜRREM AYDIN ÖZEL TR, IVT MÜH.İMAL.VE TAAHHÜT A.Ş.ÖZEL TR, BAYINDIRLIK ARSA OFİSİ ÖZEL TR, ERAY KULA ÖZEL TR, İZSU ÖZEL TR, ÜSTÜN GÜLEÇ ÖZEL TR, İZSU GÜZELHİSAR İÇME SUYU ÖZEL TR, ERKAN KÖZ ÖZEL TR, HACER YÜZBAŞIOĞLU ÖZEL TR, ÖZDENİZCİLİK ÖZEL TR, EGE TAV. ÖZEL TR, İZMAR ÖZEL TR, BARIŞ ÖZCAN ÖZEL TR, ESMA ÇINAR ÖZEL TR VE CİVARLARI
- 01.08.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ONUR MAHALLESİ,7369,7369/7,7368,7369/1, 7369/5,7374/2,7369/6,7368/3,7367, 7370/4,7370/12, 7370/10,7370/11,7331/1,7370/2,7370/3,7370/5,7370/7,7370/8 SOKAKLAR VE CİVARI
- 01.08.2022 09:00 13:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ EVKA-3 MAHALLESİ,1739, 1742, 1743, 1743/1, 1727, 1738, 1741, 1736, 1739/1, 1776, 1744 VE 1751 SOKAKLAR CİVARI
- 01.08.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ İSTASYONALTI,YAKAKENT,YAKA,GÜZELTEPE MAHALLESİ,DERE CADDESİ,8026-8035,8028,8045,8087/14, 8085/2,8086,8087/2,8087/3,8087/4,8087/5,8087/6,8087/7, 8154,8164,8164/1,8168,8170,8173,8174, 8175, 8175/1,8418,8420/1,8423,8428, SOKAKLAR VE CİVARI,TURGUT ÖZAL TOPLU KONUT ALANI ÇAMLIKENT KONUT YAPI KOOP
- 01.08.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ DONANMACI MAHALLESİ,ULVİ BAŞMAN SOKAK VE CİVARI
- 01.08.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ BOSTANLI MAHALLESİ,PROF DR. YUSUF VARDAR - HÜSEYİN YURTTAŞ,MUHARREM CADAŞ - 1735 SOKAKLAR VE CİVARI
- 01.08.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ BOSTANLI MAHALLESİ,1783,1735,1774,HÜSEYİN YURTTAŞ,1771 SOKAKLAR VE CİVARI
- 01.08.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ BOSTANLI MAHALLESİ,HÜSEYİN YUTTAŞ, NEBİL SUSUP,1783 SOKAKLAR VE CİVARI
- 01.08.2022 09:00 11:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ GÜVEN MAHALLESİ,382,384,384/1 SOKAK VE CİVARLARI
- 01.08.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ UMURBEY, KARAKOVA, GERELI MAHALLELERI OVA MEVKIILERI
- 01.08.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ AHMETBEYLI MAH.YONCAKÖY-KUYUMCULAR-TEKSITE-İLSIM SAHIL EVLERI VE GÖLOVA İÇME SUYU POMPASI
- 01.08.2022 09:00 10:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ YAZIBAŞI MH. 9266 SK.
- 01.08.2022 10:00 15:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ L-222 B KOLU – MORDOĞAN MANAL KÜME EVLERI BIR KISMI , OLIVE RESIDENCE
- 01.08.2022 10:00 18:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ÖRENCIK, SIRIMLI, MAVIDERE VE OLGUNLAR MAHALLELERININ TAMAMI
- 01.08.2022 10:30 12:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ YAZIBAŞI MH. İSKELE CD.
- 01.08.2022 11:30 13:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ MUSTAFA KEMAL MAHALLESİ,694/38,694/7,694/6 254A GRUBU SOKAKLAR VE CİVARI
- 01.08.2022 13:00 14:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI NEDENİYLE YENİKENT, TEKKEDERE, SARIDERE, ÇALIBAHÇE, KURFALLI VE CİVARLARI
- 01.08.2022 13:00 16:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ MEVLANA MAHALLESİ,1754/1-2-3,1754,1702,1753,1752,1750/2,1750,1751,1749,1746/2,1744,1751/5, 1746/1,1759/1-2-3,1759,1760 SOKAKLAR VE CİVARI
- 01.08.2022 13:00 15:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KURUÇEŞME MAHALLESİ,203/20,203/1,203/4,203/3,203/23 SOKAKLAR VE CİVARI
- 01.08.2022 13:00 16:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ YAZIBAŞI MH. İZMIR AYDIN CD.
- 01.08.2022 14:30 16:30 OG ARIZA ONARIM BAKIM NEDENİYLE BAHÇELİEVLER MAHALLESİ VE CİVARLARI
- 01.08.2022 15:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ İNKILAP MAHALLESİ,KOŞUYOLU,CEMİL ŞEBOY CADDELERİ,348,504/2 SOKAKLAR VE CİVARI
- 01.08.2022 16:00 17:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ YEDI EYLÜL MH. 5593 SK.
- 02.08.2022 01:00 04:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ATATÜRK, ANAFARTLAR, İNÖNÜ, AKINCILAR, CUMHURIYET, BOZDAĞ, GÜNLÜCE, MURSALLI, OGUZLAR, GÖLCÜK, BAYIRLI MAHALLELERI
- 02.08.2022 08:00 10:00 OG ARIZA ONARIM BAKIM NEDENİYLE 29 EKİM, 9 EYLÜL, 30 AĞUSTOS MAHALLELERİ, ULUCAK KÖYÜ, ÖZEL TRAFOLU MÜŞTERİLER VE CİVARLARI
- 02.08.2022 09:00 12:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ HİLAL MAHALLESİ,1202-1227-1229-1230-1242 SOKAKLAR VE CİVARI
- 02.08.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ YENIÇIFTLIK MAHALLESI TR-1, TR-2 TRAFOSU TAMAMI İLE YEŞILDAĞ HAYVANCILIK VE ORHAN SÜNER ÖZEL TRAFOLARI ETKILENECEKTIR.
- 02.08.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ GÜNLÜCE MAHALLESI
- 02.08.2022 09:00 17:00 SCADA ÇALIŞMASI NEDENİYLE ULUKENT 9 EYLÜL MAHALLESİ 8.CADDE, 6.CADDE, YAMAÇ EVLERİ, CEBECİ AURA-1 EVLERİ, 7607, 7609, 278, 7239, 7601, 7602, 228, 220, 226, 7218 SOKAKLARI VE CİVARLARI
- 02.08.2022 09:00 17:00 SCADA ÇALIŞMASI NEDENİYLE ULUKENT İSTİKLAL MAHALLESİ 5.CADDE, 7507, 7502, 7515, 7513 SOKAKLARI VE CİVARLARI
- 02.08.2022 09:00 17:00 SCADA ÇALIŞMASI NEDENİYLE 30 AĞUSTOS MAHALLESİ CEBECİ AURA-1 EVLERİ VE CİVARLARI
- 02.08.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ONUR MAHALLESİ,7368/5,7600,7363/1,7365/1,7368/1,7365,7366,7367,7368,7368/2 SOKAKLAR VE CİVARI
- 02.08.2022 09:00 11:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ONUR MAHALLESİ,7368/5,7600,7363/1,7365/1,7368/1,7365,7366,7367,7368,7368/2 SOKAKLAR VE CİVARI
- 02.08.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ HÜRRİYET MAHALLESİ,1063,1102 SOKAKLAR VE CİVARI
- 02.08.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KÜÇÜK ÇİĞLİ,KÖYİÇİ MAHALLESİ,ANADOLU,DERE CADDESİ,SANATKARLAR SİTESİ,8050,8052,8052/2, 8053,8061/1,8064,8089/2,8206,8207,8208,8702,8703,8708,8709, 8710,8711,8712,8713,8713,8754,8759, 8761,8762,8763,8765,8780/23,8786/17,8786/18,8786/19,8953,8963,8960,8784,8785/1,8786,8786/3, 8786/5,8786/11,8786/24,8864 SOKAKLAR VE CİVARI
- 02.08.2022 09:00 11:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KURUÇEŞME MAHALLESİ,205/2,205/5,205/31 SOKAKLAR VE CİVARI
- 02.08.2022 09:30 17:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ARKACILAR MAH. OVA SOK. YENIŞEHIR MAH. TAMAMI, ŞEMSILER MAH.TAMAMI,UMURCALI MAH.ÇAKALTEPE VE HANYIKIĞI SOK. VE YENIŞEHIR İÇME SUYU ,İZMIR DAMIZLIK BIRLIĞI, BELEDIYE ARITMA TESISI VE BELEDIYE İÇME SUYU ÖZEL TRAFOLARI
- 02.08.2022 09:30 17:30 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI NEDENİYLE YUKARIKIRIKLAR, HAMZALI, KALEARDI, GÖKÇEYURT, AVUNDURUK, ÇAMTEP, ÜÇTEPE MAHALLELERİ VE CİVARLARI
- 02.08.2022 09:30 17:30 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI NEDENİYLE FERİZLER, DOĞANCI, PAŞAKÖY MAHALLELERİ VE CİVARLARI
- 02.08.2022 10:00 12:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI NEDENİYLE HASAN KOŞTU TR, EKİN ŞAHİN YÖRÜKLER TR VE CİVARLARI
- 02.08.2022 11:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ BELEVI MAH. TORBALI YOLU ÜZERI SULAMA TESISLERI, PEHLIVANOĞLU, ALTINORDU TESISLERI,TURAN YEM,EGE LISANSLI DEPOCULUK, BAŞARI GES, HALIL OLGUN SOĞUK HAVA TESISLERI, TÜRKCELL,VODAFONE VE AVEA BAZ İSTASYONLARI, AY GIDA, AYTEKIN KENTLI VE SIRRI DAYI ÇIFTLIKLERI, VE ÇIFTLIK SULAMA TESISLERI VE DDY GES SANTRALI
- 02.08.2022 17:00 19:00 OG ARIZA ONARIM BAKIM NEDENİYLE 29 EKİM, 9 EYLÜL, 30 AĞUSTOS MAHALLELERİ, ULUCAK KÖYÜ, ÖZEL TRAFOLU MÜŞTERİLER VE CİVARLARI