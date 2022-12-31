1 - 2 Ocak Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi!
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UEDAŞ elektrik kesintisi listesi! 2 Ocak Pazartesi günü Manisa'nın çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti gün boyu sürecek. Peki, 2 Ocak Pazartesi Manisa'nın hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak? Manisa'da Yunusemre elektrik kesintisi, Akhisar elektrik kesintisi, Turgutlu elektrik kesintisi ve Şehzadeler elektrik kesintisi araştırılıyor. Peki, Manisa elektrik kesintisi kaç saat sürecek? Manisa elektrik ne zaman gelecek? Manisa elektrik kesintisi ve detaylar!
Manisa elektrik kesintisi listesi ve UEDAŞ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. Uludağ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 2 Ocak Pazartesi günü Manisa'nın çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. Manisa'da Yunusemre, Akhisar, Turgutlu ve Şehzadeler olmak üzere birçok ilçenin farklı noktalarında elektrik kesintisi yaşanacak. Manisa'da Yunusemre elektrik kesintisi, Akhisar elektrik kesintisi, Turgutlu elektrik kesintisi ve Şehzadeler elektrik kesintisi araştırılıyor. İşte Manisa'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve Manisa'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. Manisa'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, Manisa'ya elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...
MANİSA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Manisa elektrik kesintileri şu şekildedir:
- 01.01.2023 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI BÜNYANİOSMANİYE MAHALESİ BİR KISMI
- 01.01.2023 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI HANPAŞA SERKELE MAHALLESİ
- 01.01.2023 09:00 17:00 YATIRIM TESİSLERİNİN DEVREYE ALINMASI ATATÜRK MAHALLESİ 160 VE 340 SK HAVA MEYDAN KOMUTANLIĞI LOJMANLARI VE CİVARLARI
- 01.01.2023 10:00 13:00 ARIZA ONARIM BAKIM YILMAZ MAHALLESİ TARIM SULAMA ALANLARI
- 01.01.2023 11:00 13:00 YATIRIM TESİSLERİNİN DEVREYE ALINMASI HACIİSHAK MAHALLESİ 15 SOKAK SONU KARAOSMANOĞLU SAN SİT BURSA DOĞALTAŞ TARİŞ BATIÇİM AYMER DOĞALTAŞ VE CİVARLARI
- 02.01.2023 09:00 12:00 ARIZA ONARIM BAKIM KOZLUÖREN TR-1 TKİ SAHA MARİON İM ÖZEL TURKCELL DENİŞ ÖZEL TÜRK TELEKOM - AVEA DENİŞ ÖZEL SOMA BELEDİYETÜRKAN BALCI ÖZEL TR Sİ HAYVAN PAZARI ÖZEL SOMA BELEDİYESİ HAYVAN PAZARI ÖZEL S.S SOMA NAKLİYECİLER ÖZEL TR SEAŞ KÖMÜR BANTLARI E.L.İ. DENİŞ ÖZEL KÖK MUSTAFA EREN ÖZEL TR HDH İNŞAAT ÖZEL TR NECAT TAŞKIN ŞEKER ÖZEL TR E.L.İ. DENİŞ TR AHMET DANACI ÖZEL TR KOLİN KIRICI AKÇADAĞ İNŞ.TİC.VE TAAH.LTD.ŞTİ.ÖZEL TR DENİŞ 1-2 MOD5A MUSTAFA BALCI ÖZEL TR KOLİN A.Ş. EVCİLER ÖZEL
- 02.01.2023 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI BÜNYANİOSMANİYE MAHALLESİ BİR KISMI
- 02.01.2023 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI HANPAŞA SERKELE MAHALLESİ
- 02.01.2023 09:00 17:00 TESİS ÇALIŞMASI GÜZELYURT MAHALLESİ 5803, 5780, 5805, 5776 SOKAKLAR
- 02.01.2023 10:00 16:00 ARIZA ONARIM BAKIM ÇAKIRCAALİ MAHALLESİ
- 02.01.2023 12:00 13:00 ARIZA ONARIM BAKIM KARAOĞLANLI MAHALLESİ SİTELER BÖLGESİ
- 02.01.2023 12:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI KEMİKLİDERE TARIM SULAMA TRAFOSU
- 03.01.2023 08:30 09:30 YENİ TÜKETİCİ TESİS DEVREYE ALINMASI AVŞAR MAHALLESİNİN BİR KISMI İLE ESAT DURGU, BEKİR ISLAK, BAGGİ TEKSTİL, BURSA MAKİNE, HİKMET YAKUT, AY-MER CAN GIDA, DALGIÇ SEBZE, TURCAN SANAYİ ÖZEL TRAFOLARI VE CİVARLARINDAKİ TARIMSAL TESİSLER.
- 03.01.2023 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI KÖMÜRCÜ TURGUT MAHALLESİ
- 03.01.2023 09:00 17:00 YATIRIM TESİSLERİNİN DEVREYE ALINMASI GÖKEYÜP MAHALLESİ, İKİOLUK,SARISU, ÖKÜZCÜK, EŞELER, BAĞKUZU, DEMİRTEPE, ALANBAŞI, GÖZTEPE VE HAMİTDAMLARI MEVKİİLERİ
- 03.01.2023 09:00 17:00 YENİ TÜKETİCİ TESİS DEVREYE ALINMASI CICIKLI MAHALLESİ ( TR-1 TR-3 )