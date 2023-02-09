09 Şubat 2023 Atv Yayın Akışı
TV Haberleri
09 Şubat 2023 Perşembe günü Atv yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Atv yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Atv yayın akışında neler var merak ediliyor. Atv kanalında bugün neler var?
Atv yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Atv kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
ATV YAYIN AKIŞI
02:00 Deprem Özel
05:00 Deprem Özel
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Deprem Özel
13:00 Gün Ortası
16:00 Deprem Özel
19:00 ATV Ana Haber
21:00 Nihat Hatipoğlu ile Deprem Özel
23:00 Deprem Özel
Kaynak: InterSinema.com / TV