Konut sahibi olmak isteyen binlerce kişi, yeni konut kredisi kampanyası ile ilgili ayrıntıları merak ediyor. Bir süredir kamuoyunun gündeminde olan düşük faizli konut kredisinin koşullarının yakın zamanda netleşmesi öngörülüyor. Peki, 1.20 faizli konut kredisi başladı mı, kimler alabilecek? 1.20 faizli konut kredisi geri ödeme tablosu nasıl?

1.20 faizli konut kredisi başladı mı, kimler alabilecek? 1.20 faizli konut kredisi geri ödeme tablosu nasıl?

Ev sahibi olma hayali kuranlar için düşük faizli konut kredisi fırsatı kapıda. Kamu bankaları tarafından sunulan bu kredi imkanı, evi olmayan vatandaşlara yönelik. Peki, 1.20 faizli konut kredisi geri ödeme tablosu nasıl? 1.20 faizli konut kredisi başladı mı, kimler alabilecek?

1.20 FAİZLİ KONUT KREDİSİ BAŞLADI MI, KİMLER ALABİLECEK?

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Orta Vadeli Program (OVP) kapsamında ilk konutunu alacakların destekleneceğine dikkat çekmişti.

Cevdet Yılmaz, "Bu çerçevede katılım Finans ve kalkınma bankacılığı konuları gündeme geldi. Buralarda etkili şekilde yine iyi projelere destek olan, parası olana değil bir sistemi nasıl geliştiririz bunlar değerlendirildi" ifadelerine yer verdi.

Yılmaz, açıklamasını "DPT ve Dünya Bankası ortak çalışma yapmıştı. Tasarruf oranlarını artırıyor. Kamu olarak ilk ev alımını destekleyici çerçeve içinde hareket edeceğiz" diyerek tamamladı.

DÜŞÜK FAİZLİ KONUT KREDİSİ BAŞVURU ŞARTLARI AÇIKLANDI MI?

Gelecek dönemlerde hayata geçirilmesi planlanan düşük faizli konut kredisi kampanyasında, faiz oranının yüzde 1.20 seviyelerinde olması ve vadenin de 15 yıla çıkarılması bekleniyor. Söz konusu düşük faizli konut kredisi kampanyasından hiç evi olmayan vatandaşların faydalanması öngörülüyor.

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