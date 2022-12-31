1 - 2 Ocak İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Bugün İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi
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Gediz elektrik kesintisi listesi! İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? 2 Ocak Pazartesi günü İzmir'in çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti gün boyu sürecek. Peki, 2 Ocak günü İzmir'in hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak. İzmir'de Buca elektrik kesintisi, Karabağlar elektrik kesintisi, Bornova elektrik kesintisi araştırmaları yapılıyor. Peki, İzmir elektrik kesintisi kaç saat sürecek? İzmir'e elektrik ne zaman gelecek? İzmir elektrik kesintisi ve detayları…
İzmir elektrik kesintisi ve GEDİZ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. GDZ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 2 Ocak Pazartesi günü İzmir'in çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İzmir'de Buca elektrik kesintisi, Karabağlar elektrik kesintisi, Bornova elektrik kesintisi ve Karşıyaka elektrik kesintisi olmak üzere birçok ilçenin farklı noktalarında yaşanan elektrik kesintileri hakkında araştırmalar yapılıyor. İşte İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İzmir'e elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...
İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ
İzmir elektrik kesintileri şu şekildedir:
- 01.01.2023 09:00 11:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KEMALPAŞA MAHALLESİ, ÇANAKKALE CADDESİ, ÇELİKBİLEK SABUN, IŞIK PLASTİK, ÇERİSAN, BİMSAN, TTL TÜTÜN, İMTE, GEZER GIDA, REKOR PLASTİK,TURHAN ISIL İŞLEM,BAĞDATLIOĞLU,SEM ASANSÖR
- 01.01.2023 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ UMURBEY,EMMIOĞLU MAH. SANAYI SITESI
- 01.01.2023 10:00 17:00 OG ARIZA ONARIM BAKIM NEDENİYLE ÇAMKÖY ALTIN MADENİ-SULAMALAR-OVACIK MADEN EVLER, AŞAĞIKIRIKLAR VE CİVARLARI
- 01.01.2023 10:00 17:00 OG ARIZA ONARIM BAKIM NEDENİYLE ÇANDARLI MAHALLESİ ÇANDARLI TATİLKÖYÜ,OLGU,AYYILDIZ,ASNUR SİTELERİ İLE QUİN SERACILIK VE CİVARI
- 02.01.2023 09:00 17:00 AG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE FOÇA İSMET PAŞA MAHALLESİ 289,336,338,348 SOKAKLAR VE CİVARI
- 02.01.2023 09:00 17:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI NEDENİYLE GÖÇBEYLİ MAHALLESİ TARIMSAL SULAMALAR VE CİVARLARI
- 02.01.2023 09:00 17:00 AG YATIRIM TESİSLERİNİN DEVREYE ALINMASI NEDENİYLE KOYUNDERE KEMAL ATATÜRK MAHALLESİ-NENE HATUN CADDESİ-29 EKİM CADDESİ-İSTİKLAL CADDESİ VE CİVARLARI
- 02.01.2023 09:00 12:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ MENDERES MAHALLESİ,AYDIN HAT BOYU,134,122/1,154/1,118/3 SOKAKLARI VE CİVARI
- 02.01.2023 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ YILDIZ MAHALLESİ,HOCA AHMET YESEVİ CADDESİ,199/7,206/13,207/6,206/20,206/21 206/22 SOKAKLARI VE CİVARI
- 02.01.2023 09:00 12:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ BAHAR MAHALLESİ,ESKİ İZMİR CADDESİ,2910-2911-2912-2913-2918-2920-2921 SOKAKLAR VE CİVARI
- 02.01.2023 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ÇILE MAH. MERSIN ALANI TR-3
- 02.01.2023 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ SEYREKLI MAH. KISMEN
- 02.01.2023 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ DENIZLI, GÜVENDIK MAHALLELERI 117, 136, 133, YALI, 114. SK., 112. SK., 118. SK., MEHMET ALI AYGÜVEN, 145, 135. SK., 148. SK., 115. SK., 113. SK.147 SOKAKLARDIR
- 02.01.2023 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ YAKA, ALTINTAŞ MAHALLELERI UFUK SK., MELTEM SK., ERDOĞAN KER, YEŞILMIŞIK SK., SARMAŞIK SK., TAN SK., ESENTEPE, AYDINLAR, SAYDAM SOKAKLARDIR TR-43
- 02.01.2023 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ATATÜRK MAHALLESİ,KAZIM DİRİK,PAYAMLI, KIZILIRMAK CADDELERİ,571,573,589,587,582,591,529, 593,595,678,582,694,601,603,597,714,718,720,726 SOKAKLAR VE CİVARI
- 02.01.2023 10:00 14:00 AG YATIRIM TESİSLERİNİN DEVREYE ALINMASI NEDENİYLE KOYUNDERE CUMHURİYET MAHALLESİ-7516 SK.-7508 SK.-7510 SK. VE CİVARLARI
- 02.01.2023 10:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ DEDEBAŞI MAHALLESİ,6111 - 6105 - 6112 SOKAKLAR VE CİVARI
- 02.01.2023 10:00 12:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ALPASLAN ,CENGİZHAN MAHALLELERİ ,1615/9,1620/4-7-8-10,2188/3 SOKAKLAR VE CİVARI
- 02.01.2023 12:00 15:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ MURAT REİS MAHALLESİ,133-135-137-154-176-179-177-200-207-208-209-212-221-Ş. CEYSU CEYLAN SOKAKLAR VE CİVARI
- 02.01.2023 12:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK MAH. YAKAKÖY ÇICEKLI KÖY MAHALLELERI VE CIVARLARI
- 02.01.2023 12:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ YAKAKÖY, ÇİÇEKLİ KÖY MAHALLELERİ VE CİVARLARI
- 02.01.2023 13:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ BEŞYOL KÖYÜ, SARNIÇKÖYÜ, KURUDERE KÖYÜ, GÖKÇELER KÖYÜ, GÖNÜL ÇİNGİL, TELEKOM BAZ İSTASYONU, ÖZHÜRKENT KOOPERATİFİ, DOĞAN KARADENİZ ŞANTİYE- DOĞANAY DİNLENME TESİSİ, HASAN BUĞDAYEKEN, BAKİ AKGÜRE, GENÇ İNŞAAT, SÜLEYMAN SERDAR AKSAY, SABUNCUBELİ JANDARMA, FESİH KUŞ VE CİVARLARI
- 02.01.2023 14:30 18:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ SALİH OMURATAK MAHALLESİ,9601-9602-9605-9606-9610-9612-9612/1,2-9613-9618-9618/1-9619 SOKAKLAR VE CİVARI
- 03.01.2023 02:00 02:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ILICA ,ÇAMTEPE MAHALLELERİ,PRENSES OTEL