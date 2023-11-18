Ülkemizde 1.5 milyon TL seviyesinde satın alınabilecek elektrikli otomobil seçenekleri arttı. Bu videoda bu otomobillerin özelliklerini ve fiyatlarını bulabilirsiniz.

1.5 Milyon TL seviyesinde, ülkemizde satın alınabilecek elektrikli otomobil seçenekleri ciddi derecede arttı. Bu otomobillerin pek çoğunu da SDN ekranlarında test etmiştik. Deneyimlerimizi sizlerle paylaşmıştık. Bu videomuzda ise 1.5 Milyon TL'ye alabileceğiniz elektrikli otomobilleri ve özelliklerini bir araya getirdik.

1.5 Milyon TL'ye alınabilecek elektrikli otomobiller

Kia Niro EV Elegance

1 milyon 600'ün üstünde bir fiyat etiketine sahip olan Kia Niro'nun Elegance donanımlı modelinde 60 bin TL'lik indirimle beraber listemize girdi. Aracı şu an 1 milyon 595 TL'ye satın alabiliyorsunuz.

WLTP değeri 450 km olan aracın motor gücüne baktığımızda 150 kw, 204 ps güç sunduğunu, 255 nm torka sahip olduğunu görüyoruz.

0'dan 100'e hızlanmasını 7.8 saniyede tamamlayan aracın son hızı ise 167 km. DC 100kW hızlı şarj %10-%80 şarj süresi 45 dakika.

BYD ATTO 3

1 milyon 590 bin TL fiyat etiketine sahip BYD ATTO 3, elektrikli C – SUV kategorisinde. 420 KM WLTP menzil sunan BYD ATTO 3, 0'dan 100 km hızlanmasını 7.2 saniyede gerçekleştiriyor. Önden çekişli yapıda olan BYD ATTO 3, 150 kw yani 205 PS güce sahip. Tork ise 310 nm.

Aracın maksimum hızı 160 km. 150 kw DC hızlı şarj desteği sunan araç yüzde 30'dan yüzde 80'e 29 dakikada doluyor.

Peugeot E-2008 115 kw

1 milyon 580 bin TL fiyat etiketine sahip olan yeni Peugeot E-2008 GT, B SUV kategorisinde elektrikli bir araç. 115 kw 156 bg gücünde motora sahip olan E-2008'nin WLTP menzili ise 405 km.

Yüzde 80'e 30 dakikada şarj olan aracın son hızı ise 150 km. 0'dan 100'e hızlanmasını da 9.1 sn'de gerçekleştiriyor. Araç önden çekişli yapıda ve torku ise 260 nm.

Peugeot E-308

Peugeot'un yeni C Hatchback sınıfındaki aracı E-308, 1 milyon 565 bin TL'lik fiyat etiketiyle Kasım ayında satışa sunuldu.

Son hızı 170 km olan araç önden çekişli yapıda. 115 KW yani 156 BG güç sunan E-308, 270 nm tork değerine sahip. 400 km WLTP verisi sunan E-308, sıfırdan yüze 10.5 saniyede ulaşıyor.

Jeep Avenger

1 milyon 563 bin 750 TL fiyat etiketine sahip olan Jeep Avenger, B – SUV kategorisinde. 100 kW hızlı şarj ile 24 dakikada yüzde 20'den 80'e şarj olabilen Jeep Avenger, önden çekişli yapıda. 115 kw, 156 bg güce sahip olan araç 0'dan yüz kilometre hıza 9 saniyede ulaşıyor. Aracın son hızı ise 150 km.

Togg T10X V2 RWD Uzun Menzil

1 milyon 563 bin 500 TL fiyat etiketine sahip Togg T10X V2 RWD uzun menzil, C – SUV kategorisindeki yerli aracımız. 523 KM WLTP menzil sunan araç, 180 kw hızlı şarj ile yüzde 20'den 80'e 28 dakikada şarj oluyor.

Arkadan itiş olan aracın, 0'dan 100 KM'e hızlanması 7.8 sn olan aracın gücü ise 218 PS yani 160 KW. Aracın tork değeri ise 350 nm.

Renault Megane E-Tech

Renault Megane E-Tech, C segmentinde hatchback sınıfında bir elektrikli araç. Başlangıç donanım seviyesi Techno olan aracın fiyatı ise 1 milyon 499 TL. Üst donanımın fiyatı 1 milyon 600'leri geçtiği için listemizin dışında kalıyor.

160 kw, 220 bg güç sunan motor, 300 nm torka sahip. 450 km WLTP menzil sunuyor. 0'dan 100'e hızlanması 7.4 saniye olan aracın maksimum hızı ise 160 km. 130 kW hızlı şarj desteğine sahip Megane E-Tech, 42 dakikada %80 şarj seviyesine ulaşıyor.