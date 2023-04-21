1.5 asırlık Çerkez kaması dikkat çekiyor

KAYSERİ Kayseri'de Talas Belediyesi tarafından düzenlenen Antika Pazarı'nda satışa sunulan 150 yıllık Çerkez kaması görenlerin dikkatini çekiyor.

Talas Belediyesi tarafından 'Harman Meydanında Tarihe Yolculuk' sloganıyla düzenlenen Antika Pazarı, birçok türden kıymetli ürünü antika meraklılarıyla bir araya getiriyor. Antika tarım aletlerinden, sanatla ilgili ürünlere, çeşitli koleksiyon parçalarından ev eşyalarına kadar birçok ürünün yer aldığı pazarda birbirinden kıymetli ürünler antika meraklıları ve koleksiyonerlerle buluşuyor. Pazarda satışa sunulan 150 yıllık Çerkez kaması da vatandaşların ilgisini çekiyor.

Pazarda stant açan ve tezgahında bulunan yılların eskitemediği birçok tarihi eser bulunan İlker Karşılar, Çerkez kamasının büyük ilgi gördüğünü söyledi. Kamanın 150 yıllık olmasına rağmen orjinalliğini koruduğunu söyleyen Karşılar, "Bu kama bizim dedelerimizin yadigarı. Çok eski bir kama. Çeliği orijinaldir. Üzerindeki dericisi de ceylan derisidir. Çerkez yöresinde bunlar öncenin çok kıymetli ürünleridir. Gençlerin hepsinde de muhakkak bir tane bulunurdu. Çerkezlerde önceden çobanların üzerlerine attıkları bir şey vardı. Kış ayları çetin geçtiği için bütün atlıların üzerlerinde o keçelerden olurdu. Önceden gençler arasında bir çatışma geçtiğinde o keçeleri ortaya atarlardı. Elimdeki kama da 150 senelik bir üründür. Kondisyonu falan güzel ve güzel korunmuş bir ürün. Çok eski ve orijinal bir üründür. Ürünün tarihini biz damgasından ve çeliğinden anlıyoruz. Bu ürünümüzün fiyatı 6 bin TL. Eskiliğine ve değerine göre bir fiyat değil ama satış fiyatımız bu şekilde" şeklinde konuştu.