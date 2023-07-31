Genel Sağlık- İş Sendikası Genel Başkanı Dr. Derya Uğur, sağlık çalışanlarının mali ve özlük hakları için 1 ve 2 Ağustos'ta iki gün iş bırakacaklarını duyurdu. Peki, 1-2 Ağustos Aile Hekimliği kapalı mı? Salı-Çarşamba aile hekimliği kapalı mı?

Türkiye genelinde şiddetin önlenmesi, özlük haklarının verilmesi amacıyla 1 Ağustos'tan itibaren iki gün iş bırakacak. İş bırakma eyleminde poliklinik hizmeti gibi elektif hizmetlerin verilmeyecek ancak acil hastaların, diyaliz hastalarının, gebelerin, kanser hastalarının, yoğun bakım hastalarının bakımı ve acil ameliyatlar aksamayacak. 1-2 Ağustos Aile Hekimliği kapalı mı?

1-2 AĞUSTOS AİLE HEKİMLİĞİ KAPALI MI?

Genel Sağlık-İş Sendikası, gün geçtikçe tırmanan ekonomik kriz, sağlıkta şiddet, sağlık emekçilerinin personel eksikliği nedeniyle artan iş yükü dolayısıyla 19 sendika ve 2 aile hekimliği federasyonunun birleşerek oluşturduğu Sağlık ve Sosyal Hizmet Birlik ve Mücadele Platformu (SABİM) bünyesinde 7. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinin başlayacağı 1 ve 2 Ağustos tarihlerinde iş bırakacaklarını duyurdu.

Genel Sağlık-İş Genel Başkanı Dr. Derya Uğur, yarın başlayacak iş bırakma eyleminde poliklinik hizmeti gibi elektif hizmetlerin verilmeyeceğini ancak acil hastaların, diyaliz hastalarının, gebelerin, kanser hastalarının, yoğun bakım hastalarının bakımının ve acil ameliyatların aksamayacağını belirtti.