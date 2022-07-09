09 Temmuz 2022 Trt1 Yayın Akışı - Haberler

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09 Temmuz 2022 Trt1 Yayın Akışı

InterSinema.com - TV
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09 Temmuz 2022 Trt1 Yayın Akışı

09 Temmuz 2022 Cumartesi günü Trt1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Trt1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt1 kanalında bugün neler var?

Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT1 YAYIN AKIŞI

01:05 Kara Tahta

03:35 Gönül Dağı

05:20 Bayram Namazı

06:45 Kaptan Pengu ve Arkadaşları

08:50 Hanımağa'nın Gelinleri

11:50 Balkan Ninnisi

14:50 Balkan Ninnisi

16:50 Balkan Ninnisi

19:00 Ana Haber

20:00 Gönül Dağı - Kurban 2

23:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi

InterSinema.com / TV

Balkan Ninnisi Toros Dağları TV Haberler

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