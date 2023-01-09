09 Ocak 2023 Bein sports 1 Yayın Akışı
TV Haberleri
09 Ocak 2023 Pazartesi günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?
Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI
05:15 Haftanın Golleri
05:30 Hk Ümraniyespor - A. Hatayspor
07:30 A. Konyaspor - Dg Sivasspor
09:30 İstatistik Bankası
10:00 Bein Hafta Sonu
12:00 Sanal Direktör
13:00 Final
14:30 İstatistik Bankası
15:00 Beşiktaş - Kasimpaşa
15:35 Maç Başlıyor
16:00 A.hatayspor - F.t.antalyaspor
18:00 beIN Süper Lig
19:00 Beşiktaş - Kasimpaşa
21:00 beIN Süper Lig
23:30 Trio