1.20 faizli konut kredisi başladı mı? 1,2,3,4,5 milyon kredi taksit planı ve geri ödeme tablosu!
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1.20 faizli konut kredisi ilk kez ev alacaklar tarafından sorgulanıyor. Konut kredilerinde faizlerin yükselmesiyle düşük faizli konut kredisi bekleniyor. Ev alma hayali kuranlar 1.20 faizli konut kredisi başladı mı sorusuna cevap arıyor. Ekim ayında Meclis'e gelmesi beklenen düzenlemeyle ihtiyacı olanın konut alımında kolaylık sağlanması bekleniyor. Vadenin 15 yıla uzayacağı tahmin ediliyor. Peki 1,2,3,4,5 milyonluk kredi taksit planı ve geri ödeme tablosu nasıl?
1.20 faizli konut kredisi başladı mı? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulması beklenen 1.20 faizli konut kredisinin detayları araştırılıyor. Ev alma hayali kuranlar için 15 yıla kadar uzayan vade ile kredi kolaylığı sağlanması bekleniyor. Bir süredir kamuoyunda yer alan düşük faizli konut kredisine ilişkin geri ödeme bilgileri arama motorlarında sorgulanıyor.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz geçtiğimiz aylarda "Kamu olarak ilk konut edinimini destekleyici çerçeve içinde hareket edeceğiz" açıklaması yapmıştı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulması beklenen 1.20 düşük faizli konut kredisi kampanyası hakkında çalışmalar hız kazandı. Konunun ekim ayında Meclis'e geleceği tahmin ediliyor.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), ikinci kez ev sahibi kredileri sınırlandırmıştı. Düşük faizli konut kampanyasıyla yatırımcıların değil ihtiyacı olan vatandaşların konuta kolaylaştırılması bekleniyor.
Daha önceki gerçekleştirilen kampanyalar düşünüldüğünde vadenin 180 ay yani 15 yıla uzayacağı tahmin ediliyor.
180 ay vadeli konut kredisinde çekilecek tutarlar bankaların tekliflerine göre değişecek. 1.20 faizle tahmini ödeme miktarları şu şekilde olacak:
1.000.000
Aylık Taksit: 13.587,23 TL
Toplam Ödeme: 2.445.701TL
2.000.000
Aylık Taksit: 27.174 TL
Toplam Ödeme: 4.891.401 TL
3.000.000
Aylık Taksit: 40.762 TL
Toplam Ödeme: 7.337.102 TL
4.000.000
Aylık Taksit: 54.349 TL
Toplam Ödeme: 9.782.802 TL