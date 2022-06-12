1,3 tonluk kurbanlık boğa 80 bin liradan satışa çıktı - Haberler

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1,3 tonluk kurbanlık boğa 80 bin liradan satışa çıktı

İhlas Haber Ajansı - Serkan Şansever - Genel
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1,3 tonluk kurbanlık boğa 80 bin liradan satışa çıktı Kurban Bayramı öncesi satışa çıkarılan dev boğa, alıcısını bekliyor Çorum'da Kurban Bayramı öncesi satışa çıkarılan 1,3 tonluk boğa, alıcısını bekliyor.

1,3 tonluk kurbanlık boğa 80 bin liradan satışa çıktı

Kurban Bayramı öncesi satışa çıkarılan dev boğa, alıcısını bekliyor

ÇORUM - Çorum'da Kurban Bayramı öncesi satışa çıkarılan 1,3 tonluk boğa, alıcısını bekliyor.

Besici Doğan Beggi'nin Sungurlu ilçesine bağlı İmirli köyündeki çiftliğinde 80 bin liradan satışa çıkardığı bir ton 300 kilogram ağırlığındaki boğa, vatandaşların ilgisini çekiyor.

Beggi, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, 3 yaşındaki simental cinsi boğasını özenle beslediği belirterek, boğayı yetiştirirken ilaç ve hormon kullanmadım. Onu tahıl ve arpa ile besledim. Alıcısına da şimdiden hayırlı olsun." diye konuştu.

Boğayı 8 aylık iken aldığını ve şuanda 1 ton 300 kilogram civarında geldiğini söyleyen Beggi, boğanın ağırlığından dolayı 80 bin TL değerinde olduğunu belirtti.

Beggi, "Şimdiye kadar 1 avuç da olsa küspe yedirmedik. Her hayvan ile karıştırılacak bir hayvan değil. Paraları boşa gitmez. Ben Yiğit'in alıcılarını bekliyorum" ifadelerini kullandı.

İhlas Haber Ajansı / Serkan Şansever - Genel

Kurban Bayramı Sungurlu Çorum Genel Haberler

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