1. 2. 3. 4. 5. eleme adayları kimlerdir? Masterchef haftanın tüm eleme adayları kimler? 18 Kasım bu hafta kimler eleme potasında?

Masterchef'te 18 Kasım günü Mavi takım dokunulmazlığı kaybetmişti. Bunun ardından Mavi takım kendi arasında dokunulmazlık oyunu oynadı. En iyi tabak Gamze'nin tabağı seçildi. Peki, Masterchef haftanın tüm eleme adayları kimler? 1. 2. 3. 4. 5. eleme adayları kimlerdir? 18 Kasım bu hafta kimler eleme potasında? İşte tüm bilgiler...

Masterchef haftanın tüm eleme adayları kimler? 1. 2. 3. 4. 5. eleme adayları kimlerdir? 18 Kasım bu hafta kimler eleme potasında? MasterChef yeni bölümüyle bu akşam ekranlara geldi. MasterChef Türkiye 18 Kasım bölümünde neler oldu? MasterChef'te dokunulmazlığı kim aldı? Masterchef 5. eleme adayı kim oldu? merak edildi. Hangi isimler eleme adayı?

MASTERCHEF 18 KASIM CUMA DOKUNULMAZLIĞI KAZANAN TAKIM KİM?

Şefler haftanın 3. dokunulmazlık oyununda Konya Mutfağı yemeklerinin yapılmasını istedi. Kırmızı takım kazandı.

KAZANAN TAKIM : KIRMIZI TAKIM

Buna göre haftanın 3. dokunulmazlığını Kırmızı takım kazandı. Mavi takım kendi arasında bireysel dokunulmazlık oynayacak.

MAVİ TAKIM BU HAFTANIN OYUNCULARI

Büşra

Gamze

Tolga

Yağız

Barış

Fatma Nur

18 KASIM CUMA MAVİ TAKIMDA DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Bugün takım dokunulmazlığını Kırmızı takım kazanmıştı ve Mavi takım kendi arasında bireysel dokunulmazlık oyununa geçti. Yarışmacılar lahana ve cennet hurmasından tabaklar yaptı.

En iyi 2. tabak : Büşra

En iyi tabak : Gamze

KAZANAN İSİM : GAMZE

HAFTANIN TÜM ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

Haftanın 3. dokunulmazlığında kazanan isim Gamze oldu. Buna göre Büşra 5. eleme adayı olmuştur. Eleme adayları şu şekilde: