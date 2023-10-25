1.20 faizli konut kredisi ilk kez ev alacaklar tarafından sorgulanıyor. Konut kredilerinde faizlerin yükselmesiyle düşük faizli konut kredisi bekleniyor. Ev alma hayali kuranlar 1.20 faizli konut kredisi başladı mı sorusuna cevap arıyor. Ekim ayında Meclis'e gelmesi beklenen düzenlemeyle ihtiyacı olanın konut alımında kolaylık sağlanması bekleniyor. Vadenin 15 yıla uzayacağı tahmin ediliyor. Peki 1,2,3,4,5 milyonluk kredi taksit planı ve geri ödeme tablosu nasıl?

1.20 faizli konut kredisi başladı mı? 1,2,3,4,5 milyon kredi taksit planı ve geri ödeme tablosu!

1.20 faizli konut kredisi başladı mı? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulması beklenen 1.20 faizli konut kredisinin detayları araştırılıyor. Ev alma hayali kuranlar için 15 yıla kadar uzayan vade ile kredi kolaylığı sağlanması bekleniyor. Bir süredir kamuoyunda yer alan düşük faizli konut kredisine ilişkin geri ödeme bilgileri arama motorlarında sorgulanıyor.

1.20 FAİZLİ KONUT KREDİSİ BAŞLADI MI?

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz geçtiğimiz aylarda "Kamu olarak ilk konut edinimini destekleyici çerçeve içinde hareket edeceğiz" açıklaması yapmıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulması beklenen 1.20 düşük faizli konut kredisi kampanyası hakkında çalışmalar hız kazandı. Konunun ekim ayında Meclis'e geleceği tahmin ediliyor.

15 YIL VADE BEKLENİYOR

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), ikinci kez ev sahibi kredileri sınırlandırmıştı. Düşük faizli konut kampanyasıyla yatırımcıların değil ihtiyacı olan vatandaşların konuta kolaylaştırılması bekleniyor.

Daha önceki gerçekleştirilen kampanyalar düşünüldüğünde vadenin 180 ay yani 15 yıla uzayacağı tahmin ediliyor.

1.20 FAİZLİ KONUT KREDİSİ TAKSİT PLANI

180 ay vadeli konut kredisinde çekilecek tutarlar bankaların tekliflerine göre değişecek. 1.20 faizle tahmini ödeme miktarları şu şekilde olacak:

1.000.000

Aylık Taksit: 13.587,23 TL

Toplam Ödeme: 2.445.701TL

2.000.000

Aylık Taksit: 27.174 TL

Toplam Ödeme: 4.891.401 TL

3.000.000

Aylık Taksit: 40.762 TL

Toplam Ödeme: 7.337.102 TL

4.000.000

Aylık Taksit: 54.349 TL

Toplam Ödeme: 9.782.802 TL

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