1. 2. 3. 4. 5. eleme adayları kimlerdir? Masterchef haftanın tüm eleme adayları kimler? 18 Kasım bu hafta kimler eleme potasında?
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Masterchef'te 18 Kasım günü Mavi takım dokunulmazlığı kaybetmişti. Bunun ardından Mavi takım kendi arasında dokunulmazlık oyunu oynadı. En iyi tabak Gamze'nin tabağı seçildi. Peki, Masterchef haftanın tüm eleme adayları kimler? 1. 2. 3. 4. 5. eleme adayları kimlerdir? 18 Kasım bu hafta kimler eleme potasında? İşte tüm bilgiler...
Masterchef haftanın tüm eleme adayları kimler? 1. 2. 3. 4. 5. eleme adayları kimlerdir? 18 Kasım bu hafta kimler eleme potasında? MasterChef yeni bölümüyle bu akşam ekranlara geldi. MasterChef Türkiye 18 Kasım bölümünde neler oldu? MasterChef'te dokunulmazlığı kim aldı? Masterchef 5. eleme adayı kim oldu? merak edildi. Hangi isimler eleme adayı?
Şefler haftanın 3. dokunulmazlık oyununda Konya Mutfağı yemeklerinin yapılmasını istedi. Kırmızı takım kazandı.
KAZANAN TAKIM : KIRMIZI TAKIM
Buna göre haftanın 3. dokunulmazlığını Kırmızı takım kazandı. Mavi takım kendi arasında bireysel dokunulmazlık oynayacak.
- Büşra
- Gamze
- Tolga
- Yağız
- Barış
- Fatma Nur
Bugün takım dokunulmazlığını Kırmızı takım kazanmıştı ve Mavi takım kendi arasında bireysel dokunulmazlık oyununa geçti. Yarışmacılar lahana ve cennet hurmasından tabaklar yaptı.
En iyi 2. tabak : Büşra
En iyi tabak : Gamze
KAZANAN İSİM : GAMZE
Haftanın 3. dokunulmazlığında kazanan isim Gamze oldu. Buna göre Büşra 5. eleme adayı olmuştur. Eleme adayları şu şekilde:
- 1. eleme adayı : Tolga
- 2. eleme adayı : Fatma Nur
- 3. eleme adayı : Yağız
- 4. eleme adayı : Barış
- 5. eleme adayı : Büşra