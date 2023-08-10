1 ABD DOLARI KAÇ TL? 1 Dolar şu anda ne kadar? ABD doları alış satış fiyatı ne kadar?

ABD'de enflasyon verilerini bekleyen yatırımcılar, aynı zamanda 1 ABD Dolarının kaç TL olduğunu da yakından takip ediyor. ABD'de açıklanan faiz oranlarından sonra Türkiye'deki kullanıcılar 1 Dolar şu anda ne kadar? ABD doları alış satış fiyatı ne kadar? Sorularını soruyor. İşte detaylar…