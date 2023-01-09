09 Ocak 2023 Bein sports 1 Yayın Akışı TV Haberleri 09 Ocak 2023 Pazartesi günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var? Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI 05:15 Haftanın Golleri 05:30 Hk Ümraniyespor - A. Hatayspor 07:30 A. Konyaspor - Dg Sivasspor 09:30 İstatistik Bankası 10:00 Bein Hafta Sonu 12:00 Sanal Direktör 13:00 Final 14:30 İstatistik Bankası 15:00 Beşiktaş - Kasimpaşa 15:35 Maç Başlıyor 16:00 A.hatayspor - F.t.antalyaspor 18:00 beIN Süper Lig 19:00 Beşiktaş - Kasimpaşa 21:00 beIN Süper Lig 23:30 Trio Kaynak: InterSinema.com / TV Hatayspor Beşiktaş beIN TV Haberler

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