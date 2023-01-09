Üye Girişi
Haberi Paylaş

09 Ocak 2023 Bein sports 1 Yayın Akışı

TV Haberleri

09 Ocak 2023 Bein sports 1 Yayın Akışı

09 Ocak 2023 Pazartesi günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI

05:15 Haftanın Golleri

05:30 Hk Ümraniyespor - A. Hatayspor

07:30 A. Konyaspor - Dg Sivasspor

09:30 İstatistik Bankası

10:00 Bein Hafta Sonu

12:00 Sanal Direktör

13:00 Final

14:30 İstatistik Bankası

15:00 Beşiktaş - Kasimpaşa

15:35 Maç Başlıyor

16:00 A.hatayspor - F.t.antalyaspor

18:00 beIN Süper Lig

19:00 Beşiktaş - Kasimpaşa

21:00 beIN Süper Lig

23:30 Trio

Kaynak: InterSinema.com / TV

Hatayspor Beşiktaş beIN TV Haberler

Bu haber InterSinema.com tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. InterSinema.com tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı InterSinema.com kurumudur.
title