09 Temmuz 2022 Trt1 Yayın Akışı
InterSinema.com - TV
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09 Temmuz 2022 Cumartesi günü Trt1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Trt1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt1 kanalında bugün neler var?
Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT1 YAYIN AKIŞI
01:05 Kara Tahta
03:35 Gönül Dağı
05:20 Bayram Namazı
06:45 Kaptan Pengu ve Arkadaşları
08:50 Hanımağa'nın Gelinleri
11:50 Balkan Ninnisi
14:50 Balkan Ninnisi
16:50 Balkan Ninnisi
19:00 Ana Haber
20:00 Gönül Dağı - Kurban 2
23:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
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