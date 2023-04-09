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09 Nisan 2023 Trt1 Yayın Akışı

09 Nisan 2023 Trt1 Yayın Akışı

TV Haberleri

09 Nisan 2023 Pazar günü Trt1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Trt1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt1 kanalında bugün neler var?

Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT1 YAYIN AKIŞI

01:05 Kuşlarla Yolculuk

02:10 Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram-ı Veli

03:15 Sahur Bereketi

05:00 Kur'an-ı Kerim Hatm-i Şerif

06:00 Kara Tahta

08:20 Uyanış: Büyük Selçuklu

11:40 1 Çorba

11:45 Enine Boyuna

13:00 Yürek Çıkmazı

15:45 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması

17:45 Ana Haber

18:15 Ramazan Sevinci

20:00 Teşkilat

23:30 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması

Kaynak: InterSinema.com / TV

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