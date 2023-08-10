1 ABD DOLARI KAÇ TL? 1 Dolar şu anda ne kadar? ABD doları alış satış fiyatı ne kadar?
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ABD'de enflasyon verilerini bekleyen yatırımcılar, aynı zamanda 1 ABD Dolarının kaç TL olduğunu da yakından takip ediyor. ABD'de açıklanan faiz oranlarından sonra Türkiye'deki kullanıcılar 1 Dolar şu anda ne kadar? ABD doları alış satış fiyatı ne kadar? Sorularını soruyor. İşte detaylar…
Piyasaların merakla beklediği ABD enflasyon verisi açıklandı. Enflasyonun açıklanmasının ardından kullanıcılar tarafından 1 ABD Dolarının kaç TL sorusu araştırılmaya başlandı. Peki, 1 Dolar şu anda ne kadar? ABD doları alış satış fiyatı ne kadar? Detaylar haberimizde...
1 ABD DOLARI KAÇ TL?
Amerikan Doları 10 Ağustos 2023 saat 16.45 itibariyle27,0412 TL'den işlem görüyor. 1 Dolar şu anda 27 TL.
ABD DOLARI ALIŞ SATIŞ FİYATI NE KADAR?
Doların bugünkü alış kuru 27,0313 TL, satış kuru 27,0412 TL'dir. Amerikan Doları 10 Ağustos 2023 saat 16.45 itibariyle27,0412 TL'den işlem görüyor. Bu dolar kuru verileri doğrultusunda 1 Dolar 27,0412 Türk Lirasına karşılık gelmektedir.