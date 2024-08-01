Üye Girişi
Haberler

1-2 Ağustos 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Kepez, Muratpaşa, Alanya elektrik kesintisi! Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek?

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AEDAŞ Antalya Kepez, Muratpaşa, Alanya elektrik kesintisi listesi! 2 Ağustos 2024 günü Antalya'nın çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti gün boyu sürecek. 2 Ağustos günü Antalya'nın hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak merak ediliyor. Peki, Antalya'da elektrik ne zaman gelecek? İşte Antalya elektrik kesintileri!

Antalya elektrik kesintisi AEDAŞ elektrik kesintisi listesi ile araştırılıyor. Antalya Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (AEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 2 Ağustos 2024 günü Antalya'nın çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. Antalya'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, Antalya'da elektrik ne zaman gelecek? Antalya güncel elektrik kesintileri haberimizde!

ANTALYA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Antalya elektrik kesintileri için AEDAŞ elektrik arıza ve kesinti listesinin yayınlandığı ANTALYA ELEKTRİK KESİNTİSİ 'ne tıklayıp, bulunduğunuz ilçe, mahalle ve sokağı seçerek bölgenizdeki elektrik kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

1-2 Ağustos 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Kepez, Muratpaşa, Alanya elektrik kesintisi! Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek?

Haberler.com / Onur Bayram - Gündem

Muratpaşa Muratpaşa Antalya Antalya Alanya Kepez Kepez Antalya Gündem Gündem Yaşam Haberler

Yüzlerce kişi Starbucks şubesini savaş alanına çevirdi! Haniye'ye yapılan suikast Batman'da ortalığı karıştırdı

Yüzlerce kişi Starbucks şubesini savaş alanına çevirdi! Haniye'ye yapılan suikast Batman'da ortalığı karıştırdı

 Eski bakanlardan Abdüllatif Şener'in oğlu Bedirhan Şener, anneannesini silahla vurarak öldürdü

Eski bakanlardan Abdüllatif Şener'in oğlu Bedirhan Şener, anneannesini silahla vurarak öldürdü

 Hamas lideri İsmail Haniye, Tahran'da öldürüldü

Hamas lideri İsmail Haniye, Tahran'da öldürüldü

Bakmadan Geçme

Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 1 Ağustos Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? 1-2 Ağustos Konya elektrik kesintisi listesi! (GÜNCEL) MEDAŞ Konya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Selçuklu, Karatay, Meram elektrik kesintisi Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 1 Ağustos AFAD ve Kandilli deprem listesi! 1 Ağustos Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? 1-2 Ağustos 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Kepez, Muratpaşa, Alanya elektrik kesintisi! Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 1-2 Ağustos Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Şahinbey, Şehitkamil, Nizip elektrik kesintisi! Gaziantep'te planlı elektrik kesintileri! 1-2 Ağustos Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Yunusemre, Akhisar, Turgutlu elektrik kesintisi! Manisa'da planlı elektrik kesintileri! 1 Ağustos 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 1 Ağustos Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! 1-2 Ağustos İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Buca, Karabağlar, Bornova elektrik kesintisi! İzmir planlı elektrik kesintileri! 1-2 Ağustos İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? Pendik, Küçükçekmece, Esenyurt elektrik kesintisi! 1-2 Ağustos Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Çankaya, Keçiören, Yenimahalle elektrik kesintisi! Ankara planlı elektrik kesintileri! 1-2 Ağustos Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Seyhan, Çukurova, Yüreğir elektrik kesintisi! Adana'da planlı elektrik kesintileri! Sokak hayvanları yasası kedileri kapsıyor mu, kediler de uyutulacak mı? Deadpool & Wolverine izle! (4K) Türkçe dublaj Deadpool & Wolverine filmi nasıl izlenir? Ruzomberok hangi ülkenin nerenin takımı, hangi ligde oynuyor? Jürgen Klopp teknik direktörlüğü bıraktı mı?
Netanyahu'dan Haniye suikastına yönelik ilk açıklama: İran'ın vekil güçlerine ağır bir darbe indirdik

Netanyahu'dan Haniye suikastına yönelik ilk açıklama: İran'ın vekil güçlerine ağır bir darbe indirdik
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title