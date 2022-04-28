1,5 yıldır kayıp olan oğlunu arıyor

Hatay'ın Samandağ ilçesinde denize botla açıldıktan sonra kaybolan oğlunu arayan Cumali Gündoğan umudunu kaybetmedi

HATAY - Hatay'ın Samandağ ilçesinde yaşayan Cumali Gündoğan, 1,5 yıl önce Çevlik sahilinde arkadaşıyla birlikte botla açıldığı denizde kaybolan 23 yaşındaki oğlunu arıyor.

2020'nin aralık ayında Çevlik sahilinden balık tutmak için botla denize açıldıktan sonra bir daha haber alınamayan Ali Nail Gündoğan'ın bulunması için denizde ve kıyıda başlatılan arama çalışmaları bir netice alınamayınca sonlandırıldı. Oğlu bulunamayan ancak umudunu kaybetmeyen Cumali Gündoğan, bütün sahilleri kendi çabaları ile aramaya devam ediyor. Gündoğan, "Aralık 2020 yılından beri oğlumu arıyorum. Yaklaşık 16 aydır denizi hiç bırakmadık, gecemiz gündüzümüz denizde geçiyor. Oğlumun hiçbir eşyasını bulamadık. Botunu, sırt çantasını, küreğini ve kafasındaki fener yani oğluma ait hiçbir şey bulunmadı. Psikolojik olarak çöktük biz. Ben ikna oldum oğlum denizde değil. Çünkü arkadaşının 11 saat o kayalıkta beklemesi, kimseye haber vermemesi ve elinde eşya olup kayalığa tırmanması nasıl oldu merak ediyorum. Her gün bu durumdan kaynaklı 1 saatim hastanede geçiyor, tansiyon hastası oldum" dedi.